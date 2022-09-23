«Я стала выпекать лепёшки после замужества. Дело своё люблю, поэтому не особо чувствую сложности работы. В пекарском ремесле они свои: мало сна, бывают ожоги, летом жарко и тесто может испортиться», — перечислила Манзура.
Супругам помогает сестра мужа — сами не успевают. Участвует в семейном деле и сын Манзуры. Он продаёт лепешки на каникулах и после уроков. Когда мальчик в школе, Хамроевы нанимают продавца.
Ежедневно семья выпекает более 200 лепёшек. Средний доход — 400 тысяч сумов в день.
Почти все пекари рассказали, что откладывать некоторую сумму про запас получается, но не всегда.
«Есть разные семьи. Кому-то денег хватает, чтобы себя прокормить, а кто-то за счёт пекарского ремесла и машины покупает», — сказал Ибрагим ака.
Место на базаре многие берут в аренду, регистрируются как индивидуальные предприниматели и работают на себя. Из налогов платят только то, что предусмотрено этому виду бизнеса. Так, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года ставка социального налога в районах республики (за исключением Ташкента) устанавливается
в размере 50% от БРВ. Кроме того, есть выплаты за использованный газ.
Комментарии
Samir Damir
Когда был пост перед хаитом. Многие пекари раздавали в те дни бесплатно!!! лепешки всем, абсолютно всем, брали и дети. Но потом было больно смотреть как эти лепешки просто валялись на детских площадках. Потом пекари стали давать только взрослым. К сожалению уважение к хлебу теряется с каждым годом. Тяжело смотреть как его перевозят в антисанитарных условиях, падает при перевозке, на мусорке очень много лежит хлеба.