Фото: Евгений Сорочин
Что хранят в Национальном архиве Узбекистана
Фото: Евгений Сорочин
Что хранят в Национальном архиве Узбекистана
Национальный архив Узбекистана — место, где время хранится в папках, свёртках, формулярах, электронных носителях и людях. Как документы попадают в архив, какие бумаги имеют ценность и какой путь они проходят перед консервацией — в материале «Газеты.uz».
Национальный архив Узбекистана — место, где время хранится в папках, свёртках, формулярах, электронных носителях и людях. Как документы попадают в архив, какие бумаги имеют ценность и какой путь они проходят перед консервацией — в материале «Газеты.uz».
Два больших стола в отделе реставрации Национального архива Узбекистана заставлены толстыми папками. Каждая укрывает документы, которые нуждаются во второй жизни. С некоторых слетели корешки, раскрошились пожелтевшие страницы. Все материалы очищают от пыли, грязи и заметок. Специальной — микалентной — бумагой из хлопкового волокна возвращают ампутированные части листов. Сотрудники зашивают рваные раны бумаги, одевают дневники в новые платья-корешки.
Начальник отдела реставрации Зебо Салимова работает в архиве больше восьми лет. По её словам, жизнь документов стараются продлить как минимум ещё на век. Прежде чем оказаться на операционном столе, каждый лист в отдельном помещении проходит фумигацию — обеззараживание от бактерий и плесени. Если этого не сделать, то бактерии мигрируют в другие папки.

Среди гор документов в новом обмундировании лежит номер первой в Туркестанском крае газеты — «Туркестанские ведомости». До колонизации Российской империей здесь не было периодической печати.

«Туркестанские ведомости» — государственное издание, за выпуском которого следил генерал-губернатор. Автор учебника «История национальной журналистики» Назира Абдуазизова отмечала, что в газете печатались новости, заметки, очерки, путевые заметки.
Газета «Туркестанские ведомости» от 1904 года
В статье «Печать, издательство и реформы в Средней Азии при Царской России» американский историк Адиб Халид объяснял, что царский режим имел контроль над печатной сферой Туркестана, а у местного населения до определённого времени не было возможности создавать свои газеты. Целевой аудиторией «Туркестанских ведомостей» было местное мусульманское население. Власти стремились держать людей в курсе государственных решений и публиковать «полезную информацию» об истории, географии и культурной жизни Ташкента, писал Халид.
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Последней особенно интересуется кандидат исторических наук Университета Мичиган Альберт Кавалларо. Для своей диссертации он изучает архивные документы, включая «Туркестанские ведомости». Альберт пишет работу о развитии музейного дела в Туркестанском крае в XIX веке. Как и многим зарубежным исследователям истории Центральной Азии, Альберту необходимо попасть в Национальный архив Узбекистана, поскольку тут хранятся одни из самых ценных документов за долгую историю региона.
Кандидат исторических наук Университета Мичиган Альберт Кавалларо
К слову, получить доступ в архив — задача крайне сложная. Граждане Узбекистана должны подавать заявку через Центр государственных услуг, а иностранные — в Министерство иностранных дел. И те, и другие обязаны указать цель визита, тему исследования и предоставить личные данные. Доступ в архив предоставляют лишь в том случае, если информация о цели работы совпадает с научной деятельностью исследователя в его портфолио. Запрашиваемые документы также должны соответствовать личным данным и теме научной работы, рассказывает начальник отдела планирования и научно-методической работы Мавлюда Шорахбарова.
«Чтобы заказать документ, исследователь должен заполнить бланк и сдать копию паспорта. Документы выдают на следующий день, потому что поиск и комплектовка занимают время. Нацархив закрепляет за собой право отказать исследователю», — дополняет старший научный сотрудник Шахноза Абдурахимова.

Поиск и комплектовка бумаг — услуга бесплатная. Как правило, исследователи платят только за сканирование документов. Фотографировать их, кстати, нельзя.

