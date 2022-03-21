Добро пожаловать на шоу канатоходцев!

Под громкие аплодисменты отец сажает сына на шею и идёт собирать деньги. Благодарность публики пришлые артисты заберут с собой.



По программе, Шамшодбек тоже демонстрирует силу. Он хватает зубами верёвку, привязанную к припаркованному в центре манежа «Спарку», убирает руки за спину и пытается сдвинуть машину с места. Колёса крутятся.



«Мы, разумеется, думаем о здоровье детей. Если бы это вредило их здоровью, мы бы сами были против того, чтобы они занимались этим делом, — говорит Ахрорбек Гуломов. — Есть техника для подъёма тяжестей. Если вы сразу поднимите гирю, это вам навредит. Шамшодбек, например, начал тянуть машину зубами в два года. Мы его учили технике, показывали (это надо только показывать). Затем Шамшод упражнялся три года и научился этому. Сразу ничего не получается. Чтобы натренировать их, мы сначала учили их поднимать гири небольшого веса и увеличивали нагрузку. Сейчас им ни в коем случае не тяжело поднимать гири и тянуть машину. Например, поднятие тяжестей может привести к грыжам. О технике поднятия тяжестей и методах мы спрашиваем тяжелоатлетов».