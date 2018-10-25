Сотрудники специализированного Кокандского профессионального колледжа легкой промышленности для девочек подозреваются в сексуальном насилии в отношении учащихся. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в системе среднего специального образования в Коканде.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана подтвердили факт возбуждения уголовного дела и проведения по нему расследования, однако в интересах потерпевших не сообщается, по каким именно статьям Уголовного кодекса ведется дело.

По данным Turon24, о случаях насилия стало известно после того, как забеременела 16-летняя учащаяся. Во время анонимного опроса другие девочки подтвердили, что были и другие случаи сексуального насилия.

Сообщается, что 15−20 октября прокуратура Коканда провела проверку финансовой, организационной и воспитательной деятельности колледжа. Директор учреждения задержана по подозрению в растрате и злоупотреблении служебным положением, ее водитель и охранник колледжа, а также лидер молодежной организации и психолог — по обвинению в сексуальном насилии.

По имеющейся информации, колледж является заведением закрытого типа, где обучаются более 200 девочек из разных регионов Узбекистана. Девочки направляются сюда по решению суда, среди них есть совершившие правонарушения, сбежавшие из дома и прогуливавшие школу из-за конфликта с родными, а также жертвы насилия.

В Генеральной прокуратуре опровергли сообщения о пытках сотрудников спецколледжа, распространенные некоторыми СМИ. По данным ведомства, дело взято под контроль руководства Генпрокуратуры.

Это не первый громкий случай, когда раскрываются факты вопиющих нарушений в работе специализированных детских учреждений. В июле «Газета.uz» писала о том, что в спецшколе для мальчиков в Самарканде воспитатели и руководство систематически избивали детей и оказывали на них психологическое давление. В отношении сотрудников школы было возбуждено уголовное дело.

В августе были вынесены приговоры в отношении сотрудников детского дома №1 в Маргилане, признанными виновными в сексуальном и физическом насилии над детьми и хищениях.

Комментарий Секретариата Омбудсмана

«Случай в Кокандском колледже — вопиющий, и ответственность за такие действия — строгая, ее понесут лица, которые их совершили. Этот случай требует детального и глубокого анализа и осмысления.

В определенный момент времени, несовершеннолетние, потерпевшие по данным преступлениям, не нашли себе опору, личность или организацию, которую они могли бы проинформировать о совершенных в отношении них аморальных действиях. Конечно, такой опорой на местах выступают общественные организации, махалля и инспектор профилактики. Их роль в воспитании и защите молодежи должна быть общеизвестной.

Каждый молодой человек должен знать, что представители женских и молодежных общественных организаций, махалли и правоохранительных органов обеспечат конфиденциальность беседы и примут безотлагательные меры по пресечению преступных действий в их отношении.

Не сомневаемся, что расследование данного уголовного дела будет тщательным, и суд вынесет законное решение".