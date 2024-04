Abdulla Qodiriy 1926-yilda nega sudlangandi va sudda nima degandi?

Manim 27-nchi son "Mushtum" jurnalidagi "Yig'indi gaplar" sarlavhalik kulgi maqolam ham shu asoslarga solinib yozilg'an sajiyaviy chin kulgi edi. Mazkur maqoladagi maqsadim kulgi mezoni bilan xarfat jadidga oling'anda quyidagi mazmunlar har kimga, har bir go'dakka oshkora bo'ladur: maqolaning birinchi ustun to'rtinchi yo'lidagi "O'zbekning ishchisi, dehqoni, maorifi, shaltay-baltayi… ilax uxlaydi" jumlasi faqat mubolag'a maqomida qo'llang'an bir gapdir. Mundan boshqa ma'nolar chiqarish xayolot yoki vasvasadir. Zero, boshida bir oz muhokamasi bo'lg'an har bir kishi O'zbekistonning Ulug' O'ktabr inqilobig'acha bo'lg'an holi bilan, O'ktabrdan keyingi to'qqiz yil ichidagi intibohini (ijtimoiyatda, ilm va madaniyatda, xulosa, har bir jabhada) chaqishdirib ko'rsa o'zini tamoman boshqa bir olamda his etadir. Bas, mundagi jumla mubolag'a orqalik ishchi-dehqonni qitiqlash, ya'ni uni yana ham yuqori tomonga qarab sudrash maqsadida keltirilgan; bu jumla zohiriy tuzulishdan mubolag'a kulgi, ichki ma'nodan qitiqlash. Turmushdan misol keltirilganda, masalan: Toshpo'lat akaning bir o'g'li bor. Toshpo'lat aka o'g'lining ishga ixlosini, o'z ishida muvaffaqiyatini yaxshi biladir. Lekin, shundog' bo'lsa ham o'g'lini "Sen yalqovsan, odam bo'lmaysan!" deb kamsitadir. Bu kamsitish, ya'ni po'pisa kamsitilg'uchining chindan ham yalqov va g'aflatda ekanini ko'rsatmaydir, balki uning yana ham izlatishga va o'z nuqsonini qidirib tag'in ham yuqorilanishga xizmat etadir.



Mazkur jumladan keyingi: "Ammo o'choq boshini xoli topqon olaqarg'alar bo'lsa, xo'bam bilgan noma'qulchiligini qilyapti!" jumlasidirki, mazmuni hammaga ham yashirin emas: Chor va sarmoya hukumatining O'zbekistonda qolg'an va qo'y terisiga burkanib eski xo'jaliqni dimog'idan chiqarolmag'an jonivorlari hamon sho'ro idoralarida hukm suradirlar. Albatta, ular qo'llaridan kelganicha ishchi-dehqon iqtisodiga va shu vosita orqaliq uning maorif va madaniyatig'a zarba berishga tirishadilar. Ham zararlikda shular qatoridan qolishmaydirg'an, faqat o'z shaxsiy rohati yo'lida elni emib, qayg'usiz, g'oyasiz, echkining oti Abdukarim bo'lub, yetmasa ig'vogarlik bilan kun kechiruvchi o'zining ba'zi ustolparast, tanparast shaxslarimizdan kinoyadir. Mundan keyingi "Qilaversin, egasiga tovoq-qoshiq kerak bo'lsa, axir bir kun qatron-patron qilub olarov, og'ayni! Ishqilub o'lmasdan bahorga chiqib olsamiz bo'pti…". Bu yerdagi ega — ishchi, dehqondir va chiqiladirgan bahor ularning yuksalib chin sotsializmga yetishmaklaridir. Ya'ni ishchi-dehqonlarimiz iqtisodan yuksalib, ma'rifatan yuqorilashsalar, o'shanday zararliq mustamlakachi va boshqa unsurlardan qutilurlar, qatron qilib ularni yo'qoturlar, yuvarlar, degan ma'noda.



