С 1 мая 2025 года в Узбекистане вводятся новые правила аренды земельных участков для строительства жилья в массивах «Янги Узбекистон. Это предусмотрено указом президента от 21 февраля.
В частности, участвовать в торгах смогут только юридические лица, являющиеся плательщиками НДС.
Кроме того, вводятся жёсткие сроки:
- 15 дней — на подготовку предпроектной документации,
- 2 месяца — на проектные работы,
- 3 месяца — на начало строительства.
Если победитель аукциона не выполнит условия оферты, участок возвращается и снова выставляется на торги.
Также застройщики освобождаются от земельного налога на 12 месяцев с момента аренды, но при несвоевременной сдаче объекта налог взимается в двойном размере.
Кроме того, 10% земли, выделенной для массивов «Новый Узбекистан», будет выставлено на аукцион в виде единого лота для строительства коммерческих объектов девелоперами.
Земельные участки для новых массивов будут выделяться в радиусе до 2 км от районных центров или городов с населением не менее 70 тысяч человек. В каждом массиве планируется строительство жилья этажностью не менее 7 и общей площадью минимум в 100 тысяч квадратных метров.
Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента при разработке проектов и строительстве дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктур массивов «Янги Узбекистон» поручено уделять внимание:
- широкому использованию установок возобновляемых источников энергии и энергосберегающего оборудования на строящихся новых инфраструктурных сооружениях;
- привлечению частных операторов к энергоснабжению многоквартирных жилых домов и учреждений социальной сферы;
- внедрению альтернативных систем отопления — тепловые насосы, солнечные водонагреватели и другие технологии;
- использованию очищенной сточной воды для озеленения территорий и ирригационных целей;
На совещании в январе президент признал неудовлетворительным ход работ на массивах «Янги Узбекистон». В Каракалпакстане, Джизакской и Сырдарьинской областях инфраструктура и взаимодействие со строителями оставлены без должного контроля. В Хорезме на 98 земельных участках, приобретённых на аукционах, строительство так и не началось, в Бухаре — на 65, в Джизаке — на 19, в Навои — на 12.
Некоторые дома были построены в отдалённых местах, где отсутствует инфраструктура и низкий спрос, из-за чего жильё в них не могут продать уже более года.
В этом году на развитие инфраструктуры массивов «Новый Узбекистан» будет выделено 1,2 трлн сумов.