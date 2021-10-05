Физическая активность становится всё более популярным занятием среди жителей Ташкента. Пожалуй, самый массовый городской вид спорта в нашей столице и многих других городах – это бег. «Газета.uz» спросила спортивных энтузиастов, почему они побежали, на чем спотыкались и что им даёт бег.
Луиза Назарова
Соучредитель проекта по борьбе с лишним весом
Идея заняться бегом возникла у меня три года назад. Мне было 22 года, и я весила на 17 кг больше, чем сейчас. Я не чувствовала себя здоровой и захотела что-то изменить в своей жизни. Лучшим помощником в этом стало решение впервые в жизни заняться спортом.
У меня не было финансовых возможностей для индивидуальных занятий с тренером, поэтому технике бега я училась самостоятельно. Мое тело подсказывало, как ставить стопу, как дышать. Впоследствии эти подсказки оказались верными.
Со временем я поняла, что можно бегать не просто так, а с разделяющими моё увлечение людьми. Знакомство с ними привело меня к участию в забегах на длинную дистанцию.
В прошлом году я участвовала в марафоне в Москве, где установила личный рекорд – 4 часа 44 минуты. В этом году мероприятие отменили из-за пандемии, но мне удалось пробежать полумарафон Zaamin Ultra в Джизакской области. Я заняла третье место среди женщин.
19 сентября на курорте Amirsoy состоялся забег в гору на дистанции 4 км. Я преодолела это расстояние за 46 минут, вновь прибежав третьей.
Со временем бег стал для меня медитацией. Теперь проблемы и стресс лечатся бегом, а лучшие идеи приходят в движении. В итоге бег превращается в некоторую зависимость – лучшую из её разновидностей. С каждым днём жизнь становится ярче, тело здоровее.
Если главная цель физической активности – быть здоровым, тренировки надолго становятся составляющей жизни.
Советы начинающим
1
Я бы не рекомендовала бегать людям с индексом массы тела выше нормы. В таких случаях лучше начинать с ходьбы.
2
Обучение технике бега не всегда стоит денег. В Ташкенте есть сообщества бегунов Tashkent Runners и Die Hard Running Beta, с которыми можно бесплатно подготовиться к забегам и найти грамотных тренеров для индивидуальных занятий. Тренировки проходят в очень веселой и дружественной обстановке для любого уровня подготовки.
3
Не нужно покупать очень дорогие кроссовки, чтобы начать бегать. Каждый человек со временем найдет оптимальный для себя вариант. Для бега в мороз лучше приобрести ледоступы.
4
В наших широтах зимы теплые, поэтому в холодное время года при выборе экипировки к температуре за окном стоит прибавлять 10 градусов. Если на улице +10 градусов, одевайтесь как при +20. Иначе станет очень жарко.
Луиза Салиметова
PR-специалист
В 2019 году я работала в только что учрежденной Федерации триатлона Узбекистана. Спортсмены сборной постоянно окружали меня. Уже тогда я видела, что правильная техника бега предупреждает травмы и поддерживает желание бегать.
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В 2020 году я заболела ковидом, после чего поняла, насколько слаб мой организм и как сильно это связано с отсутствием физической нагрузки и неправильным питанием. Поэтому мне захотелось привнести в свою жизнь что-то новое.
Я начала заниматься с тренером школы циклического спорта I LOVE SUPERSPORT Шохрухом Юнусовым. Он научил меня ощущать правильный бег – когда работа стоп, рук и всего туловища синхронизированы. Моё тело помнит это ощущение по сей день. Поэтому я считаю, что тренер необходим новичкам хотя бы в первые полгода.
Советы начинающим
1
Наставника можно найти в школах I LOVE SUPERSPORT, ProRun, сообществе Tashkent Runners, а также на стадионах NBU и «Пахтакор».
2
Перед тем, как приступить к тренировкам я проконсультировалась с кардиологом. Мне кажется, перед испытанием своего тела системными тренировками всегда нужно учитывать текущее состояние здоровья.
3
В ходе подготовки к забегам стоит подумать, как организм перенесет его условия. Например, на полумарафоне Zaamin Ultra (21 км) бегуны набрали 750 вертикальных метров. На соревновании Sky Camp Run дистанция составила всего 4 км, а перепад высоты был таким же, как и в Заамине. К такой нагрузке действительно нужно быть готовым.
4
Бег под снегом и дождем – волшебное занятие. Главное – подобрать экипировку. Желательно приобрести термобельё для активных тренировок (почитайте, как его выбирать), баф, перчатки и куртку для бега.
Бег сродни психологической разгрузке. Он помогает и найти новых друзей, и отдохнуть от людей. Он дисциплинирует, помогает стать счастливее и направить свою энергию в правильное русло. Бег вызывает зависимость, которую я поддерживаю.
Забег Sky Camp проводился на территории горнолыжного курорта Amirsoy, где летом было вырублено 700 деревьев. Об этом стало известно за пару дней до соревнований, поэтому мы с друзьями решили выразить свою гражданскую позицию и подготовили майки с надписью Save Trees, I ❤️ Daraxt, Daraxtlarni sog’indim.