"Yerlilashdirish, o'zbeklashdirish ilax". — Bizda bir xil kishilar bor, ya'ni ziyolinamolar. O'zlari amalda bir pullik ish qilmaydirlar, ammo og'izda ko'cha sasitib, hasratlanub yuriydirlar. Mazkur jumlalar o'shanday ishsiz, faqat hasratigagina tayang'an unsurlardan kinoyadir. Masalan: "Yerlilashdirishdan hech bir natija chiqmadi, falon ish bilan munday holatga tushdim, hasratingni kimga aytasan", deb yurg'uchi oliftalarga hamma vaqt uchrashiladir. Ovsar bo'lsa ularga "Bibingni oldiga hasrat qil, hezlar!" deb zaharxanda qiladir. Yuqorida zikr qiling'anidek, maqsadlari faqat mansabdan, kayfu-safodan iborat bo'lg'an unsurlar bizda hali quritilg'an emaslar va bunga gazeta betlaridagi xabar va shikoyatlar onli shohiddir va shular qatorida haligidek quruq hasratchilar ham yo'q emaslar. Ammo bularning qarshisida joni bilan, tani bilan ishchi-dehqon saodatiga qurbon bo'lib bosh tikkanlar ham ko'b, jumladan, o'rtoq Oxunboboyev buning timsoli mujassamidir. Ul har qachon har yerda kamchilik va nuqsonlarimizdan so'zlab, buning uchun choralar, tadbirlar izlashga ham ishchi-dehqon saodati yo'lidag'i to'siq g'ovlarni olib tashlamoq uchun barchani ko'makka chaqiradir.



Birinchi ustunning 25-yo'lidan boshlab, ikkinchi ustunning 4-yo'ligacha bo'lg'an o'rtoq Oxunboboyev to'g'risidagi gaplar yolg'iz uning shu sifatidan kinoyadir. Masalan, faqat ko'cha sasitib, og'zaki g'ish-g'isha qilib yurgan anavi hasratchilar qarshisida o'rtoq Oxunboboyev aktivniy ravishda majlis va gazetalarda kamchiliklarni chertib otadir. "Hali-ku bu og'zaki g'ish-g'isha, ammo kechagi kun gazetada… ilax" (5-yo'l, birinchi ustun), muqaddimasi shuni ifodalaydir.



Ikkinchi ustun 5-yo'llardag'i: "Shukr, qorning to'q, qayg'ing yo'q, bas tinchkina oqsoqollig'ingni qilaversang bo'lmaydimi?" jumlasi shaxsiy hazil bo'lishi barobarida, yuqorida zikr qiling'an qorni to'q, boshqa qayg'usi yo'q unsurlardan zamzamadir. Ya'ni, aytilmakchikim: Ey, Oxunboboyev! Nega sen anavilarg'a o'xshamaysan! Qayg'irasan, izlanasan, bilgan va his etkan nuqsonlaringni ochiq aytasan, o'rtoqlashasan, sen ham o'shalardek qorningni silab yotsang bo'lmaydimi? Ammo bu jumladan anavi tanparastlarga onglatilmoqchi bo'ling'an, aytilmak istalingan ma'no bundaydur: Ey abdulhaqlar va ey tan bandalari, o'rtoq Oxunboboyevdan nega namuna olmaysizlar, ul sizlarga o'xshash qornim to'q, qayg'im yo'q deb tinchkina yotibdirmi? (Mana shu o'rinda aytilgan ma'noni quyidag'i jumlalar, ya'ni kulguning ketishi ham ta'kidlaydur).



Ikkinchi ustun 7-yo'ldan boshlab, 13-yo'lning oxirigacha bo'lg'on: "Tuzuk, chaqirim-paqirimingga manim ham qarshilig'im yo'q…" jumlasi esa o'rtoq oqsoqolning mazkur ma'ruzasini darhaqiqat iltifot etishga loyiq bir sifr ekanini, bizning to'kis maorif — madaniyatga erishmagimiz uchun yana katta fidokorliklar kerakligini ko'rsatib onglatish uchun keltirilgan.



