Редкие фотографии Ислама Каримова из архива его личного фотографа
Фото: Фарход Курбанбаев
Редкие фотографии Ислама Каримова из архива его личного фотографа
30 января – день рождения первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. В этом году ему исполнилось бы 84 года. По просьбе «Газеты.uz» личный фотограф первого главы государства Фарход Курбанбаев, работавший с президентом 25 лет, предоставил редакции его редкие фотографии.
Напомним, в 2021 году «Газета.uz» публиковала 19 фотографий, приобретённых в Государственном архиве кинофотофонодокументов.
Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увидеть описание.
Ислам Каримов и его личный фотограф Фарход Курбанбаев. Сурхандарья, 2011 год
Президент Ислам Каримов с премьер-министром Шавкатом Мирзиёевым
Президенты Узбекистана Ислам Каримов и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Визит в Туркменистан 19-20 октября 2011 года
Ислам Каримов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Ислам Каримов в ходе визита в Российскую Федерацию 25-26 апреля 2016 года
Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан. 27 сентября 2010 года, площадь Независимости, Ташкент
Ислам Каримов в ходе рабочего визита в США с президентом Биллом Клинтоном. 25-28 июня 1996 года, Вашингтон
Ислам Каримов с президентом США Джорджем Бушем
Ислам Каримов с премьер-министром Индии Памулапарти Венката Нарасимха Рао в ходе первого государственного визита в эту страну, 1991 год
Ислам Каримов в ходе визита в Японию с императором Акихито, а также супруга главы Узбекистана Татьяна Каримова с императрицей Митико. 28-31 июля 2002 года, Токио
Ислам Каримов и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь в ходе визита в Узбекистан
Беседа Ислама Каримова с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель в рамках Пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по Целям развития тысячелетия. 21 сентября 2010 года, Нью-Йорк
Ислам Каримов и президент Франции Жак Ширак в ходе государственного визита во Францию. 21-24 апреля 1996 года
Ислам Каримов и президент Италии Джорджо Наполитано
Встреча президента Узбекистана Ислама Каримова и его супруги Татьяны Каримовой с Папой Римским Иоанном Павлом II в ходе государственного визита в Италию. 21 ноября 2000 года, Ватикан
Король Испании Хуан Карлос I, президент Узбекистана Ислам Каримов и его супруга Татьяна Каримова, а также Королева Испании София Греческая в ходе государственного визита в Испанию 27-29 января 2003 года
Ислам Каримов в ходе официального визита в США указывает на карте мира расположение Узбекистана, 23-28 июня 1996 года
Ислам Каримов с премьер-министром Индии Нарендра Моди в ходе визита в Узбекистан, 6 июля 2015 года
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Ислам Каримов лично награждает победителя Международного теннисного турнира «Кубок президента Узбекистана» россиянина Евгения Кафельникова. Ташкент, 2002 год
Автор фотографий Фарход Курбанбаев. С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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