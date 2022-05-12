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«Я много раз слышала, что IT — это неженственно» — инженер по бизнес-аналитике компании Amazon Шахло Ходжаева

Шахло Ходжаева, инженер по бизнес-аналитике компании Amazon — очередной гость проекта «Узбекистанцы за рубежом». Она рассказала о своём опыте работы IT-специалистом в США, разнице между западным и узбекским укладом жизни и личных качествах сотрудников, которые ценят работодатели американского рынка труда.

В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» редакция «Газеты.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и работают за рубежом. Мы говорим о жизни вдали от дома, причинах выбора зарубежного образования и испытаниях, с которыми сталкивались герои. Новый гость проекта — Шахло Ходжаева, инженер по бизнес-аналитике компании Amazon.
«IT — аёлларнинг иши эмаслигини кўп айтишган» — Amazon компаниясининг бизнес-таҳлил бўйича муҳандиси
Шаҳло Ходжаева
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“IT — ayollarning ishi emasligini ko‘p aytishgan” — Amazon kompaniyasining biznes-tahlil bo‘yicha muhandisi

Shahlo Xodjayeva
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Шахло Ходжаева родилась в Бухаре в 1993 году. В 2014 году окончила Вестминстерский университет в Ташкенте, а в 2017 — получила степень магистра в Университете Коннектикут. С 2018 года начала работать аналитиком данных в компании Global Payments. Сегодня она является инженером по бизнес-аналитике в компании Amazon.
— Расскажите, как и почему вы выбрали специализацию именно в сфере IT?
— Я задумалась о выборе будущей профессии ещё в 9-м классе. Это тот самый период, когда пора выбирать лицей или колледж, а также дальнейшее направление обучения. Мои родители хотели, чтобы я выбрала профессию врача. Главный аргумент — это «хорошая профессия для девочки», но я была убеждена, что эта сфера абсолютно не моя. Кроме того, я училась в классе с углубленным изучением математики. Решать уравнения, рассчитывать формулы и заниматься цифрами мне казалось более занимательным.

После окончания школы в Ташкенте я выиграла грант на один год обучения в американской школе по программе посольства США YEO, которая больше известна в мире как FLEX. Эта обменная программа полностью финансируется принимающей стороной и даёт возможность обучения в любой американской школе в течение года. Помню, как американские школьники печатали на компьютерах лучше, чем писали на бумаге. Мой интерес к информационным технологиям вырос еще больше.

В американской школе я изучала информатику и математический анализ. Впоследствии сделала свой выбор на втором курсе Международного Вестминстерского университета в Ташкенте. Среди четырёх факультетов без сомнений выбрала факультет «Информационные системы для бизнеса». Я всегда мечтала работать в крупной IT-компании где-нибудь в Нью-Йорке или Кремниевой Долине.

На данный момент, я занимаюсь аналитикой данных. Для этого важны как технические знания, так и знания о статистике и математике. За шесть лет работы в сфере данных я занималась их сбором и обработкой, выстраивала разные модели машинного обучения и тестировала их.
— Помните свой первый заработок в Америке?
— Во время учёбы я работала на полставки ассистентом преподавателя в университете. Помогала студентам бакалавриата с предметом «Управление информационными системами». Получала $13 в час и работала 20 часов в неделю.
— Что побудило вас остаться в США?
— Спустя годы после поездки в Америку по программе обмена я несколько раз возвращалась в США в качестве победителя различных краткосрочных образовательных и профессиональных программ. В 2016 году переехала в США для обучения в магистратуре. Тогда и приняла решение остаться здесь. С тех пор я живу и работаю в разных городах Америки. До получения приглашения в компанию Amazon, я работала старшим аналитиком данных в компании Global Payments.
— Что было самым сложным для вас в период адаптации после переезда в США?
— Менять привычки поведения. Долгое время я не знала, как быть напористой и убедительной. Мне было сложно перестраивать свои отношения работы со взрослыми людьми, и в частности с мужчинами.
— Как вы попали в Amazon?
— Процесс подписания договора длился долго. С момента, когда рекрутер связался со мной, до момента, когда я подписала трудовой контракт, прошло примерно два месяца. Это довольно стандартные сроки для приёма на работу в любую крупную технологическую компанию. Сначала вы связываетесь с рекрутером. Это можно сделать разными способами. Кандидаты могут проявлять инициативу сами и находить рекрутеров на вакансию, или рекрутер может связаться с вами на платформах по найму.

В моем случае, со мной связался рекрутер через мой аккаунт в LinkedIn, там же я получила приглашение на собеседование. Оно проходило в три этапа. Первый этап — телефонный разговор с рекрутером. Это самая лёгкая часть собеседования, в которой обсуждаются вопросы, касающиеся компании и вашей роли в ней.