Ikkinchi ustun 17-yo'ldan boshlab, "Shu zamondagi ba'zi odamlarga ajab hayron qolaman, bir ming bolag'a bitta maktab bo'lsa nimayu, o'n ming bolag'a bitta to'g'ri kelsa nima qayg'i?" jumlasi bilan yana yuqorida aytkanimcha, o'rtoq oqsoqolning chindan ishchi-dehqon maorifi va boshqasi uchun g'amxo'r va bosh og'ritganini ko'rsatmakchi va shu gunohi, ya'ni mazlum xalq maorif-madaniyati yo'lida o'z-o'zini mashaqqatlagani uchun ovsarona uni shiltalamakchidirman. Bundog' kinoyalik madh aksar xalq orasida iste'mol qilinadur. Masalan, tirishqoq va jonkuyar bo'lg'an kishiga ikkinchi birov o'zini ovsarlikka solib: "Qo'y, nima kerak senga muncha tashvishni! Shukr bir kuning bo'lsa o'tib turibdir; besh kunlik dunyoda sen ham tinchkina yursang-chi?" deydirlar.



Ikkinchi ustun 20-yo'ldan boshlab, 3-ustunning beshinchi yo'lig'acha bo'lg'an "Muddao mirzaboshilarni ko'paytirib, idoralarni yerlilashdirish bo'lsa… ilax" kulgulari yolg'iz o'rtoq Oxunboboyevnigina emas, balki boshqa o'rtoqlar diqqatini ham yerlilashdirish va madaniy ma'orif ishlariga jalb qilish uchun qo'llanilg'andir.



Ma'lumki, bizda ikki xil ziyolilar bor: 1) eski, ya'ni O'ktabrgacha bo'lg'an ziyolilar. 2) Yangi Sho'ro ziyolilari. Takrorga hojat yo'q: inqilobg'acha bo'lg'on va O'ktabrdan keyingi ziyolilarni yetishtirgan omillar va sharoit hammaga ma'lum. Shuning uchun men ularni tahliliga kirishmay, mazkur "Mushtum" sonidag'i ziyolilar haqida bo'lg'an kulgulig'im ustida gapiraman:



Uchinchi ustun 15-yo'ldan boshlab to 35-yo'lg'acha bo'lg'an gaplar mazkur ikki xil ziyolilarni tekshiruv maqsadida yozilg'andir. Masalan, "O'rtoq Akmal Cho'lponboyning… she'ri bilan ziyonlilarning aftiga tupurgani holda yana nima uchundir, „Hezlar tavba qilsa ularga firqaning quchog'i ochiq!" deb qo'yadir. Darhaqiqat, hezlar tavba qilsa o'rtoq Akmal bu tavbaga ishonadimi, yo'qmi, ammo unga aytadirgan gapim bor…". Bu jumlalar ziyolilarni firqa ko'zida tavba qilg'an bo'lub ko'rinub riyokorlik qilmasinlar, tavbalarga quruq so'z berishdan iborat bo'lmasin maqsadida aytilgan. Mundagi harfan kuzatilgan muddao ersa mundog': Ey, ziyolilar! Sizlardan ba'zi birilaringizning yaqin moziydag'i kambag'allar hukumatiga bergan zararlaringiz maydonda, buning uchun mehnatkashlar aftlaringizga tuflasalar haqlidirlar. Mehnatkashlarning quchog'i bizga ochiq ekan, deb riyo bilan mehnatkashlar ishiga aralasha ko'rmangiz, chunki mehnatkashning aqli-hushi boshida, yaqin o'tkan kunlaringiz uning ko'z oqida. Ey, o'rtoq Akmal, agar ulardan birtasi mazkur riyokor munofiqlik holatida ishga aralashadirg'an bo'lsa, sen bunga hozir bo'l, ehtiyot tur! Ammo tavba to'g'risida senga aytadirg'an so'zim bor: "Men har kuni xudog'a to'qqiz martaba osiy bo'lib, o'n sakkiz martaba tavba va istig'for aytaman". Ya'ni bu gapdan murod, ularning tavbalari bizdagi oddiy ma'noda yurgan tavbadan bo'lmasin. Bu kungi firqa oldida qilinadirg'an tavba tamoman yangi, chin ma'nodagi tavba bo'lsin, har kuni to'qquz martaba istig'for aytib, o'n sakkiz martaba qaytadirg'an tavbadan mehnatkashlarga foyda yo'q.



