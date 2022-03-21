Добро пожаловать на шоу канатоходцев!

Труппа Ахрорбека Гуломова «Ахрорбек дорбоз» собрала артистов из разных регионов Узбекистана и уже шесть лет восхищает зрителей региона выступлениями акробатов и масхарабозов. Гвоздь программы — канатоходцы. Как живёт бродячий цирк, зачем артисты хранят древние традиции и как в эти традиции прокрадываются актуальные проблемы — в фоторепортаже корреспондента «Газеты.uz» Мадины Аъзам.
«О, Аллах благослови меня! Бисмиллахи-р рахмани-р рахим», — семилетний мальчик Шамшодбек в белом блестящем костюмчике, с белой блестящей повязкой на голове и белых кроссовочках выходит из белого автобуса «Исузу» и направляется на импровизированный цирковой манеж, выстланный серым асфальтом и пыльными коврами.
Погожий февральский день. Под чистым небом на площади перед торговым центром Compas высятся карамельные трости установки для натягивания каната. Зрители сидят на скамейках и корточках. Возчики — на своих тележках. Все с интересом наблюдают за шоу. В толпе пестрят розовые облака сахарной ваты, вьется аромат горячего попкорна.
Маленького Шамшодбека расхваливает ведущий. «Шамшодбеку почти 100 лет, он — самый старый член труппы», — импровизирует диктор.
Я замечаю в толпе нескольких пьяных мужчин. Судя по тому, что они подзывают артистов по имени, понимаю: любители заложить за воротник — постоянные зрители.
«Дам тебе 100 тысяч, сделай 10 сальто», — гогочут мужчины. Циркачей это явно бесит, но они сдерживают себя.
Малыш Шамшодбек выходит в центр асфальтового манежа и, хитро улыбаясь, бросает зрителям вызов:
«Если будут аплодисменты, сделаю сальто»
Треск хлопков на мгновение заглушает шум дороги. Шамшодбек собирается сделать сальто через припаркованную машину. Страх разрезает его детское лицо, в чёрных глазах собираются слёзы. Руководитель труппы Ахрорбек Гуломов, заметив это, объявляет, что мальчик не прыгнул, потому что аплодисментов ему было мало.
«Почему ты плачешь? Не позорь нас так. Делай ты сальто, мы же поймаем тебя всё равно», — говорит ему отец, когда ребёнок возвращается в «Исузу». Родитель заключает сына в крепкие объятья и успокаивает его.
«Нам ещё нужно поработать с Шамшодбеком. Хочу, чтобы через три года он стал профессионалом», — бросает его учитель Ахрорбек Гуломов. Сейчас его выход. Площадь разрывает грохот музыки. Диджей сегодня — полвон (богатырь) Дильмурод. Он заседает в салоне автобуса над пыльным пультом.
«Волшебный канатоходец! Он всех восхищает», — кричит ведущий в диктофон.
«Если будут аплодисменты, встану на канат», — из автобуса доносится голос Ахрорбека Гуломова.
Начинается самая ожидаемая часть программы. Зрители жадно хлопают в ладоши, но артист не появляется. Он приоткрывает дверь автобуса и дразнит:
«У куйлюкского народа, видимо, нет сил. Не слышно аплодисментов. Есть ли молодые люди, умеющие свистеть и кричать?».
«Удивительный канатоходец!», — повторяет ведущий.
В белой рубахе с вышивкой, черных шароварах, традиционной тюбетейки дуппи, черных махси (сапоги из кожзама) с вышитым хлопковым узором «пахтагул» и шестиметровым шестом Ахрорбек Гуломов выходит на манеж. К его поясу пристегнут карабин с верёвкой. С широкой улыбкой на лице он встаёт на канат, протянутый к земле, и ловко скользит по нему вверх. Канат натянут на высоте 12 метров.
За спиной артиста развеваются разноцветные флаги. Зрители, задрав головы к небу, с восторгом наблюдают за ним. Канатоходец отрывает одну ногу от каната и выгибается вперёд — получается «ласточка». Он вновь выпрямляется и идёт к противоположной стороне каната навстречу национальному флагу Узбекистана.
Ахрорбек Гуломов впервые встал на канат, когда ему было три года. Его отец посадил сына себе на плечо и завис над землёй, как птица. Ахрорбек — потомственный канатоходец из Коканда. С раннего детства он сопровождал папу в командировках. Выступали в разных регионах страны, летом — в кишлаках, зимой — в городах.
