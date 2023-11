Tasodifan qarshimizdan chiqqan chet ellik qizlarga Amriddin: "Hello! What is your name?" ("Salom, ismingiz nima?"), — deya gap otadi. Sayyoh qizlar salomlashib, o'zini tanishtirgach, ulardan biri "Are you?" ("Seniki-chi?"), — deb so'raydi. Savol berishga berib, so'ng jim bo'lib qolgan Amriddinning yonidagi do'stlari "Ismingni so'rayapti", — deb qiqirlab shipshiydi.