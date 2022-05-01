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Фото: Хокимият города Чирчика
Возраст зданий Чирчика отобразили на интерактивной карте
Фото: Хокимият города Чирчика
Возраст зданий Чирчика отобразили на интерактивной карте
Город Чирчик 1 мая отмечает свой день рождения. В этом году ему исполняется 86 лет. В честь знаменательной даты Департамент цифрового развития хокимията Ташкента создал интерактивную карту возраста зданий Чирчика. Картограф Жонибек Кутлимратов рассказывает о процессе создания карты и истории основания одного из важнейших городов Ташкентской области.
Создатели проекта — о работе над картой (развернуть)
Команда Департамента цифрового развития, работавшая над созданием карты

Меня зовут Жонибек Кутлимратов. Я — картограф из Чирчика. Мне всегда хотелось улучшить свой город. Несколько лет назад я занимался внесением улиц Чирчика в Яндекс.Карты, чтобы по городу стало проще перемещаться.

Когда меня привлекли к проекту Age Tashkent, я подумал, что такая карта может быть и у Чирчика. Посоветовавшись с арт-директором проекта Age Tashkent и заместителем хокима Ташкента по развитию информационных технологий Алексеем Хеном, мы решили, что сделаем Age Chirchik.

«Предложение Жонибека я встретил с энтузиазмом — действительно хотелось расширить проект Age Tashkent, ведь он казался всем нам и полезным, и интересным, — рассказывает Алексей Хен. — Более того, он был интересен и жителям города: нам давали обратную связь, просили добавить функцию поиска и подсказывали, как мы можем улучшить проект».

Впоследствии Алексей Хен мобилизовал команду специалистов Департамента цифрового развития и запустил внедрение Чирчика в проект Age Tashkent.

Среди привлеченных специалистов был и front-end разработчик Марат Аюпов.

«Изначально мы не планировали, что разработаем карту возраста зданий Чирчика. У нас был готов проект Age Tashkent, и когда пришла идея о расширении проекта на другие города, пришлось попотеть, чтобы переписать код» — рассказывает он.

На адаптацию кода специалист потратил порядка 10 дней. В итоге ему удалось сделать проект Age Tashkent расширяемым.

«Теперь мы можем добавлять в него новые локации, и, возможно, после Чирчика возьмемся за другие исторические и интересные города Узбекистана», — отметил Марат Аюпов.

Сайт работает, как на компьютере, так и на мобильных телефонах и ноутбуке. Кроме того, пользователи могут кликать на шкалу годов, чтобы увидеть интересующий период на карте. Также можно воспользоваться поиском по координатам или адресам и узнать, когда было построено здание.

Отдельное внимание Марат Аюпов уделил объектам исторического и культурного наследия Чирчика. Чтобы выделить их на карте, он добавил на карту пины, которые указывают на каждый объект и по клику показывают дополнительную информацию об истории объекта. Кроме того, если навести курсор на разноцветную временную шкалу в нижнем левом углу карты, сайт расскажет о значении каждого цвета и пояснит, почему был выбран именно этот цвет.

Данные о каждом доме и историческом объекте собирал Лазизбек Тошкулов, главный менеджер по обработке геопространственных данных. Свою работу он начал с изучения архитектурных объектов Чирчика.

«Оказалось что в Чирчике гораздо больше архитектурных и исторических объектов, чем я думал» — рассказывает он.

Обычно, когда я рассказываю людям о Чирчике, они часто уточняют «а какой Чирчик?». Каждый раз я объясняю, что у этого города есть история, о нем тоже есть что рассказать. Я люблю этот город и хочу, чтобы его полюбили и другие, ведь Чирчик действительно того стоит.

Со мной солидарен и наш руководитель Алексей Хен.

«Чирчик прекрасный город с очень сплоченными жителями, и мы верим, что подобные интерактивные карты будут ценны для каждого жителя города. Более того, в будущем было бы здорово продолжать расширение проекта совместно с администрациями исторических городов Узбекистана — Самарканда, Бухары, Хивы и других».
Что вы знаете о Чирчике? Скорее всего, этот город ассоциируется у вас со множеством заводов, электростанций, дорогой на Чарвак и, конечно, одноимённой рекой. За этой инфраструктурой стоит многолетняя история человеческого труда.
Перейти на сайт Age Chirchik
В 2022 году Чирчик отмечает своё 86-летие. В честь этой даты Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента создал уникальную карту возраста зданий Чирчика. Каждый цвет на карте определяет конкретный исторический период города.
Первые упоминания о Чирчике
История Чирчика отслеживается с тех лет, когда сам город ещё не существовал. После образования Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 году к каналу Бозсу начали тянуться русские переселенцы. Они обосновались у реки и создали село Троицкое. Здесь была своя школа, которую содержало частное лицо из Ташкента, а учитель этой школы — Белоцерковский — был к тому же сельским фельдшером и писарем.

