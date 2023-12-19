Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Возраст зданий Хивы отобразили на интерактивной карте
В декабре 1990 года ЮНЕСКО объявило город Ичан-Кала в Хиве памятником всемирного наследия. В честь знаменательной даты Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента создал интерактивную карту возраста зданий Хивы. Рассказываем, чем проект отличается от аналогичных для Ташкента и Чирчика.
В декабре 1990 года ЮНЕСКО объявило город Ичан-Кала в Хиве памятником всемирного наследия. В честь знаменательной даты Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента создал интерактивную карту возраста зданий Хивы. Рассказываем, чем проект отличается от аналогичных для Ташкента и Чирчика.
Хива стала третьим городом в серии проектов Age, в рамках которого Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента создаёт интерактивную карту с возрастом зданий и историей городов.
Заместитель хокима Ташкента по внедрению информационных технологий, глава ДЦР Алексей Хен отметил, что выбор пал именно на Хиву, поскольку она древнее других туристических городов Узбекистана и, что немаловажно, меньше. Кроме того, проект по сути охватывает два города: современный и историческую Ичан-Калу.

В реализации Age Xiva приняли участие учёные Хорезмской академии Мамуна — научного центра, который занимается исследованиями в области археологии, истории, философии, литературы и биологии.
реклама
реклама
Для создания интерактивной карты специалисты департамента охватили 34 721 здание. Проект пополнился несколькими новыми функциями. Во-первых, Age Xiva стала первой картой, переведённой на английский язык. Это сподвигло специалистов ДЦР сделать доступным международной арене весь проект: теперь карты Ташкента, Чирчика и Хивы доступны на узбекском, русском и английском языках.

Тем не менее, на карте Хивы есть функции, не доступные для других городов. Например, раздел с хронологической историей города с первого тысячелетия до н.э. до современности. Хронология наполнена карточками, которые кратко рассказывают о самых важных этапах истории Хивы: основание города, правление Ахеменидов, влияние Великого шелкового пути, захват арабским миром в VIII веке, известных жителях и уроженцах ханства.
Интерфейс раздела исторической хронологии с картой возрастов зданий Хивы
При просмотре хронологии платформа выделяет на карте сохранившиеся исторические места, имеющие отношение к событию, о котором сейчас читает пользователь.

Как и на картах других городов проекта Age, пользователи смогут узнать возраст всех отмеченных на карте зданий. Каждый цвет на карте определяет конкретный исторический период города. Здания, построенные в тот или иной отрезок времени, окрашены в соответствующий цвет. Сотрудники ДЦР рассказали о значении каждого.
Бирюзовый
Самые древние точки на карте датируются периодом со времён до нашей эры до VI века. Этот период обозначен бирюзовым цветом в качестве отсылки к символу Хивы — воде колодца Хейвак.

Хива — один из самых древних среднеазиатских городов, основанный в V веке до н.э. О возникновении города и его названия есть много легенд. Все экскурсии в городе начинаются с истории про сына легендарного Ноя по имени Сим. Он считается основателем города. Предание гласит, что после всемирного потопа Сим, бродивший по пустыне, прилег отдохнуть и увидел во сне 300 пылающих факелов, выстроенных в ряд в форме лодки. Узрев в этом послании предзнаменование, Сим построил город в той форме, в которую выстроились факелы в его сне. Для утоления жажды на время работ он вырыл колодец Хейвак, откуда и пошло название города — Хива.
Колодец Хейвак. Фото: Canaan Travel.
Колодец Хейвак и по сей день бережно охраняется старожилами в небольшом уютном дворике у северо-западной стены Ичан-Калы. Во время ремонта колодца были обнаружены остатки купольного строения, а также следы первоначальной древней кладки.
Жемчужный
Жемчужным цветом обозначен период с 701 года по 1302. Этот оттенок выбран в связи с завоеванием Хивы арабским полководцем Кутейбой ибн Муслимом, который принёс в регион ислам. Новая религия вытеснила зороастризм.
Юго-восточный угол Ичан-Калы. Остатки донжона VI-VIII вв. 1988 г. Фото: Хорезмская академия Мамуна.
В «жемчужный период» Хивы в городе жил и работал уроженец Хивы, один из самых великих математиков человечества — Аль-Хорезми, основатель алгебры и алгоритмов, которые легли в основу всех современных IT-технологий. Помимо математики, Аль-Хорезми занимался астрономией, историей и географией, написал более 20 научных трудов.
реклама
реклама
На территории современного Хорезма родился известный представитель суфизма XII века, учёный Нажмиддин Кубро. Он оставил богатое наследие в области многих наук. Его учение «Кубравия», что значит «Величайшее», оказало большое влияние на духовную жизнь не только империи Хорезмшахов, но и на весь исламский мир.
Жёлтый
Житель Хорезма XIII-XIV веков Пахлаван Махмуд славился своим благородством, мудростью, поэтическим талантом и богатырской силой, за которую он и получил своё прозвище Пахлаван.

Его считали суфийским пиром (шейх, руководитель братства). В старинных антологиях Пахлаван Махмуд известен под именем Пурейвали. Он является автором нескольких газелей и около ста рубаи. Расположенные в определенном порядке, эти рубаи образуют своего рода цикл, рассказывающий о трудной и прекрасной человеческой жизни.

