Что хранят в Национальном архиве Узбекистана

Эти же канцелярии выступали в роли архивов, но их минусом была бессистемность хранения документов. Мухайё Исакова писала, что, к примеру, архив бухарского эмира нашли в тайном помещении. Бумаги были беспорядочно свалены в кучу и хранились в сундуках и шкафах. В своё время часть ценных документов из Кокандского и Хивинского ханств и Бухарского эмирата расхитили, часть вывезли в Россию. Но в 1960-е годы некоторые из них вернули в Узбекистан.



Идея о создании архивов Туркестана как отдельного и специального ведомства зародилась в 1870 году. А с приходом советской власти, в 1919 году начался упорядоченный сбор и хранение архивных документов в специальном учреждении. Огромную массу данных о Центральной Азии, оставшихся после Российской империи, к 1958 году советская власть решила собрать в учреждённом Центральном государственном архиве. Здание, в котором сейчас располагается Национальный архив Узбекистана, построили в 1964 году.

