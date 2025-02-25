Евросоюз предложил Украине заключить альтернативное соглашение по доступу к «критически важным ресурсам». Об этом, пишет Politico, сообщил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне.

«21 из 30 критически важных материалов, необходимых Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнёрства», — сказал Сежурне. Он не уточнил, о каких конкретно ресурсах идёт речь.

По его словам, он передал соответствующее предложение украинским властям во время визита в Киев 24 февраля, где прошёл саммит партнёров Украины.

«Дополнительная ценность Европы заключается в том, что мы никогда не попросим соглашения, которое не будет взаимовыгодным», — сказал Сежурне (цитата по AFP).

Предложение ЕС прозвучало на фоне обсуждения сделки по природным ресурсам между Украиной и США. Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщают американские СМИ, два раза отказался подписывать сделку, указывая, что в ней нет гарантий безопасности со стороны США.

По данным New York Times, вариант соглашения от 21 февраля предполагает, что Киев должен согласиться на создание совместного с США фонда, куда будут направляться государственные доходы Украины от природных ресурсов. За США будет закреплено 100% собственности будущего фонда, а его размер установлен на уровне 500 млрд долларов — сумма, которую президент США Дональд Трамп требует от Украины в обмен на уже оказанную американскую помощь. При этом, как отмечает издание, документ по-прежнему не предусматривает никаких конкретных обязательств по безопасности со стороны США.

Зеленский заявил, что не будет признавать долг Украины перед США в размере 500 млрд долларов. По его словам, речь идёт не более чем о 100 млрд долларов, которые США выделили в качестве гранта. «Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», — сказал он на пресс-конференции в минувшее воскресенье.

Однако Трамп 24 февраля сообщил, что США и Украина «очень близки к заключению окончательного соглашения» по редкоземельным металлам «и разным другим вещам». Он также заявил, что собирается встретиться с Зеленским в ближайшие две недели, чтобы подписать сделку.