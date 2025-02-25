Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 февраля подписал закон, направленный на «дальнейшее укрепление защиты прав ребёнка». Документ был принят Законодательной палатой 14 августа 2024 года и одобрен Сенатом 16 августа.

Закон дополняет статью 47 Кодекса об административной ответственности, вводя наказание за незаконное вовлечение детей в религиозное образование родителями или лицами, их заменяющими. За это предусмотрен штраф на сумму от 5 до 10 базовых расчётных величин (от 1,875 до 3,75 млн сумов).

Совершение этого правонарушения повторно в течение года после применения административного взыскания влечёт наложение штрафа от 10 до 15 БРВ (от 3,75 до 5,625 млн сумов) или административный арест до 15 суток.

Закон «О гарантиях прав ребёнка» дополнен нормой о том, что родители или лица, их заменяющие, имеют право на религиозное и нравственное воспитание своего ребёнка в соответствии со своими собственными убеждениями.

Однако при этом не допускается незаконное вовлечение своего ребёнка в религиозное образование, то есть передача ребёнка для получения религиозного образования незарегистрированным или не имеющие лицензии организациям либо лицам, не имеющим специального религиозного образования и осуществляющим религиозное обучение без разрешения центрального органа управления религиозных организаций по Узбекистану.

В законе подчёркивается, что он направлен на «обеспечение гарантий права ребёнка на образование и его гармоничное развитие как личности».