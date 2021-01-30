19 фотографий Ислама Каримова, которые вы могли не видеть
Фото: Агентство «Узархив»
Фото обложки: Выступление Ислама Каримова в честь праздника Независимости Узбекистана. 31 августа 1994 года, Ташкент.
30 января – день рождения первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. В этом году первому главе государства исполнилось бы 83 года.
По запросу «Газеты.uz» Агентство «Узархив» предоставило 19 фотографий Ислама Каримова, которые вы могли не видеть.
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Ислам Каримов во время интернациональной встречи делегаций двух братских республик Узбекистана и Туркменистана в Ташаузской области Туркменской ССР. 23 августа 1989 года.
Президент Российской Федерации Борис Ельцин (в центре) во время посещения памятников архитектуры Самарканда. 16 мая 1992 года.
Интервью с журналистами во время встречи глав СНГ. 23 марта 1992 года.
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Беседа Ислама Каримова с аккредитованным в Ташкенте корреспондентом французской газеты «Либерасьён» Эндрю Брюнело (первый справа). 31 июля 1992 года, Ташкент.
Слева направо: Президент Узбекистана Ислам Каримов, премьер-министр Турецкой Республики Тансу Чиллер, супруга Ислама Каримова Татьяна Каримова и супруг премьер-министра Турции Озер Учуран Чиллер. 10 июля 1995 года.
Ислам Каримов в ходе рабочего визита в США с президентом Биллом Клинтоном. 25-28 июня 1996 года, Вашингтон.
Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Кыргызстана Аскар Акаев во время вручения подарков в Ташкенте. 17 января 1994 года.
Президент Узбекистана Ислам Каримов во время приёма у президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. 16 января 1996 года.
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С премьер-министром Исламской республики Пакистан Беназир Бхутто. 22 мая 1995 года.
Ислам Каримов в ходе посещения Кашкадарьинской области. 18 июня 1999 года.
Ислам Каримов даёт интервью журналистам перед отъездом на заседание Международного фонда спасения Арала. 8 апреля 1999 года.
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