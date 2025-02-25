Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева учреждена памятная юбилейная медаль «Иккинчи жаҳон урушидаги ғалабанинг 80 йиллиги» («80-летие Победы во Второй мировой войне»).

Медалью будут награждены граждане Узбекистана — участники Второй мировой войны и приравненные к ним лица, награждённые медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» и «За победу над Японией», а также другими орденами и медалями, полученными за боевые заслуги в годы войны, либо имеющие удостоверения участника войны или инвалида Отечественной войны.

Кроме того, медаль будет вручена ветеранам трудового фронта в годы Второй мировой войны, в том числе участникам трудового фронта, имеющим медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», либо удостоверение о состоянии на штатной должности по вольному найму гражданских лиц в Вооружённых Силах в период войны 1941−1945 годов.

Список награждаемых будет утверждён Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности совместно с Министерством занятости и сокращения бедности и внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве экономики и финансов.

Медали будут вручены вместе с единовременным денежным вознаграждением ко Дню памяти и почестей — 9 мая.