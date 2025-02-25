Совет Европейского союза назначил новым спецпредставителем ЕС (СПЕС) по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса. Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта 2025 года с первоначальным мандатом на два года, сообщается на сайте Совета ЕС.

«Задачей нового СПЕС будет развитие отношений между ЕС и странами Центральной Азии на основе общих ценностей, содействие укреплению стабильности и сотрудничества между странами региона, а также укреплению демократии, верховенства закона, эффективного управления и уважения прав человека и основных свобод», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Среди других задач СПЕС также будет повышение эффективности и заметности ЕС, в том числе посредством более тесной координации с другими партнёрами и международными организациями, такими как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ООН, сказано в релизе.

Эдуардс Стипрайс — латвийский дипломат с большим опытом, отмечается в заявлении. Он занимал пост постоянного представителя Латвии в ЕС и заместителя госсекретаря — политического директора Министерства иностранных дел Латвии. С 2016 по 2020 год он возглавлял делегацию ЕС в Узбекистане, а также был послом Латвии в Великобритании и Франции.

Стипрайс сменит Терхи Хакалу, которая занимала должность спецпредставителя ЕС в Центральной Азии с июля 2021 года. В декабре она совершила прощальное турне по региону и дала интервью «Газете.uz».