Похоронен он в 1326 году во дворе своей мастерской по изготовлению кожи. Жёлтый цвет периода с 1303 года по 1548 символизирует жёлтый цвет шпиля купола мавзолея Пахлавона Махмуда.
Мавзолей Пахлавана Махмуда.
Ежегодно в Хиве в честь Пахлавана Махмуда проходят шоу силачей — международные игры Strongman Games. Спортсмены из Бразилии, Италии, Новой Зеландии, Испании, Франции, Исландии, Польши и других стран тянут машины, переворачивают шины, таскают гранитные шары.
Золотистый
Период с 1549 по 1784 год отмечен на карте золотым цветом — символом благополучия. В 1598 году Хива стала столицей ханства, отобрав этот титул у города Гурганджа. Этому решению способствовало изменение русла Амударьи. Это сильно ухудшило условия жизни в Гургандже, отрезав горожан от источника воды и выхода к Каспийскому морю.
Находки XVI-XVII веков в Ичан-Кале. Раскопки 1984 года. Фото: Хорезмская академия Мамуна.
Получив статус столицы, Хива начала стремительно развиваться и стала одним из образовательных и религиозных центров того времени.
Кирпичный
С 1763 по 1790 годы Хорезмом правит основатель узбекской династии Кунгратов — Мухаммад Амин-инак. В 1785 году было построено кирпичное медресе Мухамада Амин-инака. Цвет здания на карте Age Xiva лёг в основу периода с 1785 по 1841 годов.
Медресе Мухаммад Амин-инака. Фото: meros.uz.
Мухаммад Амин-инак считается политиком, который, несмотря на трудности в начале своего пути, смог установить социальный и политический мир и порядок. При нём в городе проводились большие ирригационные работы. Правитель смог предотвратить вторжение Бухарского эмирата в 1782 году и кочевых туркменских племён в 1770 году.

В «кирпичный период» Хивы в городе жил Шермухаммад Мунис, который по поручению хивинского хана Эльтузара написал всеобщую историю Хивы.
Темно-коричневый
К середине XIX века цитадель Ичан-Калы стала слишком тесной для города, поэтому в 1842 году правитель ханства Аллакули-хан построил крепостную стену Дишан-Кала. Её высота составляла 8 метров, а общая протяжённость стены — более 6 км. Сооружение защищало от врага части города, где находились кварталы ремесленников, торговые площади, сады и административные здания.
Стены Дишан-Калы. Фото: Хорезмская академия Мамуна.
Интересной личностью «тёмно-коричневого периода» был Худайберген Деванов — первый фотограф и видеооператор Хивинского ханства. Его фильмы «Памятники архитектуры нашего края», «Выезд хивинского хана», «Виды Туркестана» можно найти в интернете.
Красный
«Красный период» Хивы связан с правлением последнего хана и приходом советской власти. Он охватывает период с 1924 года по 1966-й.

Хан Саид Абдулла взошёл на престол в 1918 году, а осенью 1919 года было принято решение о свержении хивинского хана. В Хорезм направились вооружённые отряды Красной армии.

1 февраля 1920 года войско окончательно берёт верх над армией Джунаидхана, командующего военных сил города, и входит в Хиву. В этот же день Хивинское ханство официально упразднено манифестом, а уже 4 апреля того же года была организована коммунистическая партия Хорезма.
реклама
реклама
Период с 1967 года до сегодняшнего дня
Период с 1967 года до наших дней символизируют 10 различных цветов. По словам главы департамента Алексея Хена, объясняется это обилием зданий, построенных в эти 56 лет. Если сооружения средних веков дошли до наших дней в считанном количестве, то зданий советского периода и независимых 30 лет — десятки тысяч. Сокращение количества цветов сделало бы карту почти однотонной.

Ключевыми моментами в истории этого периода можно назвать 1967 год, когда городище Ичан-Кала признали архитектурным музеем-заповедником. Поэтому период с 1967-го по 1980 год отмечен красно-оранжевым цветом стен Ичан-Калы.

В 1967 году Ичан-Кала признана архитектурным музеем-заповедником. Сегодня городище охраняется ЮНЕСКО. Красно-оранжевый цвет стен Ичан-Калы охватывает период с 1967 по 1980-е годы.

Затем следуют «оранжево-жёлтый», «светло-орнажевый» и «миндальный» годы. Они охватывают периоды 1981-1982, 1982-1985, 1986-1990 соответственно.

Здания, построенные в следующие 26 лет, отмечены на карте Хивы пятью оттенками синего и голубого. Главные события этого периода — внесение крепости Ичан-Кала в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО и 2500-й день рождения города.

Период президентства Шавката Мирзиёева, при котором в 2019 году Хива стала культурной столицей тюркского мира, отмечен зелёным цветом.
Департамент цифрового развития выражает благодарность старшему научному сотруднику отдела истории Центральной Азии Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни АН Узбекистана, PhD Кахрамону Якубову, председателю Хорезмской академии Мамуна Ислому Абдуллаеву,старшему научному сотруднику отдела общественно-гуманитарных наук Бахрому Саъдуллаеву и начальнику управления цифрового развития хокимията Хорезмской области Отабеку Янгибаеву.
Age Tashkent: Хокимият Ташкента создал интерактивную карту возраста столичных зданий
Age Chirchiq: Возраст зданий Чирчика отобразили на интерактивной карте
С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.


Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz

Комментарии

Отправить Выйти Отменить От: Осталось 6000 символов.
Авторизация на Газета.uz

Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.