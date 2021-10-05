Почему они побежали

Полгода назад я узнала о международном марафоне «Навруз». Я хотела похудеть и решила принять участие в забеге, хотя я даже не представляла сложность затеи. Вместе со своей подругой я выходила на пробежки по 8-10 км. Перед стартом у нас было всего шесть подготовительных забегов. Глупо было бежать с такой подготовкой, но к счастью, всё прошло гладко.



Во время подготовки я не смогла избежать травм. У меня воспалилась надкостница. Как и все женщины, я люблю выглядеть красиво и носить каблуки. Однажды после пробежки я отправилась на работу на каблуках и через несколько часов почувствовала боль в ноге. Я не придала этому значение, терпела и думала, что пройдёт. Но боль не прошла. Через день после следующей пробежки я уже не могла наступать на ногу. Восстановление заняло у меня пару месяцев, поэтому сейчас я занимаюсь с тренером и большое внимание уделяю выбору обуви. Неправильные кроссовки стоили мне гематом на пальцах, от которых я пытаюсь избавиться уже третий месяц.