Что хранят в Национальном архиве Узбекистана

Начальник отдела реставрации Зебо Салимова работает в архиве больше восьми лет. По её словам, жизнь документов стараются продлить как минимум ещё на век. Прежде чем оказаться на операционном столе, каждый лист в отдельном помещении проходит фумигацию — обеззараживание от бактерий и плесени. Если этого не сделать, то бактерии мигрируют в другие папки.
Среди гор документов в новом обмундировании лежит номер первой в Туркестанском крае газеты — «Туркестанские ведомости». До колонизации Российской империей здесь не было периодической печати.
«Туркестанские ведомости» — государственное издание, за выпуском которого следил генерал-губернатор. Автор учебника «История национальной журналистики
» Назира Абдуазизова отмечала, что в газете печатались новости, заметки, очерки, путевые заметки.
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