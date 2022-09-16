Директор по корпоративным коммуникациям Sanoat Energetika Guruhi
«ОДИН ДЕНЬ С»:
Это спецпроект ASUS — серия материалов, в котором лидеры мнений рассказывают об одном дне из своей повседневной жизни. Цель проекта — показать, чем наполнен один день людей из бизнеса и сколько задач приходится выполнять на самом деле.
Я использую ASUS ExpertBook B7 Flip уже больше недели. Это специальная рабочая «лошадка», созданная для корпоративных клиентов компании.
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День в 15 минутах:
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День в 5000 символах:
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Я директор по корпоративным коммуникациям Sanoat Energetika Guruhi — одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Узбекистане.
Я не из тех руководителей, которые сидят в кабинете в центре столицы и ходят на совещания. Всегда нахожусь в движении, ведь передо мной стоят амбициозные задачи.
Нефть — это всегда работа на местах, на земле. И невозможно контролировать выполнение задач и организовывать работу, если не знаешь, как процесс устроен непосредственно на скважине, месторождении.
При этом важно при выездах на места бурения никогда не выпадать из общего процесса и всегда быть на связи. Поэтому я считаю себя апологетом теории: «Мой офис там, где мой ноутбук».
Сегодня — 9 сентября — я еду в Карши. Этот город — один из исторических центров нефтегазодобычи в Узбекистане, где сконцентрировано много эффективных месторождений газа и нефти.
Наша компания — Sanoat Energetika Guruhi — больше фокусируется на добыче и извлечении нефти. В Узбекистане не все месторождения можно назвать эффективными, некоторые уже можно отнести к группе истощенных. И наша задача — повысить добычу нефти страны с помощью передовых технологий, в том числе и с помощью личного оснащения сотрудников техногаджетами.
Я использую ASUS ExpertBook B7 Flip уже неделю. Эта модель относится к линейке корпоративных продуктов ASUS, которая создана специально для бизнеса и решения любых коммерческих задач.
У ASUS Business есть ряд преимуществ для корпоративных заказчиков. Среди них: возможность размещения спецзаказа, сервис и расширенные условия по гарантии. Для нас, как для компании, это действительно важно.
ASUS ExpertBook B7 Flip — это ноутбук-трансформер премиального класса. Он выглядит стильно и минималистично, при этом полностью отвечает моим требованиям.
Вес:
Толщина:
18 мм
1,43 кг
Мне очень важно, чтобы в ноутбуке сочетались разные качества: производительность, дизайн, мобильность и автономность. И для меня они сошлись в ноутбуке ASUS ExpertBook B7 Flip.
Особенно для меня важно — быть всегда в доступе и иметь возможность работать с файлами в облаке. И в этом ноутбуке есть современный модуль Wi-Fi 6, который обеспечивает устойчивое подключение, где бы я не находился.
Еще ASUS ExpertBook B7 Flip оснащен специальным шарниром, который превращает ноутбук в планшет с сенсорным экраном и поддержкой стилуса.
Особенно эта функция удобна в условиях перелета, в поезде или на совещании, когда нужно показать документ или презентацию всем сидящим за столом. Достаточно одного переворота, и коллегам будет комфортно работать с макетом и графиками в одном месте.
В территориальное производственное подразделение Карши я приехал, чтоб проверить соответствие с отчетами нового полигона. Это место, где желающие повысить квалификацию и новые сотрудники проходят обучение. На полигоне представлены макеты установок, механические части оборудования и многое другое.
Более того, на полигоне те же условия, что и на реальном месторождении: обязательная спецодежда, соблюдение техники безопасности, работающее оборудования и палящее солнце. В таких условиях важен крепкий ноутбук-помощник.
Поэтому меня порадовала гибридная система охлаждения в ExpertBook B7 Flip. Я часто нахожусь на открытых пространствах, где температура достигает 50°С. И охлаждение в ноутбуке сильно помогает в производительности, система увеличивает ее на 55%.
Больше половины моей жизни проходит в разъездах: коммандировки, встречи. Совещание может застать меня в любом месте. В ExpertBook B7 Flip есть встроенная функция шумоподавления, которая позволят моим собеседникам на онлайн-конференции слышать меня идеально без посторонних шумов.
Более того, в ноутбуке классная аудиосистема от Harman Kardon. Благодаря ей я тоже прекрасно слышу собеседников на совещании. А прослушивание фильмов и музыки превращается в одно удовольствие.
Охлаждения
Harman Kardon
Гибридная система
Аудиосистема
Я работаю в нефтегазовой отрасли и достаточно часто сталкиваюсь с конфиденциальными документами для служебного использования. И мне понравилось, что в ASUS ExpertBook B7 Flip безопасность обеспечивается разными техническими решениями.
Шторка на камере, приватный режим работы экрана, чип TPM 2.0 — это малая часть того, как защищен корпоративный пользователь от утечки данных.
Экран ExpertBook B7 Flip порадовал увеличенной рабочей площадью с соотношением сторон 16:10 и разрешением в 2К. Это помогает оптимизировать использование экрана при просмотре макетов, документов, отчетов.
Мне также особо понравилось, что экран оснащен защитным стеклом Corning и обладает антибликовым покрытием. То есть его можно использовать на улице при достаточно сильной солнечности.
ASUS ExpertBook B7 Flip сертифицирован по военному стандарту. 16 креплений из алюминиево-магниевого сплава позволяют ноутбуку держать жесткость в любых условиях.
Отдельно меня привлекла крутая функция, которую я раньше не видел в других устройствах аналогичного рода, NumberPad. Это интеллектуальный тачпад, который по одному нажатию на пиктограмму превращается в цифровой клавиатурный блок. При этом сам тачпад остается восприимчивым к движениям пальцев.
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Мой вердикт: бренд ASUS полностью удовлетворяет наши требования как корпоративных заказчиков, так и моим личным потребностям. ExpertBook B7 Flip смог не просто закрыть возложенные на него задачи помощника, но и сильно повысил планку для других ноутбуков бизнес-сегмента.