В 1890-х годах жители Троицкого начали задумываться о церкви, поскольку всё это время в селе не было даже священника. Первое упоминание Георгиевской церкви в Троицком датируется 1895 годом. Местное население самостоятельно строило церковь. Её официальное открытие состоялось 9 февраля 1897 с участием священников Евстафия Любимского и Константина Стоберского.
Источник: mytashkent.uz
Поскольку селение возникло на берегу канала Бозсу, который берёт своё начало в реке Чирчик, цветом для обозначения этого периода на карте стал бирюзовый — оттенок вод Чирчика. Этим цветом обозначены здания, построенные между 1895 и 1935 годами.
Поскольку селение возникло на берегу канала Бозсу, который берёт своё начало в реке Чирчик, цветом для обозначения этого периода на карте стал бирюзовый — оттенок вод Чирчика. Этим цветом обозначены здания, построенные между 1895 и 1935 годами.
Электрификация города
В переводе с узбекского языка слово «чирчик» означает «бешеный» — именно такой, мощной и непокорной считается река Чирчик. Эту особенность люди обернули себе во благо, построив на реке целую сеть гидроэлектростанций.

Впервые об этом задумались в 1923 году, когда к реке была направлена экспедиция во главе с академиком Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) Иваном Александровым. Перед ним была поставлена государственная цель — изучить гидроресурсы реки Чирчик.
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Российские исследователи поняли, что потенциал реки огромный: на ней можно построить не одну, а целый каскад электростанций. Но куда направлять всю эту энергию? Ответ подсказал инженер-электротехник Константин Дреннов. Он предложил построить завод по производству минеральных удобрений.

Вскоре его предложение было принято, и 28 апреля 1932 года правительство СССР утвердило план строительства двухступенчатой гидроэлектростанции и завода по производству минеральных удобрений — аммиачной селитры. Для возведения этих объектов поручено образовать Государственное управление — Чирчикстрой.

К маю 1923-го были определены главные объекты строительства: несколько ГЭС, каналов, а также комбинат. Источник: mytashkent.uz

Планы на Чирчик были действительно грандиозные. Мощность одной только ГЭС-1 была в три раза больше всех остальных гидроэлектростанций Узбекистана вместе взятых. Современники вспоминают, что строить в Чирчике при этом было сложнее, чем в городах Днепр и Кузнецк. Во-первых, объем работ был значительно больше, во-вторых, Чирчик находился далеко от центров снабжений стройматериалами, механизмами и квалифицированными специалистами.
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Проектом руководил глава Чирчикстроя Дав Розит. В первую очередь необходимо было построить автомобильные и железные дороги, склады, дома для 8000 рабочих, запустить кирпичный, деревообделочный и камышитовый заводы, открыть авторемонтные мастерские и обеспечить людей продовольствием.

С первых дней строительство в Чирчике получило статус всенародного — туда стекались рабочие со всей страны. Чешский писатель Юлиус Фучик писал об этом:
«Так же, как во всем мире звучало слово “Днепрострой”, вскоре будет звучать “Чирчикстрой”. Потому что на Чирчике воздвигается подлинный Днепрострой Средней Азии».
Строители Чирчикстрой. Источник: mytashkent.uz
Первым строителям, прибывшим в Чирчик, было очень непросто: несмотря на ранние холода и влажную почву большинство жили на улице, кому повезло больше — в палатках. Не хватало кроватей и топчанов, спали на земле. Многие переболели малярией.