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Второе интервью проводится онлайн. В его ходе оцениваются ваши технические знания. Собеседование длилось час. Мне задавали вопросы по программированию и математике.

Третий этап — решающий. Он длится примерно пять часов и иногда проводится в течение двух дней. У кандидата есть возможность поговорить с командой и менеджером по найму. Во время беседы со мной обсудили технические и поведенческие вопросы, которые так или иначе базировались на принципах лидерства Amazon. Их также называют 14 Amazon Leadership Principles.
— Что в первую очередь ценит американский работодатель в своих сотрудниках, помимо профессиональных качеств?
— Я думаю, помимо технических навыков, очень важно иметь хорошие коммуникативные навыки. Многие компании требуют работать с разными командами и заинтересованными сторонами. Поэтому важно знать, как разговаривать с людьми, представлять свои идеи, быть убедительным, а также иметь отличные навыки ведения переговоров.

Я сталкивалась с довольно экстремальными ситуациями, когда увольняли абсолютно квалифицированного сотрудника со значимым багажом знаний и опытом. Я помню, как один коуч в моей компании сказал:
«Недостаточно быть хорошим, нужно быть добрым к людям, с которыми работаешь, а это значит, что ты должен быть готов им помочь. Для этого иногда тебе приходится быть критичным. В таких случаях нужно провести холодный и жёсткий разговор, чтобы помочь сотруднику расти — и это будет полной противоположностью тому, чтобы быть просто хорошим и милым»
— Вы проживаете в Америке уже больше пяти лет. Какие основные различия между американским и узбекским укладом жизни вы можете отметить?
— Я думаю, везде есть преимущества. В Узбекистане исторически сложилось так, что у нас действительно тесные сообщества. Мы очень связаны с семьями и соседями. Сообщество предоставляет нам доступ к благам, которые правительство воспроизводит в ограниченных возможностях. Например, многие люди не беспокоятся о том, что состарятся и надо накопить на пенсию, что нужно брать кредит на свадьбу или строительство дома, потому что всегда есть поддержка сообщества.

В Америке образ жизни более независимый. Обычно дети уходят из дома к 18 годам и начинают взрослую жизнь. Такое разделение заставляет их быть финансово независимыми, мыслить независимо, становиться самодостаточными и иметь представления о личном пространстве. Кроме того, американское общество более прогрессивное в вопросах феминизма и прав женщин.

Но что несомненно поражает меня в американском обществе — это уважение ко времени других людей. Здесь очень пунктуальные и трудолюбивые люди.
— Как ваша семья отнеслась к вашему переезду в Америку?
— Как и в любой узбекской семье, сначала к моей идее отнеслись с волнением и переживанием, но в конце всё же поддержали. Думаю, это нормально — переживать, когда девочка одна уезжает на неопредёленное время. Моя семья видела, как я стремлюсь получить образование, поэтому не была против моего переезда. Время от времени приезжают ко мне в Америку.
— Правительство Узбекистана приглашает успешных соотечественников на работу в качестве заместителей и советников министров. Например, заместители министра финансов Омонулло Насритдинходжаев и Одилбек Исаков. Как вы думаете, способны ли они повлиять на рабочие процессы системно?
— На мой взгляд, да. Эти люди способны привнести новые перспективы в рабочие процессы. В прошлом я видела, как наша страна успешно привлекала соотечественников обратно в Узбекистан. Самая большая проблема — сохранить эти таланты внутри страны.
— Что для вас значит американская мечта? Как вы думаете, для коренного американца и иммигранта это одно и то же?
— Термин «американская мечта» был придуман в 1930-х годах. Тогда это означало иметь приличный дом, стабильную работу, двоих-троих детей и пенсионный план. Очевидно, что это определение со временем видоизменилось. Социальное неравенство сейчас в Америке одно из самых высоких в мире. Американская мечта имеет разное значение даже для людей внутри американского общества, не говоря уже об иммигрантах.

Мигранты совершают меньше преступлений и больше работают. Возможно, вы лично не столкнётесь с большой дискриминацией, когда окажетесь в американском обществе. Но социальное неравенство, гигантский разрыв в доходах имеют колоссальное значение для самих американцев. Часть из них рождается с хорошими возможностями, тогда как другим приходится создавать благоприятные условия для себя уже во взрослой жизни. Большая часть этих людей так и не сможет улучшить условия своей жизни и работы.
— В Узбекистане профессия в сфере информационных технологий всё ещё непопулярна среди девушек. В нашем обществе присутствуют заданные паттерны для выбора профессии. Зачастую для девочек это медсестра, учитель, швея. Как можно сломать эти стереотипы и позволить девушкам самим решать, кем им быть?
— Эта проблема характерна не только для IТ-сектора, но и для многих других сфер — политика, юриспруденция, бизнес. Женщины занимают совсем малую долю занятых в этих профессиях.

