Привет от вашего сына, Бахрона Рофиева, моим дорогим друзьям.



Я здоров, настроение хорошее, у меня всё в порядке. Только во сне вижу вас и грущу. Я получаю от вас письма, но мало. Узнав о вашем состоянии, мне стало грустно. С одной стороны, болезнь брата, а с другой стороны, состояние бабушки. Я очень по вам соскучился. Отправил вам ещё одну фотографию. Также отправил три фотографии в предыдущем письме. Первая для бабушки, вторая для брата, третья для сестрёнки Малохатхан.



Сестра Малохат, я очень доволен тобой, потому что никто, кроме тебя, не пишет мне. На брата я тоже не сержусь, потому что он болен. Ну не волнуйся, брат, эти дни пройдут. На маму я тоже не сержусь, потому что она писать и читать не умеет, от её имени братишка пишет мне. Вы все перед моими глазами. Только у меня нет крыльев, чтобы прилететь к вам.



Дорогие друзья, многое прошло, осталось очень мало, скоро, разгромив врага, мы вернёмся на Родину.



Мамочка, отправляю четвертую фотографию, как только получите её, напишите ответ быстрее. Если есть новости, напишите в письме.



﻿Я написал 3–4 письма Абдуллаеву, но не получил ответа. Передайте ему привет от Бахрона и уточните, почему он не ответил. Я с уважением написал ему письма, но не знаю, получил ли он их...



Дорогая матушка, передайте от меня привет Бурхону. Я получил его письмо 2 сентября и расстроился, что целый год нет вестей от дяди. Ну что поделать, передайте невестке привет, привет братьям и всем из сада.



Мама, с этим письмом я отправил три фотографии и справку на получение помощи. Как только получите, пришлите мне ответ. Я написал письмо Халбаю и Абдугани после того, как получил их адреса. Передайте от меня всем привет <...>



﻿Я сейчас в Польше. Эти фотографии на память из Польши. Я сделал ошибки на задней стороне фотографий, они замазаны... Когда будете брать эти фотографии в руки, спросите у них, как поживает Бахрон.



До свидания, не знаю даже, что я написал, что бы я ни писал (всё равно вас не вижу). Привет из Польши.



Пишет ваш сын, Барис Р.М. Жду ответа, 3 сентября 1944 года. ﻿