Для постройки жилых бараков руководство Чирчикстроя закупило у местных жителей 300 бревен тополя. И тут встал вопрос о том, как их перевести на другой берег. Вот что рассказывает об этом один из рабочих, Хаким Шарипов:
«Это вызвался сделать Сумбат Карапетянц. Он прикрепил к брючному ремню проволоку и поплыл, но сильное течение понесло его к обрыву и огромным валунам. Обратно тянуть Сумбата нельзя было, мешали камни. К счастью, у него лопнул ремень и парня прибило к берегу. После него протянуть проволоку на тот берег взялся я. Было только 3 ноября, но погода стояла холодная, дул ветер. К тому берегу я добрался с трудом, еле живой и окоченевший. Медицинская сестра мне смазала избитые в кровь ноги гусиным салом, а товарищи тем временем наладили переправу бревен через реку».
Совместными усилиями за два года удалось построить магистральные и внутрипостроечные дороги, линию электропередач, кирпичный и деревообделочный заводы и восемь рабочих поселков.

15 сентября 1935 года на станцию Чирчикстрой прибыл первый поезд из Ташкента.

Источник: mytashkent.uz

Довоенный период в Чирчике был плодотворным — с каждым годом темпы строительства росли, возводились новые ГЭС и заводы. Это время прошло под эгидой электрификации, возрождения новой жизни, создания нового города. Поэтому период с 1935 по 1942 годы на возрастной карте Департамента отмечены цветом электрик (голубовато-синий) — в честь электричества.
Довоенный период в Чирчике был плодотворным — с каждым годом темпы строительства росли, возводились новые ГЭС и заводы. Это время прошло под эгидой электрификации, возрождения новой жизни, создания нового города. Поэтому период с 1935 по 1942 годы на возрастной карте Департамента отмечены цветом электрик (голубовато-синий) — в честь электричества.
Военное время
С началом Великой отечественной войны Чирчику, как и многим другим городам, пришлось подстраиваться под военное время. На территории Чирчикстроя разместили эвакуированное из Ростова-на-Дону оборудование для производства фугасных бомб. Работа шла под открытым небом круглосуточно. Трудились в две смены.

16 июля 1942 года филиал №2 завода сельскохозяйственных машин им. Сталина («Ростсельмаш») был переименован в Чирчикский завод сельхозмашин. Сегодня он называется «Чирчиксельмаш».
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В том же году появился и будущий Чирчикский трансформаторный завод — на территорию мастерских Чирчикстроя перевезли оборудование ленинградского завода «Электропульт».

С прибытием всё нового оборудования и открытием новых заводов стало понятно, что мощностей действующих ГЭС недостаточно. Было решено строить ещё одну станцию, причём запустить её нужно было в максимально короткие сроки. Благодаря инженерам Чирчикстроя всего за 14 месяцев была построена и запущена ГЭС «Аккавак-1» на 10,5 МВт.

После Тавакской и Актепинской это была третья гидроэлектростанция, запущенная в Узбекской ССР в военное время.
На нашей карте этот период и небольшая часть послевоенного времени (с 1942 по 1956 годы) обозначены золотым оттенком — цветом пшеницы — в честь Чирчиксельмаша, который в будущем стал подспорьем для развития сельхозмашиностроения в Узбекистане.
На нашей карте этот период и небольшая часть послевоенного времени (с 1942 по 1956 годы) обозначены золотым оттенком — цветом пшеницы — в честь Чирчиксельмаша, который в будущем стал подспорьем для развития сельхозмашиностроения в Узбекистане.
1950-1991 годы: Дворец химиков и «Композит»
После войны в Чирчике настало время новых предприятий и площадей. Например, в 1956 году был построен завод УзКТЖМ — Узбекский комбинат тугоплавких и жаростойких материалов, где производилась вольфрамовая и молибденовая продукция.
Небольшой период времени на нашей карте — с 1956 по 1958 годы — мы обозначали оранжевым цветом — цветом теплого лампового света вольфрамовых нитей обычной лампы накаливания.
Небольшой период времени на нашей карте — с 1956 по 1958 годы — мы обозначали оранжевым цветом — цветом теплого лампового света вольфрамовых нитей обычной лампы накаливания.
Со временем весь город вытянулся вдоль магистральной дороги Ташкент-Чирчик-Газалкент, а в новом центре города расположились кинотеатр, жилые дома и памятники. Последние со временем менялись.

15 сентября 1935 года на станцию Чирчикстрой прибыл первый поезд из Ташкента.

