Абдуазиз Исоқулов иккита — юриспруденция ва иқтисодиёт йўналишида олий маълумотга эга. У 2018 йили АҚШ ҳукуматининг Fulbright стипендиясини ютиб олган. Бир йил ўтиб, магистратурани шу дастур асосида Нью-Йоркдаги Фордҳэм университетининг Ҳуқуқ мактаби (Fordham University School of Law)да ўқиш учун АҚШга учиб кетган.



Абдуазиз 2023 йили Кардосо Ҳуқуқ мактаби (Cardozo School of Law)га ўқишга кирди ва ҳозир ҳуқуқ фанлари доктори илмий даражасини олишга тайёрланмоқда. У ўзбекистонлик талабаларга ёрдам бериш мақсадида Америкада Legal World and Beyond консалтинг компаниясига асос солган.