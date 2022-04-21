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«Папа спрашивал: „Джеффа Безоса видела?“» — консультант по рекламе Amazon Ирина Аблязова

Ирина Аблязова, консультант по автоматизированной закупке тематической рекламы компании Amazon, — очередной гость проекта «Узбекистанцы за рубежом». Мы спросили её, как неамериканское происхождение помогает получить предложение о работе, действительно ли в компании присутствует жёсткая корпоративная культура, почему не нужно относиться к начальству с глубоким почтением и как можно переехать в США.

В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» редакция «Газеты.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и работают за рубежом. Мы говорим о жизни вдали от дома, причинах выбора иностранного образования и испытаниях, с которыми сталкивались герои. Новый гость проекта — консультант по программатику компании Amazon Ирина Аблязова.
Ирина Аблязова родилась и до трёх лет жила в Бухаре, затем семья переехала в Навои, а после — в Ташкент. Параллельно с учебой в Международном Вестминстерском Университете в Ташкенте она прошла летний курс Pre-MBA по направлению «Бизнес-администрирование и менеджмент» в Йельском университете (США). В 2016 году Ирина окончила магистратуру по направлению Международный бизнес, торговля, коммерция в Hult International Business School (Бостон, США). С октября 2021 года Ирина Аблязова работает в Amazon консультантом по программатику (автоматизированный способ закупки тематической рекламы в интернете через специальную платформу, а не напрямую).
— К﻿ак возникла идея переехать в США?
— У меня не было цели уезжать навсегда. Просто я с детства занималась английским языком с репетитором, и она часто делилась историями ребят, которые также учили язык, уезжали за границу, находили там работу или возвращались на родину, чтобы делать крутые проекты. Мне тоже хотелось делать круто.

Пройдя Pre-MBA в Йельском университете, я поняла, что в США есть интересные вещи, которые в Узбекистан приходят с опозданием на несколько лет. Например, тот же программатик. В 2015 году, окончив Вестминстерский Университет, я улетела в Бостон, чтобы получить степень магистра. По окончании бакалавриата или магистратуры в американском университете иностранец получает право год работать в стране. Так получилось, что я нашла работу и вышла замуж в США.
— Как родители отнеслись к вашему решению учиться за границей?
— Папа всегда в меня верил и поддерживал. Он говорил: «Я тебя ни в чем не ограничиваю — достигай поставленных целей». Он очень хотел сына, а родились две дочки. Мама же сильно переживала и плакала, потому что я улетала в страну, где у нас нет родственников. Хорошо помню тот день, когда она позвонила и сказала: «Доча, я собрала твои вещи и убрала их в шкаф, чтобы внутренне тебя больше не держать. Спокойно живи и учись в Америке».
— Помните свой первый заработок в США?
— В первый год обучения в Hult International Business School я устроилась на работу в стартап. Его команда состояла всего из 3 человек. Идея заключалась в доставке алкоголя по Бостону в течение часа. В качестве оплаты ребята выдавали месячный проездной, который стоил около $120.

Планы и задачи мы обсуждали, сидя на коробках с напитками, но у создателей проекта было столько интересных идей, а мне предоставили полную свободу действий! Мы ходили по дорогим домам (стоимость аренды квартир там начиналась от $10 тыс. в месяц) и предлагали менеджменту провести для жителей бесплатную дегустацию вина и пива. Люди, как правило, соглашались. Стоит отметить, что пиво в Бостоне — это мейнстрим-продукт, его гордость. В городе работают много пивоварен, которые варят локальные виды напитка. Можно попробовать пиво со вкусом арбуза или манго.
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На тот момент мне было 22 года, и я ни разу не пробовала алкоголь, меня отвращал даже запах. Поэтому поначалу впадала в ступор, когда люди задавали вопросы о продукции. Приходилось читать много тематических статей. В этом месте я проработала полгода, а после переехала в Нью-Йорк. Ребята же в течение пары лет хорошо раскрутились и продали сервис за 15 млн долларов крупной компании, сохранив места в топ-менеджменте. Потом ту компанию выкупил Uber. Создатели стартапа сейчас отвечают там за направление доставки алкоголя.
— Как вы попали в Amazon?
До Amazon я 2.5 года проработала в рекламных агентствах в области программатик (автоматизированная закупка тематической рекламы в интернете через специальную платформу), а потом ушла на сторону клиента в телекоммуникационный конгломерат WarnerMedia. Еще через пару лет пришло понимание того, что для дальнейшего профессионального роста необходимо попасть в одну из лидирующих компаний своей сферы. Их в Америке немного — Google, Amazon, Trade Desk.

