Когда мне предложили работу на ЧМ-2022, я не думал о зарплате

Не знаю, какая дренажная система устанавливается сейчас на стадионе «Бунёдкор», но я бы посоветовал подумать об установке вакуумно-вентиляционной системы, рекомендованной FIFA. Недавно директор Профессиональной футбольной лиги Узбекистана Диёр Имамходжаев заявил
, что дренажная система на поле этого стадиона вообще не работала до сих пор.
Считаю вполне оправданным привлечение, помимо игроков-легионеров, зарубежных тренеров. Многие наши тренеры до сих пор не верят в технологии, аналитику и работают по старинке, в то время как иностранные специалисты уделяют много внимания анализу.
Поскольку я человек из футбольной системы, скажу, что это важно. Например, FIFA создаёт мобильное приложение для каждого игрока-участника ЧМ. С его помощью каждый из них сможет проанализировать свои действия после завершения матча: сколько пробежал, какие действия совершил. За границей анализу игры уделяется очень много внимания. И у нас есть такие тренеры, но было бы гораздо лучше привлекать их из-за рубежа. При этом надо быть внимательными: не всегда иностранный специалист значит «хороший». Нужно учитывать, в каких клубах работал тренер, какие технологии использует.
Молодым людям, в том числе спортсменам, я бы рекомендовал изучать иностранные языки и технологии. Хорошая база существенно облегчает профессиональный путь и позволяет быстро адаптироваться в новых условиях.
Комментарии