Возраст зданий Чирчика отобразили на интерактивной карте

Команда Департамента цифрового развития, работавшая над созданием карты



Меня зовут Жонибек Кутлимратов. Я — картограф из Чирчика. Мне всегда хотелось улучшить свой город. Несколько лет назад я занимался внесением улиц Чирчика в Яндекс.Карты, чтобы по городу стало проще перемещаться.



Когда меня привлекли к проекту Age Tashkent, я подумал, что такая карта может быть и у Чирчика. Посоветовавшись с арт-директором проекта Age Tashkent и заместителем хокима Ташкента по развитию информационных технологий Алексеем Хеном, мы решили, что сделаем Age Chirchik.



«Предложение Жонибека я встретил с энтузиазмом — действительно хотелось расширить проект Age Tashkent, ведь он казался всем нам и полезным, и интересным, — рассказывает Алексей Хен. — Более того, он был интересен и жителям города: нам давали обратную связь, просили добавить функцию поиска и подсказывали, как мы можем улучшить проект».



Впоследствии Алексей Хен мобилизовал команду специалистов Департамента цифрового развития и запустил внедрение Чирчика в проект Age Tashkent.



Среди привлеченных специалистов был и front-end разработчик Марат Аюпов.



«Изначально мы не планировали, что разработаем карту возраста зданий Чирчика. У нас был готов проект Age Tashkent, и когда пришла идея о расширении проекта на другие города, пришлось попотеть, чтобы переписать код» — рассказывает он.



На адаптацию кода специалист потратил порядка 10 дней. В итоге ему удалось сделать проект Age Tashkent расширяемым.



«Теперь мы можем добавлять в него новые локации, и, возможно, после Чирчика возьмемся за другие исторические и интересные города Узбекистана», — отметил Марат Аюпов.



Сайт работает, как на компьютере, так и на мобильных телефонах и ноутбуке. Кроме того, пользователи могут кликать на шкалу годов, чтобы увидеть интересующий период на карте. Также можно воспользоваться поиском по координатам или адресам и узнать, когда было построено здание.



Отдельное внимание Марат Аюпов уделил объектам исторического и культурного наследия Чирчика. Чтобы выделить их на карте, он добавил на карту пины, которые указывают на каждый объект и по клику показывают дополнительную информацию об истории объекта. Кроме того, если навести курсор на разноцветную временную шкалу в нижнем левом углу карты, сайт расскажет о значении каждого цвета и пояснит, почему был выбран именно этот цвет.



Данные о каждом доме и историческом объекте собирал Лазизбек Тошкулов, главный менеджер по обработке геопространственных данных. Свою работу он начал с изучения архитектурных объектов Чирчика.



«Оказалось что в Чирчике гораздо больше архитектурных и исторических объектов, чем я думал» — рассказывает он.



Обычно, когда я рассказываю людям о Чирчике, они часто уточняют «а какой Чирчик?». Каждый раз я объясняю, что у этого города есть история, о нем тоже есть что рассказать. Я люблю этот город и хочу, чтобы его полюбили и другие, ведь Чирчик действительно того стоит.



Со мной солидарен и наш руководитель Алексей Хен.



«Чирчик прекрасный город с очень сплоченными жителями, и мы верим, что подобные интерактивные карты будут ценны для каждого жителя города. Более того, в будущем было бы здорово продолжать расширение проекта совместно с администрациями исторических городов Узбекистана — Самарканда, Бухары, Хивы и других».