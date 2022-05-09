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Фото: Нaциональный архив кинофотофонодокументов
Письма с фронта.
О чём писали участники войны?
Письма из фронта.
О чём писали участники войны?
О чём писали участники Второй мировой войны в своих письмах? «Газета.uz» делится посланиями фронтовиков, которые были предоставлены Музеем славы и Агентством «Узархив». Они писали не только родным, но и в редакции газет, чтобы рассказать о происходящем, и даже слагали стихи.
Фронтдан мактублар. Уруш қатнашчилари нималар ҳақида ёзишган?
Мақолани ўзбек тилида ўқиш
Frontdan maktublar. Urush qatnashchilari nimalar haqida yozishgan?
Maqolani o‘zbek tilida o‘qish

Начальник отдела изучения истории Второй мировой войны Государственного Музея славы Узбекистана Ибадулла Алтинов рассказал «Газете.uz», что в годы войны было написано около 6 миллиардов писем. 2,8 миллиарда из них отправлены с фронта.


В Государственном архиве Узбекистана хранятся более 5 тысяч писем солдат. Они писали своим родным, а также в редакции различных газет. Музей Славы вместе с Агентством «Узархив» изучили эти письма и собрали их в сборник.


Часть писем была написана ещё до вторжения армии Германии на территорию СССР.

«Неизвестно, вернёмся ли мы через 3 года»
Вместе с моим приветом хочу донести, что я, ваш любимый племянник Иброхимов Ф., шлю вам, тётушке Абдиевой, папочке и мамочке пламенный привет, привет всем моим братьям. Узнав, что вы обиделись на то, что от меня нет писем, вынужден был написать это письмо.

31 марта, сами не зная, сели по вагонам и отправились с города Новоград-Волынск, и через несколько суток оказались в городе Винница. Здесь нас и других солдат, приехавших из других мест, около 200 человек, приняли в полковую школу, среди них есть и я. Из-за того, что нам не давали точный адрес, я и не мог писать вам, не обижайтесь на это.

Если спросите о моём состоянии, у меня всё неплохо, это место оказывается лучше, чем Новоград. Когда бы ни приходил в магазин, хлеб и еду всегда можно найти, дела хорошо.

Только вот наше возвращение через 2 года отодвинулось ещё на один год, но и то неизвестно, вернёмся ли мы через 3 года. Полковую школу закончим в сентябре и выйдем на работу, а сейчас занятия намного сложнее чем .... меняется. Командир говорит, что мы ещё дети, и проводит занятия каждый день. Если будем здоровы, то свидимся. Не обижайтесь на это.

Файзулла Ибрагимов. 12 апреля, 1941 года.

Многие письма состоят только из приветствий. Как отмечает Ибадулла Алтинов, порой солдаты отправляли их только для того, чтобы родные узнали, живы они или нет. Иногда у солдат не было времени написать родным. Тогда они отправляли пустые письма. Это означало, что с ними всё в порядке.


Многие участники войны просили родных прислать фотографии и отправляли свои.

Пламенный привет!
Моей родной маме от Вашего сына, Нурмата дважды привет. Шлю привет моей сестрёнке Халиме, сестрёнке Тозагуль, много-много приветов младшему брату Кенжавою и другим, кто обо мне спрашивает, тоже привет. На этом мои приветствия закончились.

Моя дорогая и бесценная мама, моё настроение отличное, я здоров, мы и сейчас находимся в Белорусии. У меня сейчас время проходит даже лучше, чем когда вы меня видели. Мама, напишите мне письмо о своём состоянии и после того, как получите это письмо, сфотографируйтесь вместе с моими братьями и сёстрами и отправьте мне. Фотографию, где вы с Рахима опа вместе, до сих пор храню. Отправьте мне свою хоть какую-то фотографию, я по вам скучаю. Мама, от Рахима опа я часто получаю письма, поэтому вы тоже часто пишите. Хорошо?

Нурмат Сапаев. 1 октября 1944 г.

«Во сне вижу вас и грущу»
Привет от вашего сына, Бахрона Рофиева, моим дорогим друзьям.

