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Фото: Фарход Курбанбаев
Редкие фотографии Ислама Каримова из архива его личного фотографа
Фото: Фарход Курбанбаев
Редкие фотографии Ислама Каримова из архива его личного фотографа
30 января – день рождения первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. В этом году ему исполнилось бы 84 года. По просьбе «Газеты.uz» личный фотограф первого главы государства Фарход Курбанбаев, работавший с президентом 25 лет, предоставил редакции его редкие фотографии.
Напомним, в 2021 году «Газета.uz» публиковала 19 фотографий, приобретённых в Государственном архиве кинофотофонодокументов.

Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увидеть описание.

Ислам Каримов и его личный фотограф Фарход Курбанбаев. Сурхандарья, 2011 год
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Ислам Каримов лично награждает победителя Международного теннисного турнира «Кубок президента Узбекистана» россиянина Евгения Кафельникова. Ташкент, 2002 год
Автор фотографий Фарход Курбанбаев.
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