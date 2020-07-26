Во Дворце гимнастики в Юнусабадском районе Ташкента готовится 750 мест для диагностики граждан на коронавирусную инфекцию и последующего лечения пациентов, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

В центр доставлены аппараты СИПАП (оборудование для постоянной подачи потока воздуха в дыхательные пути) и 250 кислородных баллонов, ведется оснащение другим оборудованием.





Аналогичные центры разворачиваются в Шайхантахурском и Сергилийском районах. Сюда будут доставлять пациентов с подозрением на COVID-19 на основе вызовов, поступающих в службу скорой помощи 103.

В зависимости от степени тяжести заболевания пациентов распределят по различным больницам или оставят в центре.

Ранее распределительный центр для пациентов с подозрением на коронавирус был организован на базе «Узэкспоцентра».





На 10 утра воскресенья количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса составило 20226 человек. Число находящихся на лечении пациентов составляет 9283, состояние 133 из них тяжелое, 63 — крайне тяжелое.