"Tavbaga bo'yin bukkan banda bandalarning eng yaramasidir, qulliq bunyod qilg'an rasvo, rasvolarning yana ashaddiy rasvosidir". Bu jumla bilan o'sha oddiy ma'noda bo'lg'an tavbani inkor qilinadir, ya'ni tavba qulliqdir, bo'yin egish bandalikdir, banda esa haqiqatka tushunib emas, kuchlanib, ojizlanib bo'yin bukadir. Bas, bu holdagi tavba tavba emas, balki shaxsiy ixtiyorni, muhokamani qo'ldan berib odamgarchilikdan chiqishdir. Bu dunyoda tavba, qulliq qilish bo'lmasin, chunki bu rasvoliq, ammo haqiqat oldida bo'yin egish bo'lsin. O'zing bir haqiqatka qonmay turib va o'zingning xatoyingga tushunmay turub faqat ojizdan qiling'an tavba tavba emas; ham o'zingni, ham o'zgani aldashdir, rasvoliqdir.



"O'z butunlig'ini saqlay olmag'an boshqaga yeng bo'lolmaydir". Bu jumla yuqorida aytilgan ixtiyoriy shaxsni takrorlaydir. Ya'ni shaxsiy butunliq, mustaqil shaxsiyat qullik bilan ziddir. Shaxsiy butunlig'i bo'lmag'an, ya'ni o'zida haqiqatni ixtiyor qilabilish kuchi topolmag'an ojiz, ixtiyorsiz odamlar jamiyat uchun foydalik va chin ag'zo bo'lolmaslar. Chunki aksar munofiqlik va maydalik ixtiyorsiz ham o'ziga ishonchsiz va imonsiz kishilardagina gavdalanishi ilmiy ravishda isbot qiling'andir.



Meni ma'yublar kursisiga o'tqizg'an "Yig'indi gaplar" maqolasining asli kuzatkani va yozg'uchisining maqsadi yuqorida mazkur sharhlardan iboratdir. Bundan boshqa ma'nolar chiqarib, turlik ihtimollarga borib qaytish o'rinsizdir. Agar ba'zi o'rtoqlar shunday mulohazalarga ketkan ekanlar, bu esa kulgulikning, ayniqsa adabiy kulgulikning bizda hali yoshlig'idan va o'zlashib yetmaganligidan keladir. Shuni ham aytib o'tishni, yodlaringizga solishni lozim topamanki, kulgi maqoladagi mustaor imzo maqolaning harakatiii aksar vaqt o'z tarafiga burib yuritadilar, ya'ni muzhika yozg'uchining mustaor shaxsiga loyiq gaplar, jumla va ta'birlar orqasidan ergashadir. Maqolaning imzosi Ovsar qo'yilgan, demak undagi ko'b ta'bir, ifodalar ovsarona, daliyonadir. Tentakni tentak tinglaydir, deganlaridek, kulgulikdagina emas, umuman sajiyaviy adabiyotga yaqin turg'on kishilar bu maqolani shu nuqtadan qarab tekshirsalar yana ham haqiqat ochiladur. Masalan, manim kulgulikda ishlatadirgan necha turlik mustaor imzo, ya'ni qahramonlarim bor: Kalvak maxzum, Toshpo'lat, Ovsar, Dumbul, Shilg'ay va boshqalar. Agar siz shu imzolar bilan yozilgan kulguliklarni tekshirib chiqsangiz, munda asli yozg'uchining shaxsini tamoman ko'rolmaysiz, faqat so'zni imzo egasining o'z og'zidang'ina eshitasiz. Kalvak maxzumni o'qing: ko'bdan haqiqiy hayot bilan aloqasi uzilgan, madrasa xurofoti bilan miyasi g'ovlag'an xolis bir mahalla imomini ko'rasiz. Toshpo'latni o'qing: ishsiz, biri bit, biti sirka bo'lmag'an va shu faqirlik orqasida o'g'rilik va fahshiyat dengizida suzib tajanglangan xolis bir chapanni ko'rasiz. Ovsar va Dumbullarni o'qing va tekshiring, hokazo.