Альберту заметки «Туркестанских ведомостей» и другие уникальные документы позволяют понять, с какой целью администрация Ташкента XIX века призывала мусульманское население посещать музеи.
  • «Музей — это неоднозначное место. Презентация выставок и их восприятие посетителем — это два разных вопроса. Понять роль, которую играли музеи Ташкента, можно по архивным документам самих музеев и газетным заметкам. Моё исследование в Узбекистане займёт два года. На его проведение я получил два гранта. Диплом позволит мне стать специалистом по Российской империи и Центральной Азии с фокусом на музееведение XIX века», — объясняет он.
Альберт не единственный учёный в читальном зале Национального архива. Комната зала небольшая, на каждом столе папки, деревянные ящики с формулярами. Обычно ящики хранятся в шкафах соседней комнаты. Исследователи ищут необходимые документы по нужной теме и времени.

Архив разделяет три основных периода в истории Узбекистана: «И» — исторический до 1917 года, «Р» — советский период с 1918 по 1991, «М» — период независимости. Любая запрашиваемая тема подчиняется этим временным категориям и может повторяться во всех трёх.

Сегодня в Нацархиве хранятся свыше 3 миллионов единиц документов. Полмиллиона из них — особо ценные и уникальные. Древнейшая рукопись — вакфная грамота (документ об имуществе) IX века. Каждый читатель может получить 10 единиц документов в день. Из особо ценных — лишь 5.
Вообще, у самого архива и архивного дела Узбекистана интересная история. Автор книги «Становление и развитие архивного дела в Узбекистане» Мухайё Исакова писала, что самые ранние зачатки делопроизводства в Средней Азии были обнаружены на территории Северного Афганистана. По мере развития государственности развивались формы документоведения. К примеру, в Кокандском и Хивинском ханствах, а также Бухарском эмирате документооборотом занимались канцелярии. В них хранились указы правителей, доклады, донесения о политическом состоянии стран, служебные письма, вакфные документы, данные о приезде иностранных граждан и выезде своих, например, в хадж.
Копии документов Бухарского эмира
Эти же канцелярии выступали в роли архивов, но их минусом была бессистемность хранения документов. Мухайё Исакова писала, что, к примеру, архив бухарского эмира нашли в тайном помещении. Бумаги были беспорядочно свалены в кучу и хранились в сундуках и шкафах. В своё время часть ценных документов из Кокандского и Хивинского ханств и Бухарского эмирата расхитили, часть вывезли в Россию. Но в 1960-е годы некоторые из них вернули в Узбекистан.

Идея о создании архивов Туркестана как отдельного и специального ведомства зародилась в 1870 году. А с приходом советской власти, в 1919 году начался упорядоченный сбор и хранение архивных документов в специальном учреждении. Огромную массу данных о Центральной Азии, оставшихся после Российской империи, к 1958 году советская власть решила собрать в учреждённом Центральном государственном архиве. Здание, в котором сейчас располагается Национальный архив Узбекистана, построили в 1964 году.
Сегодня Нацархив работает в четырёх направлениях: сбор, регистрация, хранение и использование документов. Фонд пополняется за счёт поступлений госорганизаций, юридических и физических лиц. Начальник управления Мавлюда Шорахбарова говорит, что архив заинтересован в документах, отражающих политическую, экономическую и культурную жизнь Узбекистана.
  • «Родственники многих выдающихся лиц Узбекистана передают личные архивы на постоянное хранение. Среди них — писатель Саид Ахмад, поэтесса и писательница Саида Зуннунова. Недавно наш фонд пополнился коллекцией археолога Галины Пугаченковой», — сказала Мавлюда Шорахбарова.
По её словам, в последнее время участились запросы граждан об эвакуации родственников в годы Великой отечественной войны. Люди хотят выяснить свою родословную. Информация есть, но в архиве её много не бывает. Поэтому она призвала граждан передавать на хранение в Нацархив документы военных лет из личного архива.
Реестр семей и лиц, размещенных в Узбекской ССР во время Второй Мировой войны
Обычно все документы попадают в Нацархив с письмом и описью. Некоторым из них нужна реставрация. Старший научный сотрудник Шахноза Абдурахимова рассказывает, что в зависимости от степени урона и типа она может занять от недели до полугода. Это кропотливая работа. Начальник отдела реставрации Зебо Салимова вспоминает, как работала над одним вакфом семь месяцев. Длина свитка составляла 80 метров.
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«Документ, который восстанавливают раз, больше не возвращается на реставрацию», — так Мавлюда Шорахбарова описывает качество работы реставраторов. Сотрудницы трудятся на своей должности 7-20 лет.
Минус работы — влияние на здоровье. В комнате стоит запах старой бумаги. Женщины дышат осыпающейся со страниц пылью. Они признаются, что их работа вредна, но не настолько, чтобы кто-то сильно болел. Раньше они получали надбавки за ущерб здоровью. Затем комиссия оценила уровень урона и решила сократить льготы.