Я думаю, нам нужно больше сильных женских образов и примеров для подражания, которые могут показать, что IT-специалист — это вполне реализуемая женская профессия. Важно создавать школьные и университетские программы и гранты для девочек, которые будут мотивировать их учиться и дальше развиваться в сфере технологий.
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Правительство однозначно может сломать эти стереотипы. Государство может выступать с инициативами, объявлять определённые курсы обязательными на школьном уровне. Однако семья и общество тоже имеют большое влияние на формирование мировоззрения. Особенно в Узбекистане семья играет ключевую роль в становлении личности.
За время учёбы мне приходилось много раз слышать, что IT — это неженственно. У нас считается, что женщины не должны быть кормильцами семьи, то есть женщинам не обязательно долго учиться и вкладываться в своё образование, выбирать сложную профессию. Поэтому специалисты «женских» профессий нередко действительно выбирают профессии, которые служат либо их семье, либо семье мужа. Я считаю, что правильнее и рациональнее относиться к выбору профессии исходя из собственных интересов. На самом деле информационные технологии — это очень интересно и увлекательно. Кроме того, это хорошо оплачивается.

Я могу быть предвзятой, но скажу, что права женщин — это очень узко представленная тема в Узбекистане. Она безусловно заслуживают более подробного обсуждения и изменений в возможностях, созданных для развития женщин. Женщины должны иметь больше возможностей видеть себя незаменимой частью экономической и политической деятельности.

Некоторое время назад я прочитала книгу под названием «Фактуальность», и там говорится, что обучение девочек оказалось лучшей идеей в мире. Рабочая сила становится диверсифицированной. Образованные матери решают иметь меньше детей, в образование каждого ребёнка вкладывается больше энергии и времени. Это благотворный цикл перемен.

Ещё один важный аспект развития обсуждения таких вопросов – это свобода СМИ. В нашей стране открытость СМИ сильно варьируется. Я вижу, как многие блогеры и независимые интернет-издания высказываются на острые темы, однако государственные СМИ по-прежнему необъективны и продолжают освещать события однобоко.
— Что бы вы посоветовали узбекистанцам, которые выиграли грин-карту и собираются полететь в Америку уже в этом году, но не имеют никаких чётких планов по релокации?
— Первый шаг — действительно найти кого-то, кто может помочь ориентироваться в американском обществе, будь то семья, друзья или дальние родственники. Американская жизнь имеет много нюансов, и наличие кого-то, кто может помочь, может значительно облегчить процесс адаптации.

Америка — интересная страна, любой человек может найти своё сообщество людей с общими интересами. Важно иметь свой круг друзей, но также важно выходить из зоны комфорта. Я советую изучать английский язык, заводить друзей как из Америки, так и из других стран мира, пробовать еду разной кухни и путешествовать по разным штатам Америки. Эта интеграция очень важна и облегчит жизнь в дальнейшем, если люди действительно хотят пустить корни в Штатах. Выйдя из зоны комфорта, можно познать и увидеть мир, который раньше был им недоступен. Кроме того, важно иметь искру в глазах и быть готовым ко всевозможным удивительным приключениям.
Блиц
— Вам трудно рано вставать?

— Да, я ночная сова.

— О чём-нибудь сожалеете?

— Раньше сожалела больше, чем сейчас. С годами либо принимаешь неизменность ситуации, либо пытаешься исправить ее, чтобы жить без сожалений.

— Что вас вводило в депрессию?

— Скука, отсутствие цели

— Какую ошибку вы бы исправили, если бы могли вернуться на 10 лет назад?

— Возможно, больше путешествовала бы или же верила бы больше в себя

— Где вы видите себя через пять лет?

— Надеюсь увидеть себя довольной собой и своей жизнью

— Если бы вы поймали золотую рыбку, что бы вы попросили для Узбекистана?

— Сохранить нашу природу, вернуть Арал, развивать наши нынешние природные парки и заповедники.
Материал подготовлен при спонсорской поддержке ООО "Premium Auto"
Текст подготовила Саодат Умарова
Фотографии из личного архива Шахло Ходжаевой.

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Комментарии

  1. 0 0

    Баходыр Закиров

    12 мая, 10:12

    Молодчина. Успехов во всех начинаниях!!!

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