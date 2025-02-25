Штрафные баллы, начисляемые водителям, будут формироваться только на основании протоколов, составленных инспекторами дорожно-патрульной службы. Об этом на пресс-конференции 25 февраля сообщил заместитель начальника СБДД Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана Эрали Бозоров.

«Учитывая предложения, поступившие от народа, и текущее социальное положение, система штрафных баллов будет применяться только на основании административных протоколов, официально оформленных инспектором дорожно-патрульной службы. Подсчёт нарушений в базе данных будет осуществляться в электронной форме ГУБДД МВД, исключая человеческий фактор», — заявил Эрали Бозоров.

Как сообщает «Дарё» со ссылкой на СБДД, нарушения, зафиксированные камерами и радарами, планируется учитывать в 12-балльной системе «в будущем».

Напомним, 20 февраля был принят закон о введении системы штрафных баллов водителям за нарушения Правил дорожного движения.

Согласно поправкам, за определённые нарушения ПДД к водителю, наряду с основным наказанием, будут начисляться штрафные баллы. Максимальный размер штрафных баллов за одно нарушение не может превышать 2 баллов.

Штрафные баллы учитываются в течение одного года с момента совершения первого нарушения. Через год начисленные баллы автоматически аннулируются.

Если в течение года сумма штрафных баллов превысит 12, водитель лишается права управления транспортными средствами. Срок лишения прав не может быть меньше 6 месяцев.

Размер и порядок применения баллов будет определён отдельным постановлением Кабинета министров в течение месяца.

Когда закон принимала Законодательная палата (в ноябре 2023 года), сообщалось, что начисленные баллы предлагалось регистрировать в системе E-jarimaball. Когда у водителя накопится 8 баллов, он получит предупреждение по SMS, а затем будет ещё раз предупреждён, когда число штрафных баллов превысит 12.

Долгий путь к внедрению штрафных баллов

Внедрение системы штрафных баллов было предусмотрено ещё Концепцией обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане на 2018−2022 годы, принятой в мае 2018 года. Проект документа об этом планировалось разработать в 2019 году.

Постановлением президента от 2022 года систему штрафных баллов планировалось запустить с 1 декабря 2022 года. В ноябре того года в СБДД сообщили, что запустят систему в тестовом режиме — будут регистрировать нарушения без начисления штрафов. Тогда отмечалось, что законопроект ещё дорабатывается.

В ноябре 2023 года Законодательная палата приняла закон, необходимый для запуска системы начисления штрафных баллов. В августе 2024 года Сенат его вернул на доработку.

Таким образом, система штрафных баллов, которую изначально планировалось запустить с 1 декабря 2022 года, пока не будет учитывать нарушения, связанные со скоростным режимом и другими, если они зафиксированы камерами и радарами.