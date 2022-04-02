«Сегодня не обязательно уезжать из Узбекистана, чтобы зарабатывать» — IT-архитектор Shell Мадина Бердиева

— В 2001 году компания предложила мне годовой контракт на работу в Нидерландах. Мне было 23 года, не замужем – родители, конечно, отпускать не хотели. «Как можно незамужнюю девушку отправить одну за границу?». Но я объяснила им, что такой шанс даётся, наверное, лишь раз в жизни. Я была единственной из 3000 работников завода, кому предложили этот контракт. Сказала родителям, что хотела бы посмотреть, что такое заграница и как там живётся.



И вот, совсем молоденькая, я уехала работать в головной офис ABB в Гаагу – там началась моя карьера. Параллельно заочно училась и жила между двумя странами. У меня не было чёткого плана, кем я хочу стать. Я просто воспринимала все обстоятельства как возможность и принимала решение в соответствии с ними.



Не думала, что моя жизнь, судьба и карьера так сложатся, что я вообще уеду из Узбекистана. Я очень люблю свою родину. На третьем курсе университета ещё до работы в ABB я планировала устроиться куда-то в банк в Узбекистане или в Службу национальной безопасности.



Через год работы в Нидерландах мне предложили работать в Арабских Эмиратах. Компания построила оффшорную нефтяную платформу в Абу-Даби, меня отправили руководить этим проектом и поставками.



В Эмиратах я встретила своего мужа. Тогда он постоянно проживал в Узбекистане. Мы решили, что я продолжу работать в Абу-Даби. Но я забеременела, решили, что рожать буду в Эмиратах, после чего вернусь в Узбекистан. Потому что в Эмиратах свои законы: женщина не имеет права делать визу своему супругу.



Я вернулась в Узбекистан в 2005 году. Мне казалось, моя заграничная карьера закончилась, потому что я теперь замужем за узбекистанцем, у меня есть семья. Но я пробыла здесь всего 10 месяцев и использовала это время для того, чтобы закончить свою заочную учёбу в Каршинском университете.