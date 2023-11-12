К середине мая 2010 года Ташкентский городской комитет по охране природы сделал
заявление о причинах вырубки сквера. Приводим его полностью.
«Все мы хорошо помним осень прошлого года, когда город подвергся нашествию саранчи. Сотрудники комитета охраны природы города Ташкента совместно с представителями Министерства здравоохранения давали разъяснения жителям столицы о том, что саранча вреда здоровья людям не несет и не является источником различного рода заболеваний.
Ташкентский городской комитет охраны природы сотрудничает и с Хокимиятом столицы. При его активном участии был разработан и принят Генеральный план реконструкции и развития Ташкента, который сейчас активно внедряется в жизнь.
"В настоящее время на основе разработанной специальной "Зелёной программы" основной акцент делается на своеобразие архитектуры как города в целом, так и каждой его улицы, площади, учтены традиции районов и их расположение
, — говорит заместитель председателя Ташкентского городского комитета охраны природы. — Разработана отдельная программа по превращению столицы в цветущий город. В этом направлении стали использоваться новые методы, технологии выращивания и посадки зелёных насаждений".
При его разработке учитывалась особенность зеленых насаждений, а именно то, что им более 50 лет и они представляют определенную угрозу для населения и различных построек. Причиной прогноза такой угрозы послужили мутации короедов, которые были вредителями мягких пород деревьев, а сейчас становятся вредителями и твердых пород деревьев – таких как чинары.
Этот процесс произошел не сразу, а наблюдается в течение многих лет. Весна текущего года подтвердила оправданность этого опасения. Проливные дожди, сопровождаемые ураганными ветрами повалили многие деревья вблизи жилых домов и лишь по счастливой случайности не пострадали жители.
"Дождливая весна 2009 и 2010 годов способствовали интенсивному размножению вредителей-насекомых, которые нанесли существенный ущерб зелёным насаждениям Ташкента, — говорит начальник отдела охраны животного и растительного мира Ташкентского городского комитета охраны природы. — В соответствующих решениях по реконструкции и благоустройству города Ташкента, по нашим рекомендациям, особо указывается о необходимости посадок таких пород деревьев как дубы, клены и каштаны". Поэтому в Генеральный план реконструкции и развития города Ташкента и был внесён пункт "о создании новых климатических зелёных зон". Это означает вырубку старых и больных деревьев по месту их выявления, а взамен разбивку парковых зеленых зон, где горожане могли бы отдыхать под сенью деревьев и фонтанов. В текущем году Управление благоустройства
хокимията города Ташкента проводит планомерную
, согласно плану реконструкции и развития города Ташкента, вырубку старых деревьев и разбивку новых парковых климатических зон
. При этом производится посадка таких твёрдых пород деревьев и зелёных насаждений, которые вредителям, в частности короеду, не по зубам.
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