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«Теперь по канату я иду свободно, будто я иду по земле, — рассказывает артист. — Беспокойство, волнение и страх были, когда я был маленьким. В 16 лет в Каракалпакстане усвоил урок. Канатная установка осталась без присмотра, она не была нашей. Когда я шёл по верёвке задом наперёд, канат оборвался. Упал с 12-метровой высоты и получил травму ноги. Я не мог встать на канат в течение двух лет. После этого случая всегда обращаю внимание на то, как он натянут».
В 2016 году Ахрорбек собрал учеников своего отца и своих воспитанников в труппу «Ахрорбек дорбоз» («Канатоходец Ахрорбек»). Первое выступление циркачей состоялось в Джизаке. Сегодня в труппе 10 артистов из Ферганы, Кашкадарьи, Самарканда и Андижана. Самый младший из них —- семилетний Шамшодбек Ходжаев.
Зимой труппа выступает в оживлённых районах страны. У рынка «Куйлюк» артисты начали выступать в октябре и пробудут здесь до конца марта. Прошлым летом представления собирали толпы жителей Чиланзара близ памятника человеку, который любил небо так же, как канатоходцы. Звали его Юрий Гагарин. Следующая цель труппы — парк Magic City.
Коллега Ахрорбека Гуломова, полвон Элмурод Эргашев рассказывает, что первые три дня на новом месте обычно безлюдные. Чтобы привлечь зрителей, труппа садится в машину и кружит по окрестностям, зазывая: «Приехало шоу канатоходцев!». Однако по словам Элмурода Эргашева, в городах люди не очень охотно посещают представления.
«Я думаю, что люди очень заняты в городе», — рассуждает полвон.
Я с удивлением обнаруживаю, что есть коренные жители Ташкента, что никогда не видели выступлений национального цирка, который так дорог и любим жителями регионов. Когда я жила в кишлаке в Андижанской области, старики и молодёжь всегда ждали приезда цирковой труппы. Весной и осенью мы смотрели представления до полуночи, завернувшись в ватные одеяла. Телевизору мы предпочитали живые представления канатоходцев.
Когда Ахрорбек спускается на землю, он берёт микрофон и благословляет зрителей и свою труппу. По традиции каждый артист, в том числе и мальчик Шамшодбек, завершает своё выступление молитвами за здравие и благополучие публики и коллег. Ритуал повторяется всегда — сколько бы раз в день циркачи ни представляли свои номера. После благословения они обходят зрителей, собирая деньги. Артисты верят: чем щедрее и краше их благословения, тем щедрее зритель.
«Некоторые братья и сёстры, отцы и матери, которые, стесняясь и шагу не ступая в круг, хотят, чтобы мы сами подошли к ним. Ну-ка ребята, пройдитесь сами. Может, и у них есть что-то для нас. Пять ли тысяч, десять ли — сколько бы они ни захотели дать, примите, благословляя и благодаря их».
Затем артист обходит зрителей и собирает деньги, а иногда и угощения. Принимая купюры, он произносит «омин» и прикасается ладонями своего лица, чтобы все добрые пожелания непременно сбылись.
«Я очень рад, что люди на “Куйлюке” поддерживают то, что мы делаем, и приходят на шоу, — рассказывает Ахрорбек Гуломов. — За один день мы зарабатываем не менее 200 тысяч, а то и 6 миллионов. Размер нашего хлеба зависит от степени нашего мастерства. В любом случае, благословение народа равно золоту! Вот уже шесть лет я и мои ученики — масхарабозы и полвоны, гипнотизёры и дрессировщики, акробаты и канатоходцы — получаем народное благословение. Если бы у меня не было труппы и учеников, я бы стал актёром или певцом, потому что окончил колледж культуры и искусств».
В 2020 году труппа «Ахрорбек дорбоз» выступала в Фаришском районе Джизакской области. По словам Гуломова, это было самое запоминающееся шоу за всю его карьеру. Представление посетило 15 тысяч человек. Артистов встречали и провожали с криками, восхищением, аплодисментами и свистками.
«Национальный цирк и канатоходство — это не только уникальное искусство, но и спорт, — говорит Ахрорбек Гуломов. — Ходьба по канату делает человека ловким, спокойным, внимательным и смелым».
Труппа разъезжает по регионам круглый год. В тёплое время года представлениями балуют жителей и соседних республик. Сегодня в числе участников «Ахрорбек дорбоз» есть артисты из других бродячих цирков. Один из них акробат Абдурашид Алимов. Он основал свою труппу «Молодёжная группа канатоходцев», в которой обучает шестерых юношей. Зимой его команда не работает, поэтому он выступает вместе с Гуломовым.
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Абдурашид Алимов вспоминает, что встал на канат в относительно позднем возрасте. Ему было 16 лет.