В итоге я просто написала в Amazon и спросила, не требуются ли им сотрудники моей специализации. Компания в ответ прислала ссылку на позицию, я подала резюме и прошла все этапы приёма на работу. Процесс от подачи анкеты до получения предложения занял 3.5 месяца.

Первым этапом было интервью с сотрудником HR-департамента. После я выполнила два задания для оценки профессиональных качеств, а в финале получила приглашение на 6-часовое собеседование.

В допандемийный период я бы поехала в офис Amazon. В текущих реалиях соискатель 6 часов сидит за компьютером и разговаривает с интервьюерами онлайн. Нет возможности взять паузу или отлучиться. На тот момент дочке было меньше года, и малышка весь день искала меня: «Мама, мама, где мама?». А мама сидела закрытая в комнате с бутылкой воды.
Выпускной Магистратуры в Hult International Business School в Бостоне. Ирина вместе с отцом Тимуром Аблязовым, 2016 год.
— Какие навыки и качества кандидатов оцениваются во время финального собеседования?
— Интервьюеры не имеют отношения к той позиции, на которую идет отбор, это 6 случайных сотрудников Amazon. Они оценивали выносливость, проверяли логику и реакции, смотрели на навыки сторителлинга, потому что моя позиция требует постоянного общения с клиентами, множества звонков и коммуникаций.

Каждый интервьюер стремился создать определенный эмоциональный фон. Кто-то пытался стать другом и разговаривал неформально, по-приятельски, кто-то демонстрировал холод и отстраненность, что вводило в замешательство. Была женщина, которая ставила сказанное мной под сомнение и требовала дополнительных деталей и подтверждений.

После собеседования интервьюеры встречаются с той командой, которая нанимает сотрудника, и дают свое заключение. Процесс занимает недели три, так как все они занятые люди, которым нелегко состыковать графики.
— Как вы думаете, какие качества помогли получить предложение о работе?
— В первую очередь опыт. Я сознательно изначально пошла в агентство, где не так хорошо платят и приходится трудиться с утра до ночи, зато дается колоссальный опыт. Тогда я работала так много, что накатала на Uber платиновый статус. Дело в том, что в американских компаниях часто принято возмещать затраты на такси, если сотрудник уезжает домой после 8 часов вечера. Я работала до 12 ночи, офис располагался на Манхэттене, а жила я в Бруклине. Uber в одну сторону обходился в $120. К концу каждой недели работодатель был должен мне порядка $700.

Также мне кажется, что крупные компании вроде Amazon, Google, Netflix набирают людей разных национальностей, с разными подходами и взглядами. Тут моя неполная ассимиляция в американскую культуру и то, что я все еще ощущаю сильную связь с Узбекистаном, сыграли на руку — я отличалась от других кандидатов.
— Чем именно занимаются специалисты по программатику?
— Программатик — это некий микс таргетированной и контекстной рекламы, тип ее закупки. Мы собираем данные о пользователях, анализируем поведенческие сегменты и таргетируем конкретного пользователя в зависимости от того, где и как он себя ведет.

Самый простой пример — рекламные баннеры на YouTube. Вы ищете женские кроссовки Nike — и вас преследуют баннеры Nike. Мы показываем вам эту рекламу, потому что вы женщина, потому что вы потенциальный покупатель кроссовок, потому что вы определенного возраста и находитесь в определенном районе.

