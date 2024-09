Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Teach for Uzbekistan нодавлат нотижорат ташкилоти ўртасида таълим соҳасида ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйиш бўйича меморандум имзоланди. Шартнома педагогик маълумотга эга бўлмаган 10 нафар ўқитувчига мактабларда кўнгилли сифатида ишлаш имконини берди.

Teach for Uzbekistan — нотижорат таълим лойиҳаси ва Teach for All глобал тармоғининг ҳамкори. Унинг мақсади Ўзбекистоннинг чекка ҳудудларидаги таълим тизимини тубдан ўзгартириш, ёш етакчи ва мутахассисларни мактаб таълимига жалб этишдан иборат.