Сегодня в Ташкенте можно найти разные виды лепёшек различных форм и вкусов. К такому разнообразию все пекари относятся положительно. Многие видят в нём развитие профессии и не боятся, что их ремесло себя изживёт.



«Лепёшка всегда была на столе у каждого узбека. Наши люди не могут представить жизнь без неё», — сказала Манзура Хамроева.



Помимо известного хлебного павильона на Чорсу-базаре, в столице есть знаменитая Чагатайская улица, где выпекают местный патыр.



21-летний пекарь Азизбек Тахиров занимается этим ремеслом уже шесть лет. Он может приготовить любой вид ташкентского патыра, но предпочитает работать с чагатайским — обычным, а также с добавлением орехов и изюма. Первый стоит 18 тысяч сумов, второй — 20 тысяч.