«Незрячие смогут стать композиторами. Смогут преподавать в вузах, колледжах, школах. Увидеть музыку так же, как и я, в цветах. Когда я была маленькой, мне сделали операцию. Помню, видела свет, и, если подходила близко к объектам, могла различить цвета. Я всё равно потеряла зрение, но запомнила краски. Нотная система у меня ассоциируется с цветами радуги. Мажорные тональности передаются яркими красками: желтым, зеленым, белым. А минорные — лирика, например, — темными оттенками», — говорит Севара.
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