Также можно выбрать закупку рекламы на определенном сайте. В этом случае рекламодатель вместо того, чтобы обратиться к администрации ресурса напрямую, устанавливает платформу (например, «Яндекс» или Google), выбирает настройки, и вот его баннер показывается не всей аудитории сайта, а исключительно, скажем, женщинам от 18 до 24 лет, которые зарабатывают от 3 до 5 млн сумов и недавно родили.
— Каково в целом работать в Amazon?
— Несмотря на то, что в Amazon я с октября прошлого года, еще ни разу не видела офис. Мы находимся на удаленке. Но слышала, что он действительно классный. На территории компании есть детский сад, и можно навещать ребенка в течение дня. Также Amazon устраивает дни, когда сотрудникам разрешено приходить на работу с домашними питомцами.

Интересно, что у нас нет конкретно отведенного времени на обед. Тут никто не подумает, что на 12 часов у коллеги запланирован перерыв, и спокойно поставит на это время встречу или звонок. У меня бывает и по 9 звонков подряд.
— Amazon известен жесткой корпоративной культурой: от каждого сотрудника требуют работать на максимуме, допустима жесткая критика коллег. Сталкивались ли вы с подобным?
— Жесткость корпоративной культуры ощущается с самого начала. Новые сотрудники проходят 3-недельное обучение: как писать email, как отвечать на звонки, как строить разговор. На первый взгляд кажется: «Почему я должен учиться таким элементарным вещам как написание писем?». Но правильная структура сообщения экономит уйму времени. Вместо того, чтобы посвятить 5 писем объяснению своей точки зрения, ты пишешь один email — и получателям все сразу становится ясно.

Также еженедельно каждый сотрудник по часу разговаривает со своим менеджером. Первую половину звонка он слушает, что ты сделала за неделю, а вторую — говорит, чего от тебя ожидает. В рабочее время требуется быть максимально продуктивным, нельзя не захотеть выполнить ту или иную задачу. Однако менеджмент понимает, что люди не в состоянии постоянно поддерживать 100% заряд. Если ты не в ресурсе, то можно честно признаться в этом начальству и попросить дополнительный выходной.
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С одной стороны культура Amazon — это ориентированность на результат и жёсткие рамки, с другой — невероятная эффективность. Человек понимает, что должен сделать, но ставит определенные рамки в ответ. Так, например, меня никто не побеспокоит в выходные дни или после 17:30. Я защищена корпоративным законом. Если кто-то пытается заставить сотрудника работать вне отведенного времени, то проблема решается просто. Достаточно написать своему менеджеру, и он быстро пресечет подобные действия.
— О чем вас чаще всего спрашивают родные и друзья из Узбекистана?
— О Джеффе Безосе. Помню, что раньше папа то и дело интересовался: «Ну что, Джеффа Безоса-то видела?». Но работа в Amazon не означает, что ты коммуницируешь с основателем компании. Я видела Безоса только онлайн во время прохождения адаптационной программы для новых сотрудников.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой программе.
— Amazon построен на 14 принципах лидерства, первый из которых «одержимость клиентом». Ты должен обожать клиента, и вокруг этого постулата построена первая неделя программы. Новичкам показывают видео с выступлениями Джеффа Безоса, а потом он сам приходит на тренинги и объясняет, чем прекрасна компания и почему Amazon стал Amazon-ом. Джефф Безос — дико харизматичный человек. От него идет колоссальная отдача, потому что в момент тренинга ты для него клиент, он тебя искренне обожает и готов ответить на любые вопросы.

Для новых сотрудников Безос устраивает групповые сессии, знакомится с ними, спрашивает, как дела. Люди открыто говорят, что им нравится, а что не нравится. В этот момент он действительно слушает собеседника, а потом делится пришедшими в голову мыслями.