Источник: mytashkent.uz

Недалеко от центральной площади появилась другая — разделённая от основной мостом через канал Зах. Именно там находится здание Дворца культуры химиков города Чирчик.
Его фасад дал нашей карте коричневато-красный цвет — им выделены здания, построенные с 1958 по 1961 годы.
Его фасад дал нашей карте коричневато-красный цвет — им выделены здания, построенные с 1958 по 1961 годы.
Следующий период на нашей карте (1962-1972) обозначен цветом меди — в честь вышеупомянутого Чирчикского трансформаторного завода, где для обмотки в основном использовалась медь.
Следующий период на нашей карте (1962-1972) обозначен цветом меди — в честь вышеупомянутого Чирчикского трансформаторного завода, где для обмотки в основном использовалась медь.
Военное время в Союзе, конечно же, не забывали. По дороге от поселка Троицкое, с которого и началась история Чирчика, 8 мая 1972 года был открыт бронзовый памятник «Журавли», посвящённый павшим в Великой отечественной войне солдатам.
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История «Журавлей» похожа на сценарий, написанный жизнью: автор памятника, заслуженный архитектор Узбекистана Серго Сутягин попал в Узбекистан в раннем детстве, когда они всей семьей бежали от войны в Самарканд. Пока отец семьи сражался на фронте, трижды бежал из концлагерей и был ранен пулей, маленький Серго полюбил Узбекистан и его архитектуру. Пообещал себе, что станет зодчим. И стал.

В 2010 году в интервью «Газете.uz» Серго Сутягин рассказывал:
«Я задумывал его как памятник аистам, олицетворяющим мир на земле. В 1966 году был объявлен конкурс чирчикского памятника. Я сразу понял, что это моя тема. Решил показать летящих в небе аистов. Бессонными ночами долго думал, как это сделать. Трудная оказалась задача в плане инженерном, архитектурном, строительном. Но мы её решили».
Когда всё уже было решено, оставалось только словесное оформление. Серго Сутягин долго искал надпись, листал старые песенники, даже сам сочинял. И однажды принесли пластинку с песней Марка Бернеса «Журавли». В честь памятника период с 1972 по 1981 годов мы обозначали цветом бронзы.
Когда всё уже было решено, оставалось только словесное оформление. Серго Сутягин долго искал надпись, листал старые песенники, даже сам сочинял. И однажды принесли пластинку с песней Марка Бернеса «Журавли». В честь памятника период с 1972 по 1981 годов мы обозначали цветом бронзы.

Источник: mytashkent.uz

Очередным эпохальным сооружением на нашей карте стал опытно-экспериментальный завод «Композит», который занимался производством углепластиковых деталей и узлов для космических конструкций.
Завод дал нашей карте новый цвет — фиолетово-космический, которым мы обозначали период с 1981 по 1991 годы.
Поскольку селение возникло на берегу канала Бозсу, который берёт своё начало в реке Чирчик, цветом для обозначения этого периода на карте стал бирюзовый — оттенок вод Чирчика. Этим цветом обозначены здания, построенные между 1895 и 1935 годами.
Здесь стоит отдельно рассказать о заводе, вокруг которого вертится жизнь города уже много лет. Сегодня он называется Maxam-Chirchiq, с 2007 года большая часть завода принадлежит испанской компании Maxam. Завод производит более 40 видов продукции и экспортирует товары в Украину, Казахстан, ОАЭ, Австралию, Иран, Турцию и другие страны.

Решение о строительстве завода было принято в 1932 году. С момента запуска предприятие называлось Чирчикским Электрохимкомбинатом. Он был Первым в Центральной Азии предприятием по производству азотных удобрений. К 1940-м годам завод стал пионерам химической промышленности Узбекской ССР, а в 1970 году переименовался в « Электрохимпром».

В начале нулевых завод начал угасать, терпеть убытки и почти закрылся — его спас инвестор, испанская Maxam. Сегодня компания также присматривает за Дворцом культуры химиков.

Производственное объединение «Электрохимпром». Источник: visualrian.ru

Независимый Узбекистан
С наступлением Независимости Чирчик продолжил свой рост — в городе было построено свыше 2000 новых сооружений: многоквартирные дома, торговые сооружения и развлекательные объекты.
Эпоха Независимости отмечена на нашей карте цветами флага Узбекистана: оттенками голубого (с 1991 года по 2016 год) и зеленого (с 2016 года).

Все права на текст принадлежат Департаменту цифрового развития хокимията города Ташкента. С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.


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