Я здоров, настроение хорошее, у меня всё в порядке. Только во сне вижу вас и грущу. Я получаю от вас письма, но мало. Узнав о вашем состоянии, мне стало грустно. С одной стороны, болезнь брата, а с другой стороны, состояние бабушки. Я очень по вам соскучился. Отправил вам ещё одну фотографию. Также отправил три фотографии в предыдущем письме. Первая для бабушки, вторая для брата, третья для сестрёнки Малохатхан.

Сестра Малохат, я очень доволен тобой, потому что никто, кроме тебя, не пишет мне. На брата я тоже не сержусь, потому что он болен. Ну не волнуйся, брат, эти дни пройдут. На маму я тоже не сержусь, потому что она писать и читать не умеет, от её имени братишка пишет мне. Вы все перед моими глазами. Только у меня нет крыльев, чтобы прилететь к вам.

Дорогие друзья, многое прошло, осталось очень мало, скоро, разгромив врага, мы вернёмся на Родину.

Мамочка, отправляю четвертую фотографию, как только получите её, напишите ответ быстрее. Если есть новости, напишите в письме.

﻿Я написал 3–4 письма Абдуллаеву, но не получил ответа. Передайте ему привет от Бахрона и уточните, почему он не ответил. Я с уважением написал ему письма, но не знаю, получил ли он их...

Дорогая матушка, передайте от меня привет Бурхону. Я получил его письмо 2 сентября и расстроился, что целый год нет вестей от дяди. Ну что поделать, передайте невестке привет, привет братьям и всем из сада.

Мама, с этим письмом я отправил три фотографии и справку на получение помощи. Как только получите, пришлите мне ответ. Я написал письмо Халбаю и Абдугани после того, как получил их адреса. Передайте от меня всем привет <...>

﻿Я сейчас в Польше. Эти фотографии на память из Польши. Я сделал ошибки на задней стороне фотографий, они замазаны... Когда будете брать эти фотографии в руки, спросите у них, как поживает Бахрон.

До свидания, не знаю даже, что я написал, что бы я ни писал (всё равно вас не вижу). Привет из Польши.

Пишет ваш сын, Барис Р.М. Жду ответа, 3 сентября 1944 года.﻿
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Представитель Музея славы Ибадулла Алтинов отмечает, что в то время каждое отправленное письмо проходило цензуру. Поэтому письма, написанные в «непатриотическом духе», могли не доходить до адресата.

В письмах можно увидеть, насколько участники войны хотели принимать участие в жизни своих родных, даже если были вдалеке от них. Они справлялись об учебе детей, отправляли деньги для помощи семье.
«Сложно кому-либо из вас приехать сюда»
Привет всем!

﻿После приветствий хочу сообщить вам, что служу в добром здравии, и в один из этих тяжелый дней желаю вам в Самарканде быть в добром здравии, работать и жить в веселье.

Пять месяцев не получая вестей, я был так счастлив, когда получил от вас письмо 13 ноября из нашего дома, написанное и отправленное 27 октября, эээ … как будто был на седьмом небе от счастья <...>

Если говорить о приезде кого-либо из вас сюда, то это сложно, я думаю. Потому что, во-первых, придя сюда, самое главное, найти еду очень сложно, даже картошку и капусту дают по карточке, не говоря уж о хлебе. А во-вторых, «бог его знает», пока вы сюда приедете, буду ли я здесь или нет, может я отправлюсь на небеса. В-третьих, сейчас дорога поездом занимает три дня, хотя раньше занимала лишь день.

Так что надо подумать еще раз, а если очень хочется приехать, то надо с собой взять продукты питания на 10–15 дней. До войны из Самарканда до этой станции можно было добраться за 2–2,5 суток, а в военное время это составит 6, а то и 8 дней.

Увидев этот промежуток времени, который уходит на дорогу, может вы передумаете приезжать. Да так и правильнее, давайте забудем об этих бесполезных тяготах. Если будем долго жить, если будем здоровыми, то скоро увидим друг друга.

Что касается погоды, здесь тоже холодно, как в Москве. С 25 октября начал выпадать снег. Сейчас -20…-25 градусов мороза.

﻿Бурхон! Знаю, что ты учишься лучше всех среди моих племянников. Награждаю тебя за хорошую учебу 100 сумами*. Желаю, чтобы ты ещё лучше учился. 13 ноября я отправил 500 сумов домой. Если моя мама получит эти деньги, то ты пойдёшь к ней и получишь свои 100 сумов. Я указал в телеграмме, чтобы Бурхону отдали 100 сумов. Этим я завершаю своё письмо.