Odil sudlardan so'raymankim, men ayblangan maqolani, manim ustimda turlik shubhalar tug'dirg'an kulgulikni shu yuqorida sanalg'an mezonlarga solib tekshirilsa va hukm berilsa ekan. Kulgulikda ular aytkandek yomon niyat bilan yashirilg'an hech bir ma'no yo'q. Harna yozilg'oni bir "Ovsar" tilidan faqat ishchi-dehqon manfaati kuzatilib aytilg'an, hukumat kishilariga bo'lg'an gaplar, o'rtoqlik hazili, shaxsiy mazohar, mundan boshqa gaplar, ma'nolar bo'lsa yuqorida bir daraja te'dod qilub o'tdim. Shohidlardan Oliy sudga men qoralang'uchi — qora kursida o'ltirguchining faqat shaxsiy adovat orqasida bu holda tushganim yaxshi onglashildi deb bilaman. Shundog' bo'lsa ham, yana bir daraja shohidlarning o'z so'zlaridan yasab, adolatlik sudlarning xotirlariga tushurib o'taman.



1. Guvohlardan o'rtoq Levchenkoning so'ziga qarag'anda, O'rta Osiyoda siyosiy jihatdan yuqori o'rinni ushlagan GPU 27-sonning dunyoga chiqarilishiga ruxsat bergan, ya'ni GPUning ruxsat berishidan shu ma'no onglishiladirkim, manim mazkur sondag'i "Yig'indi gaplar" maqolam sudlarga ilmiy va adabiy yo'lda sharhlab berganimdek zararsiz, nafsoniyatchilar aytkan ma'noda emasdir, ham shundog' bo'lishi tabiiy. Yo'qsa har bir nuqtani erinmay tekshirish bilan mashhur bo'lg'an siyosiy idora 27-son "Mushtum"ning dunyoga chiqarilishig'a yo'l qo'ymas va ruxsat bermas edi. Ammo bir necha shaxslar bu maqolani o'zlarining, bilmadim, qandog'dir tarozulariga solib, zararlik topishlari ersa g'arazgo'ylik, tirnoq ostidan kir izlashdan boshqa narsa emasdir.



2. Xurshid Sharaf, ma'lumki, olg'an ta'limoti bo'yincha meni qoralamoqchi bo'ladi. Lekin, o'rislarning "Bigizni qopda… alx" degan maqollaridek, uning manim ustimda bo'lg'an tuhmatlari, bo'htonlari o'zining bergan javoblari orasida "manaman" deb qopning qornini yorub chiqib turdi. Xurshidi tobon deganimiz o'zini jinnilikka-tentaklikka solib qaradi. Ammo adolatlik sudlarning to'g'ri tekshirishlari haqiqatni ocha borub yolg'on shohidni obdon dovdiratdi, alvon rangga kirgizdi. Men uning dovdir shahodatining hamma nuqtalari ustida to'xtamayman. Chunki ular mufassal ravishda sudning zabtnomasiga kiritilgandir. Ammo shunigina aytib qo'yamankim, Xurshid deydir: "Mirmuhsin — men „Bon-bon" degan manzumasini „Bosilmasin" degan edim", deb aytdi. Bu gap bilan Xurshid o'rtoq Mirmuhsinning bir vakolatini sodiqona ado etmoqchi edi. Biroq taassufki, muvaffaqiyatlik chiqmadi. Xurshid o'zining boshqa shahodatlari kabi: "Mirmuhsin „Bosilmasin" deb rezolyutsiya qo'yg'anda men qarab turg'an edim" desa, ehtimolki, manim ustimga og'ir yukni qo'yub egasiga sodiq qolg'an bo'lur edi.



