Когда мне предложили работу на ЧМ-2022, я не думал о зарплате

Я родился в Ташкенте в 1970 году. В 20 лет устроился в газету «Физкультурник Узбекистана», которая позже стала называться «Спорт». Через год начал писать о футболе и проработал спортивным журналистом до 1997 года в газетах «Молодёжь Узбекистана», «Гол», а также четыре года работал на телевидении.



В Федерации футбола Узбекистана (сейчас Ассоциация футбола Узбекистана — ред.) я работал 14 лет — с 1997 по 2011 годы. Начинал на полставки пресс-секретарём, с 2000 года занимал должность начальника отдела проведения соревнований, а с 2004-го трудился в отделе сборных команд.



В 2000-е я почти не работал в ФФУ — скорее, числился, так как в то время мои отношения с руководителями федерации оставляли желать лучшего. Причина заключалась в том, что в одной из статей я написал: «Если мы не внесём изменений в нашу работу, нас может ждать поражение на Кубке Азии». Тогда он проводился в Ливане.



Хотя мы одержали победу на отборочном этапе турнира, результативность предстоящих игр зависела от подготовки команды, а она не была на должном уровне. Ситуацию усугубляло то, что у федерации не было средств. Даже в 2000-х, когда мы хотели участвовать в отборе в молодёжные и юношеские сборные, нам говорили: «На сборы денег нет. Пойдёте, если найдёте спонсора». Поэтому я считал, что нас ждут поражения до тех пор, пока ситуация не изменится.