«Папа спрашивал: „Джеффа Безоса видела?“» — консультант по рекламе Amazon Ирина Аблязова
Ирина Аблязова, консультант по автоматизированной закупке тематической рекламы компании Amazon, — очередной гость проекта «Узбекистанцы за рубежом». Мы спросили её, как неамериканское происхождение помогает получить предложение о работе, действительно ли в компании присутствует жёсткая корпоративная культура, почему не нужно относиться к начальству с глубоким почтением и как можно переехать в США.
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