3. Ziyo Saidning haqiqatqa teskari shahodati to'g'risini uning kommunistik vijdoniga havola qilaman. Ammo bir necha nuqtalari ustida to'xtab olishga majburman: "Muharrirning xonasiga kirub, Komil bilan Julqunboyning janjallari ustidan chiqdim", deydir. "Orada Sanjar bilan G'ozi Yunus ham bor edi", deydir. "Undan so'ng matbaaga tushub arxivni axtarib yursam, „Bon-bon" manzumasi chiqdi, qarasam „Bosilmasin. M." deb imzo qo'yilg'an ekan, lekin o'zim Xurshidning „Bahri qadam" maqolasini olish uchun borgan edim", deydir. Shundan keyin "Bon-bon"ni papkamga solub idoraga olib bordim, undan so'ng tergovga topshirdik", deydir. Ziyo Saidning bu so'zi nimani onglatadir? Uning bu so'zidan aniq shu kelib chiqadikim, ul "Bahri qadam" maqolasini olish uchun bormag'an, balki menga 114-statyani berdirish niyati bilan borg'an. Chunki, qonunan lozim ediki, arxivni qarag'anda yonig'a xolis kishilarni chaqirub tekshirish va akt qilish. Mana bu tomondan ham manim ustimga ishlangan soxtagarlik o'z og'zi bilan aytub turadir. Yanada Ziyo Saidning kecha bergan javobi ichidagi — "Mushtum"da bosilishi muvofiq ko'rilganligi rezolyutsiya qo'yilmag'an maqolalar ham bo'lar edi, — degan so'zi ham odil sudlar uchun shoyoni diqqatdir.



4. Endi obllitning sarkotibi o'rtoq Milkov ustida to'xtayman. Men to'g'rilik orqasida, bosh ketsa "eh" deydirgan yigit emasman. Muqaddimadagi so'zimda aytdim: men o'sha kun matbaaga tushganimda, yolg'iz "Yig'indi gaplar"dagina emas, balki boshqa materiallarda ham obllitning shtampasi yo'q edi. Endi bugun hayron qolaman, bundagi shtamplar qayoqdan keldi yoki bunda ham manim ustimga bir yuk ortmoqchi edilarmi? O'rtoqning dabba javobidan ma'lum bo'ladirkim, bu orada ham bir nayrang qurmoqchi bo'lg'anga, ishni chalkashtirub, manim boshimni qotirib, dovdiratmoqchiga o'xshaydirlar. Darhaqiqat, gap shunday bo'lmasa, obllit degan mas'ul bir o'rinda o'ltiruvchi o'g'il bolaning javobini qarang: Emish firqa o'rgani bo'lg'ani uchun "Mushtum"ning materiallari tekshirilmasdan, ustiga shtamp bosilib berilar ekan. Bu holda jurnalni obllitning ruxsatisiz chiqaraberish lozim bo'lmasmidi? Har bir sahifa materialga shtampa bosishning nima hojati va kartochka yozishning qanday zarurati bor edi? Bu masala juda muammo. Tuzuk, obllitning ruxsati, ya'ni shtampasi bo'lishi manim uchun zararlik emas, lekin o'zim matbaada materialni ko'rgan chog'imda shtampa yo'q edi…