Я во время сессии выразила обеспокоенность отсутствием менеджера. В тот момент команда только формировалась, и мне не хватало человека, который стал бы моим наставником в Amazon. Джефф Безос ответил, что знает об этой проблеме, и через 3 недели она разрешится. Все так и произошло. Приятно, что основатель компании вникает в вопросы, которые стоят ниже его уровня.
— Вы упомянули принцип одержимости клиентом. Сотрудники в самом деле ею охвачены?
— Эта философия настолько крепко вкладывается в голову, что спустя полгода работы человек уже не может иначе. Ты делаешь для клиента все, потому что любишь и ценишь его.

У каждого сотрудника Amazon свой клиент. Для меня это компании-рекламодатели. Для команды сайта — Интернет-пользователи, и разработчики действительно заботятся о том, чтобы интерфейс был максимально удобным. Для логистического центра это получатели посылок, поэтому заказы упакованы так бережно и аккуратно. Никто не побросает небрежно в коробку заказанные вещи.

Если посылка потерялась, то Amazon скорее сделает повторную доставку, чем займется разбором ситуации. Случается, что товар пришел не тот, а нужен он получателю уже сегодня. В таком случае компания отправит заказ через FedEx или UPS. Конечно, в будущем она заработает на лояльности клиента намного больше, чем если бы служба поддержки долго ругалась и отнимала у него время.

Однако любовь к клиенту приходит, когда ты соблюдаешь границы и ценишь себя. Если у человека есть время на отдых, полноценный сон и общение, то на работу он приходит полным сил, энергии и готовности выкладываться по максимуму.
— Если посмотреть на вашу карьеру с точки зрения узбекского воспитания и менталитета, не сложно ли вам было адаптироваться к корпоративной культуре американских компаний?
— Были сложности с тем, чтобы свободно разговаривать с людьми. В узбекской культуре присутствует некий пиетет по отношению к начальству, когда сотрудник уверяет, что все хорошо, и боится озвучить проблему. Кажется, будто ее наличие означает, что ты плохо работаешь. В США сложности воспринимаются как возможности для роста. Тут понимают, что работы без трудностей не бывает, а замалчивание проблемы лишь ее усугубляет. Поэтому важно своевременно доносить до начальства свои мысли и переживания.

В самом начале карьеры я столкнулась с тем, что не владею профессиональным сленгом. Я не понимала, чего хочет собеседник, чувствовала себя потерянной и боялась спросить у коллег. Как результат — делала совершенно не то, чего от меня хотели. В отличие от нас американцы не боятся задавать вопросы, причем неважно, насколько высокую должность занимает собеседник. Тут считается, что глупых вопросов не бывает.
— Что бы вы посоветовали соотечественникам, которые мечтают учиться за границей?
— Я бы посоветовала рассмотреть рекламную деятельность как сферу занятости. Программатик-реклама — это недооцененная отрасль, о которой мало знают в Узбекистане.
— Какой вариант переезда в США вы считаете наиболее осуществимым?
— В США можно попасть несколькими путями: туризм, студенческая виза, рабочая виза, воссоединение семьи или ежегодная лотерея Green Card.

Получить туристическую визу непросто. У претендента должна быть очень веская причина вернуться обратно, и он должен это доказать.

Студенческая виза — идеальный вариант для молодых девушек и ребят, которые хотят получить образование за рубежом и стать конкурентоспособными на международном рынке. Тут стоит рассмотреть не только получение высшего образования (бакалавриат или магистратуру), но обучение на языковых курсах.

Вдобавок выпускникам американского вуза намного легче получить рабочую визу. Студенческие визы выдают почти всегда, однако финансовую помощь или гранты выделяют реже, чем в Европе или Канаде. В США работают несколько образовательных программ, покрывающих полную стоимость обучения, но и конкурс там соответствующий.

Рабочая виза — самый сложный путь, потому что лотерея разыгрывается среди всех кандидатов. Ежегодно из 300 тыс человек выбирают только 80 тыс. Работодатель должен ходатайствовать о том, что именно ты необходим экономике США. Соответственно, компания обязана предложить высокую зарплату такому ценному сотруднику.

