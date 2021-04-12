Шухрат попал в закрытое учреждение по решению суда ещё до реорганизации этих заведений в 2018 году, когда стало известно о случаях насилия
и избиений
в учреждениях Коканда и Самарканда. В 2019 году президент Узбекистана подписал
постановление об их реформе: вместо четырёх учреждений организовано два – для девочек в Чиназском районе Ташкентской области (закреплено за МВД) и для мальчиков в городе Бахте Сырдарьинской области (закреплено за Национальной гвардией).
В законодательстве Узбекистана нет термина «закрытые учреждения». Но в четырёх существовавших организациях, в одной из которых был и Шухрат, свобода детей была ограничена.
Согласно Конвенции ООН о правах ребёнка (1989 год, вступила
в силу для Узбекистана в 1994 году), арест, задержание или тюремное заключение ребёнка может использоваться «лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени».
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