Редкие фотографии Ислама Каримова из архива его личного фотографа

30 января – день рождения первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. В этом году ему исполнилось бы 84 года. По просьбе «Газеты.uz» личный фотограф первого главы государства Фарход Курбанбаев, работавший с президентом 25 лет, предоставил редакции его редкие фотографии.