«Врач не должен бояться болезней». Медработник – о лечении пациентов в «Узэкспоцентре»

Я работал в первом из восьми отделов – в реанимации. В начале смены врач дневной смены описывал состояние моих пациентов, после чего ответственность за их жизнь нес я.



В разное время у меня было от 4 до 15 пациентов. Все они были тяжелыми, каждый нуждался в уходе. Конечно, были медсестры и санитары, но больные не всегда стабильны. У них может подняться температура, наблюдаться изменения давления и сатурации (насыщение крови кислородом – ред.). Нужно вовремя среагировать, сделать назначение и оказать помощь. Лечение необходимо контролировать, чтобы больные поправлялись.



Всех больных привозили на машинах скорой помощи. Сколько человек прибывало в день, сколько человек выписывали – я не знаю. Честно говоря, смотреть, что происходит у других, времени не было. Мы смотрели за своими пациентами, хотя поначалу их не было много. Когда число больных увеличилось, набрали больше врачей. В среднем на каждого врача приходилось по 8 пациентов.