Моя главная спортивная мечта на будущий год – принять участие в международном беговом соревновании. У меня уже есть медаль за участие в пяти забегах на дистанциях разной сложности и протяженности. 21 км в Заамине я пробежала за 3 часа 17 минут, а дистанцию Sky Camp Run преодолела за 1 час 24 минуты. Я очень довольна своими результатами, но мне постоянно хочется их улучшать.
Наталья Амзаева
Бренд-менеджер
Полгода назад я узнала о международном марафоне «Навруз». Я хотела похудеть и решила принять участие в забеге, хотя я даже не представляла сложность затеи. Вместе со своей подругой я выходила на пробежки по 8-10 км. Перед стартом у нас было всего шесть подготовительных забегов. Глупо было бежать с такой подготовкой, но к счастью, всё прошло гладко.
Во время подготовки я не смогла избежать травм. У меня воспалилась надкостница. Как и все женщины, я люблю выглядеть красиво и носить каблуки. Однажды после пробежки я отправилась на работу на каблуках и через несколько часов почувствовала боль в ноге. Я не придала этому значение, терпела и думала, что пройдёт. Но боль не прошла. Через день после следующей пробежки я уже не могла наступать на ногу. Восстановление заняло у меня пару месяцев, поэтому сейчас я занимаюсь с тренером и большое внимание уделяю выбору обуви. Неправильные кроссовки стоили мне гематом на пальцах, от которых я пытаюсь избавиться уже третий месяц.
В ходе тренировок я познакомилась со своей «беговой семьёй» из сообщества Tashkent Runners, обрела новых знакомых и друзей. Теперь бег – это лишний повод встретиться с друзьями.
Раньше я бегала очень быстро, гналась за медалями и считала, что бегать медленно – стыдно. Но благодаря друзьям я поняла: чтобы бегать быстро, нужно уметь бегать медленно.
Теперь после тяжелого рабочего дня мне хочется выйти на пробежку. Бег стал для меня синонимом отдыха. Если я пропускаю тренировки, мне хочется быстрее вернуться к ним. Я стала спокойнее и увереннее в себе. Во время пробежки мысли приходят в порядок, а особый вид концентрации внимания – медленный и длительный бег. Я наслаждаюсь движением и учусь получать удовольствие даже в медленном темпе. Отдельное наслаждение – бег под дождём, который сопровождается полупустыми улицами и прохладой.
Сегодня мои главные цели – быть здоровее и тренировать выносливость. Мой иммунитет уже стал крепче: за прошедший год я болела лишь раз. Для меня это показатель.
С приходом спорта в мою жизнь я стала чаще отказывать себе в сладком, мучном и фаст-фуде и полностью отказалась от алкоголя. Это пустые калории, бессмысленная трата здоровья и потеря следующего дня.
С марта я приняла участие в нескольких забегах, включая полумарафон в Заамине и сентябрьский Sky Camp. Последний я одолела за 1 час 3 минуты и осталась очень довольна своим результатом: я двигалась расслабленно, изучала пейзаж и беседовала с другом на всей дистанции, а на следующий день прекрасно себя чувствовала.
В следующем году я планирую пробежать марафон. В начале ноября приму участие в Самаркандском полумарафоне.
Арслан Буркеев
Менеджер по продажам
Мой отец с раннего детства был для меня примером человека, занимающегося спортом. Когда я был совсем маленьким, он несколько раз брал меня на забеги. Примерно с 3-го класса я начал осваивать бег и преодолевать небольшие дистанции на тренировках вместе с отцом. В холодное время года мы делали передышку и практически не занимались, но я компенсировал перерывы восточными единоборствами, баскетболом, паркуром и другими тренировками.
Технике бега меня никто не обучал. Я бегал сам для собственного удовольствия и в процессе лучше стал понимать свой организм: не стоит напрягать плечи, нужно вдыхать на втором шагу и выдыхать – на четырем-пятом. Это позволяет дольше бежать и меньше напрягать лёгкие.
Бег – не та нагрузка, которой начинают заниматься усиленно. Эта дисциплина способна подготовить человека к занятиям другими видами спорта. Главное – не иметь проблем с сердцем и лёгкими.
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Я никогда не готовился к соревнованиям, но в марте начал брать задания в мобильном приложении Strava. Постепенно я оказался в гонке с самим собой за все большими достижениями. Мне интересно открывать новые возможности своего организма.
Я не бегу за медалями, но несмотря на это занял 1-е место в забегах на гору Кумбель и к озеру Урунгач и 3-е место в забеге в честь 30-летия Независимости. В недавнем Sky Camp Run я прибежал пятым.
В ноябре я планирую принять участие в Самаркандском полумарафоне. Мечтаю однажды в своём темпе пробежать полноценный марафон.
Текст подготовила Камила Файзиева. С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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