﻿Если у вас есть готовые фотографии, пришлите их, пожалуйста, в ответ на это письмо.

С приветом всем вам, от мала до велика, пилот Наби. Жду скорого ответа. До свидания. 16 ноября 1941 года.

*В годы войны в СССР использовались рубли, однако в оригинальном письме автор пишет «сум».

«Так живы вы все перед глазами»
Герой Советского Союза майор Рафтопулло — жене и детям.
20 марта, 1942 г.
Милая Шурик и детки!

Час отдыха. Использую его, чтобы написать вам письмо, хотя устал очень сильно после боев, несколько ночей не спал. Обстановка была сложная, но задача выполнена.

Сижу в штабном автобусе. Все спят, только радист налаживает свой аппарат. У нас стоят сильные морозы, это, наверное, последние, но они держатся довольно стойко.

Как хочется скорее тепла, ведь всё время одет и нет возможности переодеться, да и негде. Враг всё сжигает при своём отходе, и вообще сейчас не отдых. Отдыхать будем после разгрома врага.

У нас силы хватит выдержать невзгоды этой войны. Шура, меня очень интересует, как ты живешь, как проводишь время? Тяжело было вам. Ну, ничего, что было, то было. Теперь надо думать о том, что будет. Как наши дети? Ты должна Женечку отдать в детский сад, а Лариса, наверное, уже учится, ну, а сынок, должно быть, уже бегает. Так живы вы все перед глазами.

Целую всех. Твой Анатоль.
Многие фронтовые письма были адресованы редакциям газет. Солдаты, участники войны отправляли свои рассказы, истории и стихи с надеждой, что они будут опубликованы.
«Один час боя»
Если есть какие-то ошибки в тексте, исправьте и опубликуйте в газете на видном месте.
Светало, спустя минуту послышалось, как стреляют ружья. В нашей стороне ещё было тихо. Прошло ещё пять минут, в нашу сторону стали стрелять пушки, и появился поднимающийся на вершину танк. После этого наши солдаты начали бой. Потом дали команду нашим танкам и артиллерии.

Начался бой и спустя 30 минут мы освободили деревню С. и захватили 40 немецких танков, 3 большие пушки, 15 машин, около 100 автоматов и тому подобных трофеев.

Наша часть истребила около 150 вражеских солдат и офицеров и взяла в плен нескольких немцев. Ещё спустя 45 минут мы дошли до станции под названием Б. На станции завязался горячий бой. Немцы отправили ещё 15 танков против нашей части. Наша артиллерия вывела из строя их 9 танков и разгромила 2.

Таким образом, в результате боя, который длился один час, было освобождено около 20 км нашей земли от врагов.

Передаю всем привет, разведчик Турсунбой Байзаков. Западный фронт.
﻿27 сентября, 1943 г.
«Меткие залпы артиллеристов»
Уважаемый редактор! Посылаю 2 боевых эпизода из жизни артиллеристов. Я хотел бы с вами договориться по поводу своего внештатного сотрудничества в вашей газете.

До отечественной войны я работал в газете «Пионер Востока» , а также внештатным корреспондентом газеты «Правда Востока», после перехода товарища Ленского в газету «Фрунзовец» я был призван в РККА, и в это время прервал связь с редакций «Правда Востока».

Сейчас у меня есть более или менее свободное время, в которое я могу подавать Вам материал (актуальной тематики) из фронтовой жизни.

Уважаемый редактор! Если вы согласны принимать от меня материалы, то убедительно прошу, вышлите, пожалуйста, несколько листков чистой бумаги. Давайте условимся, по возможности высылайте мне номера газет с моими корреспонденциями.

Ну, пока. С товарищеским приветом.
Лейтенант Евг. Колмаков. 13 января 1943 г.

P.S. Если знаете Адрес т. Ленского, пожалуйста сообщите.
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Интересный факт: письма на узбекском языке писали на трёх различных алфавитах: кириллица, латиница и арабский алфавит узбекского языка. Некоторые авторы писем даже смешивали алфавиты при написании текста.

