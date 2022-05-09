Начальник отдела изучения истории Второй мировой войны Государственного Музея славы Узбекистана Ибадулла Алтинов рассказал «Газете.uz», что в годы войны было написано около 6 миллиардов писем. 2,8 миллиарда из них отправлены с фронта.
В Государственном архиве Узбекистана хранятся более 5 тысяч писем солдат. Они писали своим родным, а также в редакции различных газет. Музей Славы вместе с Агентством «Узархив» изучили эти письма и собрали их в сборник.
Часть писем была написана ещё до вторжения армии Германии на территорию СССР.
Многие письма состоят только из приветствий. Как отмечает Ибадулла Алтинов, порой солдаты отправляли их только для того, чтобы родные узнали, живы они или нет. Иногда у солдат не было времени написать родным. Тогда они отправляли пустые письма. Это означало, что с ними всё в порядке.
Многие участники войны просили родных прислать фотографии и отправляли свои.
Нурмат Сапаев. 1 октября 1944 г.
*В годы войны в СССР использовались рубли, однако в оригинальном письме автор пишет «сум».
Кроме рассказов и историй, среди писем можно увидеть очень много стихотворений. Кто-то переписывал известные стихи, а другие сочиняли сами.
Например, лейтенант Азимжон Гафуров отправляет письмо редакции и просит редактора дать критические комментарии к своему стихотворению.
Я на передовой линии уже 18 месяцев. Я понимаю, что здесь я защищаю священную землю и мирную жизнь Узбекистана. Я делаю то, что приказал мне мой народ. Во всяком случае, Узбекистан — это место, где я родился, меня интересует, какой там фронт, его культура, жизнь друзей, жизнь моих родителей. Товарищи, которые могли бы сообщать об этом, также находятся на фронте. Я хотел бы попросить вас прислать мне несколько экземпляров газеты и журналы, если это возможно. По крайней мере, вы могли бы написать дружеское письмо. Это бы подняло мне настроение до небес.
P.S. Недостаток письма в том, что моя правая рука ранена, и я надеюсь, что вы простите меня.
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