Пока Пётр мирно протестовал, Тимур Карпов фотографировал происходящее и разговаривал с сотрудниками благоустройства:



«Не надо забывать, что в 2009 году человек с фотоаппаратом приравнивался к террористу. Каждый работник, с которым я говорил, убеждал меня в неэстетичности сквера. "Некрасиво же, всё будет красиво," — говорили все поголовно», — вспоминает фотограф.



Наталия Шулепина в одном из материалов писала: «На мой вопрос: "Что здесь будет?" милиционер отвечает: "Парк". "А что было?" — "Парк". "А какая разница?" — "Парк будет из елок"».



Через 40 минут после того, как Тимур начал фотографировать, к нему подошли люди в форме и попытались забрать камеру. Дело чуть не дошло до драки. В итоге его забрали в участок РУВД, но быстро отпустили. Оттуда Тимур прямиком отправился назад на сквер.



В отделение увели и Петра Стальбовского. Активист вспоминает, что на сквере к нему подошёл подполковник. Он был обходителен, говорил с уважением.



«Он обходительно выяснял, разбирался. На самом деле моя акция не была направлена на то, чтобы оскорбить людей, мол, я вам ничего не скажу. Наоборот, я все вам скажу: тихо, по-человечески. Я ему сказал: „У меня желание, вот по-человечески, чтобы прекратилось всё". Я понимал, что он не будет мне шепотом и по-человечески говорить, что я всё правильно делаю. Но и мешать он не стал. Наверное, он действовал в рамках своего приказа — аккуратно решать проблему. Они нашли способ бесшумно разомкнуть цепь. Но даже до этого, подполковник долго думал, долго подходил, был крайне вежлив».



Когда цепь разомкнули, сотрудники РУВД вручили её в руки протестующему и по-джентельменски попросили пройти в участок, рассказывает Пётр.



«Руки не заламывали. Он был очень вдумчив, хотел понять, что мной движет. Как будто я блаженный», — продолжил он.



В РУВД Юнусабадского района у активиста просили расписку о признании и покорности, но он отказался подписывать документы. Сотрудники РУВД смирились, сняли отпечатки пальцев Петра и отпустили его.

