— Я задумалась о выборе будущей профессии ещё в 9-м классе. Это тот самый период, когда пора выбирать лицей или колледж, а также дальнейшее направление обучения. Мои родители хотели, чтобы я выбрала профессию врача. Главный аргумент — это «хорошая профессия для девочки», но я была убеждена, что эта сфера абсолютно не моя. Кроме того, я училась в классе с углубленным изучением математики. Решать уравнения, рассчитывать формулы и заниматься цифрами мне казалось более занимательным.



После окончания школы в Ташкенте я выиграла грант на один год обучения в американской школе по программе посольства США YEO, которая больше известна в мире как FLEX. Эта обменная программа полностью финансируется принимающей стороной и даёт возможность обучения в любой американской школе в течение года. Помню, как американские школьники печатали на компьютерах лучше, чем писали на бумаге. Мой интерес к информационным технологиям вырос еще больше.



В американской школе я изучала информатику и математический анализ. Впоследствии сделала свой выбор на втором курсе Международного Вестминстерского университета в Ташкенте. Среди четырёх факультетов без сомнений выбрала факультет «Информационные системы для бизнеса». Я всегда мечтала работать в крупной IT-компании где-нибудь в Нью-Йорке или Кремниевой Долине.



На данный момент, я занимаюсь аналитикой данных. Для этого важны как технические знания, так и знания о статистике и математике. За шесть лет работы в сфере данных я занималась их сбором и обработкой, выстраивала разные модели машинного обучения и тестировала их.