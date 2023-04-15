Автор фотографий Искандар Мирзахмедов / «Газета.uz».
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz
Скульптуры, граффити и другие виды искусства в общественных местах повышают престиж города, развивают районы и туризм. Что такое паблик-арт и как ему найти место на улицах Узбекистана – в материале Азамата Шамузафарова.
Комментарии