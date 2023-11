Тасодифан қаршимиздан чиққан чет эллик қизларга Амриддин: «Hello! What is your name?» («Салом, исмингиз нима?»), — дея гап отади. Сайёҳ қизлар саломлашиб, ўзини таништиргач, улардан бири «Are you?» («Сеники-чи?»), — деб сўрайди. Савол беришга бериб, сўнг жим бўлиб қолган Амриддиннинг ёнидаги дўстлари «Исмингни сўраяпти», — деб қиқирлаб шипшийди.