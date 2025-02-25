Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 26 февраля.

Курс доллара США по итогам дневных торгов снизился ещё на 15,29 сума. В целом доллар слабеет к суму восьмой торговый день подряд (с 14 февраля), снизившись почти на 120 сумов (-0,91%) — с 13003,95 до 12884,62 сума. Это минимальный показатель с 20 декабря (12893,07 сума).





С начала года сум укрепился к доллару на 0,28%. Для сравнения: за этот период 2024 года национальная валюта обесценилась на 1,2%, 2023 года — на 1%.

В коммерческих банках в четверг доллар принимался по курсу от 12825 сумов до 12880 сумов (только у Hamkorbank). Курс продажи варьировался от 12950 («Пойтахт банк» и «Капиталбанк») до 12960 сумов.

В чём причина укрепления сума?

Экономист, магистр Национального университета Чонбук Южной Кореи Миркомил Холбоев ранее называл основной причиной такой ситуации укрепление валют ключевых торговых партнёров Узбекистана.

В начале февраля в России 1 доллар стоил 97,8 рубля, а 19 февраля — уже 88,2 рубля (рубль прибавил 9,8%). Казахстанский тенге также укрепился в феврале на 3,1% — с 519,3 до 502,9 тенге за доллар.

Россия и Казахстан — крупнейшие партнёры Узбекистана по внешней торговле и международным денежным переводам. На эти страны приходится 24,1% внешнеторгового оборота и 27,3% несырьевого экспорта. Укрепление рубля и тенге оказывает влияние на курс сума, отмечает экономист.

Почему сум не укрепляется так же быстро, как рубль и тенге?

По его словам, причин может быть две (или обе сразу):

задержка (лаг) реакции валютного рынка, из-за чего курс ещё не успел адаптироваться;

политика Центрального банка, направленная на поддержание относительной стабильности курса сума.

Он отметил, что когда рубль и тенге резко обесценивались во втором полугодии 2024 года, сум остался сравнительно стабильным.

Июль-декабрь 2024:

Рубль подешевел к доллару на 15%;

Тенге — на 8,9%;

Сум — всего на 2%.

В результате реальный валютный курс сума в тот период укрепился.

Также можно отметить рост экспорта в январе на 14,1% по сравнению с январём прошлого года — с 1,15 млрд до 1,3 млрд долларов. Импорт рос более медленными темпами — с 3,06 млрд до 3,2 млрд долларов (+4,4%). Отрицательное сальдо торгового баланса также сократилось с 1,9 млрд до 1,89 млрд долларов.