С 1 мая 2025 года в Узбекистане вводятся новые правила аренды земельных участков для строительства жилья в массивах «Янги Узбекистон. Это предусмотрено указом президента от 21 февраля.

В частности, участвовать в торгах смогут только юридические лица, являющиеся плательщиками НДС.

Кроме того, вводятся жёсткие сроки:

15 дней — на подготовку предпроектной документации,

2 месяца — на проектные работы,

3 месяца — на начало строительства.

Если победитель аукциона не выполнит условия оферты, участок возвращается и снова выставляется на торги.

Также застройщики освобождаются от земельного налога на 12 месяцев с момента аренды, но при несвоевременной сдаче объекта налог взимается в двойном размере.

Кроме того, 10% земли, выделенной для массивов «Новый Узбекистан», будет выставлено на аукцион в виде единого лота для строительства коммерческих объектов девелоперами.

Земельные участки для новых массивов будут выделяться в радиусе до 2 км от районных центров или городов с населением не менее 70 тысяч человек. В каждом массиве планируется строительство жилья этажностью не менее 7 и общей площадью минимум в 100 тысяч квадратных метров.

Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента при разработке проектов и строительстве дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктур массивов «Янги Узбекистон» поручено уделять внимание:

широкому использованию установок возобновляемых источников энергии и энергосберегающего оборудования на строящихся новых инфраструктурных сооружениях;

привлечению частных операторов к энергоснабжению многоквартирных жилых домов и учреждений социальной сферы;

внедрению альтернативных систем отопления — тепловые насосы, солнечные водонагреватели и другие технологии;

использованию очищенной сточной воды для озеленения территорий и ирригационных целей;

На совещании в январе президент признал неудовлетворительным ход работ на массивах «Янги Узбекистон». В Каракалпакстане, Джизакской и Сырдарьинской областях инфраструктура и взаимодействие со строителями оставлены без должного контроля. В Хорезме на 98 земельных участках, приобретённых на аукционах, строительство так и не началось, в Бухаре — на 65, в Джизаке — на 19, в Навои — на 12.

Некоторые дома были построены в отдалённых местах, где отсутствует инфраструктура и низкий спрос, из-за чего жильё в них не могут продать уже более года.

В этом году на развитие инфраструктуры массивов «Новый Узбекистан» будет выделено 1,2 трлн сумов.