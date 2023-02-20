Ўзбекистон миллий архивида сақланаётган тарихий давр (1917 йилгача) архив ҳужжатларидан 56 та йиғмажилд ўрнатилган тартибда махфийликдан чиқарилди. Бу ҳақда АОКАда ўтказилган брифингда «Ўзархив» агентлиги ахборот хизмати раҳбари Анваржон Алиев маълум қилди.

Махфийликдан чиқарилган хужжатлар:

И-1 «Канцелярия Туркестанского генерал губернатора» («Туркистон генерал-губернаторлиги девони») (1868−1917 йил) фондининг 26-та;

И-3 «Российское императорское политическое агентство в Бухаре» («Бухородаги Россия императорлик сиёсий агентлиги»);

И-5 «Канцелярия начальника Зеравшанского округа» («Заравшон округи раҳбари девони»);

И-16 «Управление переселенческим делом в Сыр-Дарьинском районе» («Сирдарё райони кўчириш бошқармаси»);

И-19 «Ферганское областное управление» («Фарғона вилояти бошқармаси»);

И-46 «Управление Туркестанского таможенного округа» («Туркистон божхона округи бошқармаси»);

И-194 «Патта Гисарская таможня» («Патта Ҳисор божхонаси»);

И-278 «Товарищ прокурора Самаркандского окружного суда по Самаркандскому участку» («Самарқанд туман суди Самарқанд участкаси прокурори»);

И-715 «Подготовительные материалы к составленной полковником А.Г.Серебренниковым публикации документов «Туркестанский край. Сборник материалов для истории его завоевания» («Полковник А.Г.Серебренников томонидан тузилган ҳужжатларни нашр этиш учун тайёрлов материаллари «Туркистон ўлкаси. Унинг забт этилиши тарихи бўйича материаллар тўплами»».);

И-722 «Штаб Туркестанского военного округа» («Туркистон ҳарбий округи штаб-квартираси».) фондларидаги 56 та йиғмажилдлари.

Шунингдек, Р-314 «Уполномоченный управления по эвакуации населения при Совете Народных Комиссаров УзССР» («ЎзССР Халқ Комиссарлари Совети ҳузуридаги Аҳолини эвакуация қилиш бошқармаси комиссари».) фонди ва Р-837 «Совет Народных Комиссаров УзССР» («Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Совети») фондларининг 603 та варақдан иборат архив ҳужжатлари ўрнатилган тартибда махфийликдан чиқарилган.

Таъкидланишича, бугунги кунда фойдаланувчилар ушбу ҳужжатлардан ҳеч қандай тўсиқсиз фойдаланишлари мумкин.