«Мы с друзьями поехали в город. Оказалось, там проходит шоу канатоходцев. Друзья толкнули меня на арену. Я два раза сделал сальто, все аплодировали. С этого момента меня заинтересовало это дело».
Юноша оттачивал свои навыки в гимнастическом зале в Фергане. Позднее он признался семье, что хочет участвовать в шоу канатоходцев, но они были против.
«Особенно моя мама говорила: "В твоем роду нет канатоходцев, ты не сможешь. Брось эту затею!", — неоднократно упрекала она. Действительно, мои предки не были дорбозами. Наши родственники тоже люди далекие от этой сферы. Но я присоединился к команде канатоходцев, несмотря на сопротивление, потому что у меня был сильный интерес к сложным трюкам, восхищению людей уникальными упражнениями и лёгкой атлетике».
Некоторое время назад артист работал и масхарабозом на свадьбах. Мама на это обижалась: «Не хватало, чтобы ты ещё клоуном был. Теперь все будут говорить, что сын такого-то — клоун». Занятие он скоро забросил.
«В основном я показываю различные сложные акробатические и каскадёрские упражнения. Я тоже пару раз выходил на канат, но я не мастер в этом. Теперь мной гордится не только мама, но и папа, и моя родня», — улыбается Абдурашид Алимов. Свою семью в Фергане он навещает каждые 10 дней.
Сегодня акробат выступает в повседневной одежде. Костюмы для цирковой программы стираются и сушатся.
«Стараемся стирать каждый день, но вечером мы устаём и хотим спать. Простите», — смущается он.
После выступления Абдурашида к нему подходит представитель Национальной гвардии. Он оторвался от круга своих коллег, которые наблюдали за шоу.
«Ака, удачи вам!» — говорит офицер. Морщинки вокруг его глаз выдают искреннюю улыбку и радость. Он прячет их за маской и протягивает канатоходцу деньги. Это удивляет. Я никогда не видела, чтобы сотрудники Национальной гвардии улыбались.
Помимо ловкого исполнения акробатических трюков, у Абдурашида Алимова есть номер с двумя танцующими змеями. Он их «гипнотизирует», а не дрессирует. Это последние животные труппы. Раньше, по словам Ахрорбека Гуломова, с артистами ездили более 20 видов животных, в том числе волк, лев и тигр. Зверей сдали в аренду.
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«Змей мы кормим мясом. Получили их в Самарканде. У нас есть разрешение на их содержание, но никто из комитета по экологии не контролирует, как мы содержим их. Может, потому что их всего две. Когда у нас был зоопарк, к нам часто приходили инспекторы», — говорит Ахрорбек Гуломов.
Глава труппы тоже занимается гипнозом. Он собирает добровольцев из числа зрителей, выводит их на манеж и просит закрыть глаза.
«Э, они все его знакомые», — не верит наблюдающая публика.
Артист подходит к каждому смельчаку и касается его шеи.
«Ну-ка танцуйте, — приказывает он после, и они танцуют. — Ну-ка смейтесь», — и они смеются. Разинув рты, зрители шепчут, что Ахрорбек вовсе не гипнотизёр — колдун.
Он приводит добровольцев в чувства, благословляет и благодарит их и снова идет собирать деньги. Часть желающих расщедриться стоит за высоким сетчатым забором, что ограждает площадь от проезжей части. Им лень обойти его и приблизиться к арене. Они подзывают артистов к ограждениям и просовывают деньги сквозь сетку.
Сегодня в программе также есть номер мальчика лет пяти или шести. Он не член труппы. Ребёнка привёл отец. Мальчик одет в такой же белый костюмчик и кроссовки, что и Шамшодбек. Он танцует под индийскую музыку и умиляющиеся лица зрителей и поднимает гири. Сила мальчика поражает мужчину в толпе зрителей: «Пусть и у нас будет такой сын», — шепчет он своей жене.
«Сёстрам и братьям, восхищающимся мной, дай детей лучше, чем я, — обращается ребёнок к Всевышнему после своего выступления. — Я здесь дабы порадовать всех. Братья и сёстры мои, благословите родителей моих, не меня».
Под громкие аплодисменты отец сажает сына на шею и идёт собирать деньги. Благодарность публики пришлые артисты заберут с собой.
По программе, Шамшодбек тоже демонстрирует силу. Он хватает зубами верёвку, привязанную к припаркованному в центре манежа «Спарку», убирает руки за спину и пытается сдвинуть машину с места. Колёса крутятся.
