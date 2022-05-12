«Я много раз слышала, что IT — это неженственно» — инженер по бизнес-аналитике компании Amazon Шахло Ходжаева
Шахло Ходжаева, инженер по бизнес-аналитике компании Amazon — очередной гость проекта «Узбекистанцы за рубежом». Она рассказала о своём опыте работы IT-специалистом в США, разнице между западным и узбекским укладом жизни и личных качествах сотрудников, которые ценят работодатели американского рынка труда.
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Комментарии
Баходыр Закиров
Молодчина. Успехов во всех начинаниях!!!