30 января – день рождения первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. В этом году первому главе государства исполнилось бы 83 года.

По запросу «Газеты.uz» Агентство «Узархив» предоставило 19 фотографий Ислама Каримова, которые вы могли не видеть.