Воссоединение семьи и лотерею Green Card я бы назвала самыми реальными способами эмиграции в США. При наличии родных братьев/сестёр, родителей или детей — резидентов США вы можете эмигрировать легально и даже рассчитывать на социальную финансовую помощь в самом начале.

Если нет родственников или желания/финансов на получение образования в Америке, то остается лотерея Green Card.

Я наслышана от знакомых, что наши узбекистанцы переезжают в США нелегально через Мексику. Как только человек пересекают границу в обход закона, он автоматически лишает себя достойного заработка, медицинских услуг и свободной жизни в стране. Советую действовать исключительно легальными и честными методами, особенно если вы хотите остаться с США надолго.
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— Опираясь на собственный опыт, что вы посоветуете людям, которые хотят переехать в США?
— Миграция — это всегда шаг в неизвестность. На своём опыте посоветую несколько вещей:

Во-первых, используйте личные знакомства и местные ресурсы. Чем больше и шире изначальный круг общения, тем легче человеку адаптироваться. Родственники, друзья, знакомые, живущие в стране или вашем городе — это люди, уже прошедшие этап переселения. Наверняка, они с радостью поделятся полезной информацией, которая сэкономит время и деньги. Также выручают блогеры: от них можно узнать каналы и ресурсы касательно аренды или покупки жилья, поиска работы, школы для детей или врачей.

Во-вторых, в США существует проблема с электронным мошенничеством, поэтому любые долгосрочные контракты заключайте лично. Поделюсь грустной историей. Поступив в магистратуру в Бостоне, я решила арендовать квартиру заранее, будучи ещё в Ташкенте. На официальном сайте мы нашли подходящий вариант, списались с хозяевами и внесли аванс в $2000. Был подписан виртуальный договор и деньги ушли банковским переводом, а потом арендодатели начали вымогать ещё денег, чтобы квартира «точно была нашей».

Если бы перевод был осуществлён через VISA / Mastercard, то транзакцию можно было бы оспорить — с банковским переводом такое невозможно. Американская полиция даже отказалась браться за дело. Сказали, что в день происходят тысячи случаев подобного обмана студентов и эмигрантов.

Мой муж работает адвокатом в международной юридической фирме, которая занимается решением вопросов застройщиков, покупателей и арендодателей. Его практика показывает, что и по сей день тысячи людей попадаются на удочку мошенников. Поэтому мой второй совет — не экономьте на адвокатах, которые оградят вас от подобных случаев.
Блиц
— Вам трудно рано вставать?

— Очень, я сова. Рабочий день начинается в 9:30, я встаю в 8:30, когда просыпается дочка. До ее рождения вставала в 9:15.

— Вы о чём-нибудь сожалеете?

— О том, что редко вижу родителей. К сожалению, в Америку сложно оформить туристическую визу.

— Что вас вводило в депрессию?

— Не могу сказать, что я была в депрессии, но, определенно, впала в уныние после переезда в Нью-Йорк. Тогда я оказалась наедине с проблемами и поисками работы. Сложно не отчаиваться, будучи вчерашней студенткой и получая отказы от компаний. В тот период мне отказали раз 15.

— Если бы вы могли вернуться в прошлое, то какую ошибку бы исправили?

— Тратила бы в Узбекистане меньше времени на поиски капкейков-чизкейков, и чаще бы ела национальные блюда. В США их очень не хватает. Иногда я 40 минут еду в нью-йоркский магазин «Ташкент», чтобы вдохнуть запах лепешек, поесть шашлыка, хорезмского, самаркандского или ташкентского плова.

— Кем вы себя видите через 5 лет?

— В Америке человек в какой-то момент встает перед выбором: стать менеджером или техническим специалистом. Между этими направлениями нет ни репутационных, ни зарплатных различий. Американцы понимают, что не все люди могут и хотят стать управленцами. Я себя менеджером не вижу и планирую развивать экспертность в продуктовой области.
Текст подготовила Екатерина Цой
Фотографии из личного архива Ирины Аблязовой.

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