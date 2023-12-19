Возраст зданий Хивы отобразили на интерактивной карте

Самые древние точки на карте датируются периодом со времён до нашей эры до VI века. Этот период обозначен бирюзовым цветом в качестве отсылки к символу Хивы — воде колодца Хейвак.



Хива — один из самых древних среднеазиатских городов, основанный в V веке до н.э. О возникновении города и его названия есть много легенд. Все экскурсии в городе начинаются с истории про сына легендарного Ноя по имени Сим. Он считается основателем города. Предание гласит, что после всемирного потопа Сим, бродивший по пустыне, прилег отдохнуть и увидел во сне 300 пылающих факелов, выстроенных в ряд в форме лодки. Узрев в этом послании предзнаменование, Сим построил город в той форме, в которую выстроились факелы в его сне. Для утоления жажды на время работ он вырыл колодец Хейвак, откуда и пошло название города — Хива.

