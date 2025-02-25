24 февраля в Узбекистан прибыли семь соотечественников, которых США намеревались депортировать в Коста-Рику, сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Ахрор Бурханов.

«В результате переговоров с американской стороной 24 февраля в Узбекистан по маршруту Нью-Йорк — Ташкент прибыли семь наших граждан, которые были запланированы к отправке в Коста-Рику, но намеревались вернуться на родину», — говорится в сообщении.

США за последние недели выполнили несколько депортационных рейсов с сотнями мигрантов из азиатских стран, в том числе Узбекистана, в Панаму и Коста-Рику.

МИД Узбекистана, комментируя сообщения о депортациях соотечественников, заявил, что находится в контакте с властями США и латиноамериканских стран по вопросам безопасного возвращения своих граждан из Соединённых Штатов. В ведомстве пообещали, что диппредставительства страны в США при получении запросов окажут «полное содействие всем гражданам, где бы они ни находились».