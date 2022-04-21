«Папа спрашивал: „Джеффа Безоса видела?“» — консультант по рекламе Amazon Ирина Аблязова

— Amazon построен на 14 принципах лидерства, первый из которых «одержимость клиентом». Ты должен обожать клиента, и вокруг этого постулата построена первая неделя программы. Новичкам показывают видео с выступлениями Джеффа Безоса, а потом он сам приходит на тренинги и объясняет, чем прекрасна компания и почему Amazon стал Amazon-ом. Джефф Безос — дико харизматичный человек. От него идет колоссальная отдача, потому что в момент тренинга ты для него клиент, он тебя искренне обожает и готов ответить на любые вопросы.



Для новых сотрудников Безос устраивает групповые сессии, знакомится с ними, спрашивает, как дела. Люди открыто говорят, что им нравится, а что не нравится. В этот момент он действительно слушает собеседника, а потом делится пришедшими в голову мыслями.



Я во время сессии выразила обеспокоенность отсутствием менеджера. В тот момент команда только формировалась, и мне не хватало человека, который стал бы моим наставником в Amazon. Джефф Безос ответил, что знает об этой проблеме, и через 3 недели она разрешится. Все так и произошло. Приятно, что основатель компании вникает в вопросы, которые стоят ниже его уровня.