Скорее всего, это связано с тем, что с 1940 года в УзССР было принято решение перейти с латинского алфавита (яналиф) на новый алфавит, основанный на кириллице. Полный переход должен был закончиться к 1942 году.
«С поля боя»
Добрые, родные родители, братья, жены, дети и родственники. Мы, ваши любящие сыновья, мужья и братья. Мы были очень рады, прочитав 1 ноября в газете «Правда» письмо «Нашим сыновьям и братьям, мужьям и братьям, сражающимся с врагом на полях сражений от узбекского народа». Мы прочитали это письмо нашим товарищам всех национальностей.

Дорогие, это письмо укрепило нашу силу, придало нам энергию, очень подняло наш дух. Мы искренне благодарим вас за все те хорошие дела, которые вы для нас делаете.

Дорогие родители, братья, жены, дети, мы просим вас направить всю вашу силу на помощь Красной Армии, чтобы быстрее победить врагов, фашизм, старайтесь перевыполнять свои планы, поскорее выявляйте ленивцев среди вас.

Мы тоже готовы изгнать врага с нашей земли, не делая ни шагу назад, мы остановили атаку врага на некоторых участках. Наш путь – правильный путь, мы победим, мы уничтожим вражеский фашизм.

﻿Товарищ редактор! Это письмо мы написали на поле боя на старом алфавите, так как в новом мы делаем много ошибок, мы в армии с 38–39 года.

Пожалуйста, напечатайте это письмо в газете как можно скорее.

Ваши сыновья, мужья и братья воины, которые с большим почтением целуют ваши руку, обнимают и прощаются с вами.

Алимжанов Умар Каримович, Султанов А., Юльчиев А., Джумоллаев Г., Мавланов А. и др. написали это письмо от имени сотни фронтовиков разных национальностей. 2 ноября 1941 г.

Кроме рассказов и историй, среди писем можно увидеть очень много стихотворений. Кто-то переписывал известные стихи, а другие сочиняли сами.


Например, лейтенант Азимжон Гафуров отправляет письмо редакции и просит редактора дать критические комментарии к своему стихотворению.

«Чувствую себя обязанным писать»
Товарищ редактор!

Я не знаю, когда это письмо дойдёт до вас. Если вы получите это письмо, пожалуйста, примите мои сердечные приветствия и выслушайте моё сообщение ниже.

Я на передовой линии уже 18 месяцев. Я понимаю, что здесь я защищаю священную землю и мирную жизнь Узбекистана. Я делаю то, что приказал мне мой народ. Во всяком случае, Узбекистан — это место, где я родился, меня интересует, какой там фронт, его культура, жизнь друзей, жизнь моих родителей. Товарищи, которые могли бы сообщать об этом, также находятся на фронте. Я хотел бы попросить вас прислать мне несколько экземпляров газеты и журналы, если это возможно. По крайней мере, вы могли бы написать дружеское письмо. Это бы подняло мне настроение до небес.


Товарищ редактор, моей целью было увлечение литературой. Но из-за нехватки времени и отсутствия советчика, пламя интереса в моем сердце гаснет. Я отправил вам два стихотворения на другой странице. Прошу вас просмотреть его с помощью ваших литературных редакторов и дать мне совет, даже если вы думаете, что тема, сюжет и структура этих строк не похожи на стих, я даже был бы счастлив, если вы посчитаете этот стих по структуре сделанным юным учеником.

Может быть, то, что я обратился со своими недостойными строками к таким благородным людям, к главам таких высоких органов, как вы, является моим недостатком. Я это понимаю. Но несмотря на это, надеюсь, что вы ответите и поможете моей надежде расти дальше.

Я не знаю, насколько бы я обрадовался, если бы вы могли исправить и сделать его похожим на стихотворение, потратив свои драгоценные минуты на его чтение!

Я чувствую себя обязанным собирать плоды своего свободного времени и писать в дальнейшем. А то, что я это называю поэзией, не звучит грубо по отношению к литературе? Если вы примете это за стихотворение, если вы предпочтёте это у себя опубликовать, даже если я нахожусь далеко, вы бы были удостоены моего высокого уважения.

С приветом и уважением к вам, лейтенант Азимжон Гафуров, 4 мая 1943 г.

P.S. Недостаток письма в том, что моя правая рука ранена, и я надеюсь, что вы простите меня.﻿

Фотографии принадлежат Государственному Музею славы Узбекистана.

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