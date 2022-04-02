«Сегодня не обязательно уезжать из Узбекистана, чтобы зарабатывать» — IT-архитектор Shell Мадина Бердиева
Мадина Бердиева — системный архитектор одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира Shell. В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» она рассказала, как можно переехать в Нидерланды, как молодым девушкам уговорить родителей отпустить их на учёбу за границей и почему знание языков сегодня не считается навыком.
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