«Мы, разумеется, думаем о здоровье детей. Если бы это вредило их здоровью, мы бы сами были против того, чтобы они занимались этим делом, — говорит Ахрорбек Гуломов. — Есть техника для подъёма тяжестей. Если вы сразу поднимите гирю, это вам навредит. Шамшодбек, например, начал тянуть машину зубами в два года. Мы его учили технике, показывали (это надо только показывать). Затем Шамшод упражнялся три года и научился этому. Сразу ничего не получается. Чтобы натренировать их, мы сначала учили их поднимать гири небольшого веса и увеличивали нагрузку. Сейчас им ни в коем случае не тяжело поднимать гири и тянуть машину. Например, поднятие тяжестей может привести к грыжам. О технике поднятия тяжестей и методах мы спрашиваем тяжелоатлетов».
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В перерывах между своими выступлениями Шамшодбек читает четверостишие о юноше, который зарабатывал свой хлеб на чужбине, и о том, как трудно кормить семью.
Думается мне, что эти стихи находят отклик в сердцах зрителей, где бы труппа ни выступала. О судьбе скольких наших сыновей и отцов, мужей и братьев повествует маленький артист?
Выступление Шамшодбека вызывает интерес школьников с большими рюкзаками за спиной. По обычаю труппы, дети-циркачи тоже учатся. Они посещают школу в том районе, куда отправляются канатоходцы. Сейчас Шамшодбек не посещает занятия, потому что обучается мастерству праотцов и хранит их традиции. За поэзию и сдвинутый с места автомобиль зрительница даёт мальчику две колбаски.
«Наверное, ты проголодался, — говорит женщина. — Съешь», — ребёнок счастлив.
Время обеда. Полвон Дильмурод с аппетитом поглощает жареный пирожок в автобусе и предлагает мне угоститься. Он недавно выступил под вздохи испуганных зрительниц. Они называли его «бечора-полвон» (бедняга-полвон) и требовали десятерых мужчин слезть со спины Дильмурода, когда лежащий на земле артист просипел в микрофон «ахх». Следующим выступать будет полвон Эльмурод Эргашев.
«Я не могу точно вспомнить, когда я впервые вышел на арену, — рассказывает Эльмурод Эргашев. — Но я знаю, что занимаюсь этим с тех пор, как помню себя. Искусству поднятия гири меня учил папа. Я начал в 4 года, поднимал гири весом 8-16 кг и перекладывал их через плечо. Сейчас мне 24 года. С четырьмя-пятью 32-килограммовыми гирями я готовлю свои номера. Особенно зрители аплодируют, когда мы поднимаем пять-шесть человек и формируем пирамиду».
Эти люди, по словам Эльмурода Эргашева, весят около 450 килограммов. С таким номером он выходит два-три раза в день.
«В ближайшие дни я хочу показать новый выход, подняв семерых-восьмерых мужчин, каждый из которых весит около 70 кг».
К своим достижениям полвон пришёл не без травм. Он ломал руки и ноги, получал вывихи. Однажды не удержал гирю над плечом и уронил её. После не мог выступать три недели, но никогда не думал завязывать с тяжёлой атлетикой.
«Благодаря моей профессии в нашей стране почти не осталось места, где бы я не побывал. Но из Узбекистана ещё не выезжал. Моя самая большая мечта — поехать в Аравию и показать своё мастерство в Мекке и Медине».
Эльмурод добавляет, что даже если другое ремесло принесёт ему больший доход, он не сможет покинуть арену, потому что считает счастьем «выйти и порадовать публику своим искусством».
К 7 часам вечера зрители расходятся. Члены труппы подметают площадь, убирают оставленные зрителями шелуху от семечек, скорлупу от арахиса, пакеты от сахарной ваты и попкорна, выбивают ковры. После уборки циркачи поедут спать в дом Ахрорбека Гуломова на Чиланзар. В тёплое время года несколько членов труппы ночуют в автобусе близ своей арены. Для этого половину салона занимает фанерный топчан. Её покрывают коврами и стелят курпачи — декорации из фильма Эмира Кустрицы.
Вечерами артисты мечтают, как поедут гастролировать за границу. По словам Ахрорбека Гуломова, их иногда поддерживают спонсоры из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Они предоставляют циркачам площадки в своих странах и покрывают их расходы. Спонсорскую поддержку глава труппы называет счастьем и хочет выступить в Штатах и Европе. Для этого, говорит, артистам нужно совершенствовать своё мастерство.
«Я рад, что выбрал это дело, — делится Ахрорбек Гуломов. — У меня есть уважаемая команда, ученики. Я нашёл свое место. За свое искусство приобрёл машину и построил Родину в столице».
Родиной в столице Ахрорбек называет свой дом на Чиланзаре, чьи своды, пожалуй, никогда не заменят бродячим циркачам свободы, но будут служить некой определённостью, на которую всегда можно опереться.
Автор фотографий Мадина Аъзам / «Газета.uz» Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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