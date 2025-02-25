Президенты Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана 31 марта встретятся на первом трёхстороннем саммите. Об этом сообщил зампредседателя Кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов на встрече высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.





По его словам, первый в истории трёхсторонний саммит глав Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана станет важным шагом в укреплении регионального сотрудничества.

Местом встречи выбран таджикистанский Худжанд.

Замглавы Кабмина проинформировал участников встречи об окончательном урегулировании Кыргызстаном и Таджикистаном вопроса совместной государственной границы.

«Это событие „исторический триумф дипломатии и политической воли“. Мы доказали, что даже самые сложные вопросы могут решаться через диалог, взаимное уважение и доверие», — подчеркнул он.

21 февраля в Бишкеке руководители правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы и запарафировали ряд соглашений. В их числе — договор о государственной границе, соглашения между правительствами по энергетическим объектам и водным ресурсам и соглашение о пользовании перекрёстными автодорогами и строительстве новых дорог.