Возраст зданий Хивы отобразили на интерактивной карте

Для создания интерактивной карты специалисты департамента охватили 34 721 здание. Проект пополнился несколькими новыми функциями. Во-первых, Age Xiva стала первой картой, переведённой на английский язык. Это сподвигло специалистов ДЦР сделать доступным международной арене весь проект: теперь карты Ташкента, Чирчика и Хивы доступны на узбекском, русском и английском языках.
Тем не менее, на карте Хивы есть функции, не доступные для других городов. Например, раздел с хронологической историей города с первого тысячелетия до н.э. до современности. Хронология наполнена карточками, которые кратко рассказывают о самых важных этапах истории Хивы: основание города, правление Ахеменидов, влияние Великого шелкового пути, захват арабским миром в VIII веке, известных жителях и уроженцах ханства.
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