«Кто работает в архиве, тот не стареет», — заключает Мавлюда Шорахбарова.
  • «Но у нас хорошее поощрение. Профсоюз даёт путевки, есть поездки за границу на повышение квалификации. Каждый год мы отдыхаем в горах. Это стимул для архивистов», — говорит Мавлюда Шорахбарова.
После реставрации документы попадают в отдел оцифровки. Объём работы измеряется годами. Поскольку архиву не хватает оцифровщиков, часть работы учреждение передало другой госкомпании на аутсорс.

«Сейчас оцифровано 10% всех документов архива. Работы настолько много, что сканирование имеющихся бумаг при нынешних условиях займёт 10 лет. Это при условии, что не будут поступать новые», — объяснила Шахноза.
До 2007 года документы оцифровывали плёночным фотоаппаратом. Но уже более 15 лет цифровые копии делают на сканерах. Их архив получил благодаря гранту Международного агентства по сотрудничеству Республики Корея. Новое оборудование позволяет оцифровывать порядка 800 листов в день.

Все оцифрованные документы хранятся в единой электронной системе Агентства «Узархив», частью которого является и Национальный архив. Пока система недоступна для широких масс, однако в планах создать веб-сайт, где можно будет ознакомиться с архивными документами без возможности их скачивания.
Самые загадочные и защищённые комнаты в Нацархиве — хранилища. Всего их 20. Они заперты за железными дверями с системой идентификации лица. В комнатах холодно, замирают стрелки часов. Стеллажи до потолка заполнены толстыми картонными папками. Самые ценные документы — в основном вакфные — хранятся в цилиндрических упаковках. Вакфы написаны на арабском и чагатайском языках (родитель узбекского языка. Слова писались по-узбекски, но арабской каллиграфией). Мавлюда Шорахбарова отмечает, что архив в поисках сотрудника, который умеет читать на чагатайском.
У входа в хранилище
Здесь же хранятся некогда вывезенные и расхищенные архивы Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств. В 2018 и 2023 году документы Бухары и Хивы были включены в список «Память мира», программу ЮНЕСКО по защите документального наследия.

«Это не только даёт статус документа, но и дополняет недостающую часть истории Узбекистана», — объясняет Мавлюда Шорахбарова важность этого события.
В архиве хранятся 6406 номеров «Туркестанских ведомостей». С каждой газетной страницы медленно счищают грязь, каждый лист сканируют. Из-за этого время кажется остановившимся. Но своей работой архивисты пропускают историю через сито времени, раскладывают хронологию событий по папкам.

«Я радуюсь, когда вижу, как историк читает документ, который я отреставрировала. Я восстанавливаю историю, чтобы её передавали в будущее», — говорит Зебо Салимова.
Над материалом работал Жахонгир Азимов
Фотографии: Евгений Сорочин
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