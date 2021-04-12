Однажды Шухрату позвонил «пацан с района» и предложил увидеться. Встречу приятель назначил на узкой улице, зажатой между двумя длинными многоэтажками. Уже на месте Шухрат понял, что это ловушка. Бежать можно было только вправо или влево, но с обеих сторон к нему двигались сотрудники УВД, перекрывая пути к отступлению.



По словам Шухрата, его насильно вернули в семью. Затем последовал домашний арест. Теперь из квартиры подросток выходил исключительно в сопровождении участкового, да и то лишь для того, чтобы получить справку или сдать анализы для помещения в закрытое учреждение.



С матерью Шухрата удалось поговорить по телефону. Она рассказывает, что повлиять на поведение сына не могли ни она, ни инспектор профилактики, ни администрация школы.



«В “малолетку” меня закрыла мама, – рассказывает Шухрат. – Сказала комиссии по делам несовершеннолетних, что не справляется и просит отправить сына туда. Я тогда даже к папе обратился, хотя у него давно другая семья. Мент, который дело вёл, сказал, что если отец напишет заявление и возьмёт на себя ответственность, то меня не закроют. Пришёл к отцу, объяснил ситуацию, а тот в ответ: “Ну, ты пару годиков там посиди, а как выйдешь, я тебе салон открою”. Я ничего не ответил — просто развернулся и ушёл»