Наша работа состоит из постоянных тренировок. Как и в других профессиях, для развития нам постоянно нужно учиться новому. Больше всего люблю наблюдать за лицами зрителей во время выступлений — когда уже принадлежишь публике. Я всегда говорю: «Ты чувствуешь себя артистом, когда зритель чувствует, что ты — артист».



В цирке я познакомился со своей супругой — воздушной гимнасткой Анжеликой Юнусовой. Она приехала на гастроли из Темиртау (Казахстан), а мы как раз набирали в труппу новых артистов. Так она перевелась к нам, и мы начали работать вместе. У нас был номер, где я ходил по канату и носил её на седьмом месяце беременности на голове. Обе мои дочери выросли в цирке и выступали в жанре каучук (ред. — демонстрация необыкновенной гибкости тела). Сейчас нас в команде четыре человека. В планах набрать новых акробатов и обучить их всему, что умею.