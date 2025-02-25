Граждане Узбекистана, не имеющие официального дохода, смогут получить ипотечные кредиты на основе скоринговой оценки их расходов. Это предусмотрено указом президента по развитию рынка ипотеки от 21 февраля.

При оценке их платёжеспособности будут учитывать расходы за последние 12 месяцев по коммунальным платежам (электроэнергия, газ, холодная и горячая вода, бытовые отходы), штрафы за административные правонарушения, применённые и оплаченные через СБДД, а также алиментные выплаты, назначенные и уплаченные на основании судебных решений.

Кредитным бюро предоставят доступ к данным Налогового комитета через систему «Электронное правительство» для идентификации граждан без официального дохода, их верификации и проведения скоринга.

Для обеспечения потребителей возможностью контролировать платежи за коммунальные услуги и управление счетами через информационные системы министерств и ведомств планируется:

интегрировать систему платежей с биллинг-платформой «Менинг уйим» (Мой дом);

привязать банковский счёт потребителя к его персональному идентификационному номеру (ПИНФЛ);

включить полные сведения о потребителе, номер счётчика, его показания и историю платежей.

Кабинету министров в целях выделения ипотечных кредитов гражданам, не имеющим официального дохода, а также совершенствования порядка скоринга их платёжеспособности через расходы, поручено обеспечить своевременное и бесперебойное необходимых данных в межведомственную интеграционную платформу системы «Электронное правительство».

Новый порядок оценки планируется внедрить до 1 июля

Кроме того, с 2026 года в рамках системы «эскроу» будет разрешено получать кредиты и субсидии на жильё, строительство которого завершено на 50%. Это правило будет действовать как для льготной, так и для коммерческой ипотеки.

На совещании в январе президент Узбекистана напомнил, что в стране создана возможность получения ипотечного кредита даже для тех граждан, у которых нет официального места работы, при условии подтверждения дохода через декларацию.

Однако в настоящее время гражданам, работающим за рубежом, отказывают в выдаче кредитов и субсидий под предлогом отсутствия официального дохода в Узбекистане.

Президент поручил ответственным органам разработать систему, которая позволит учитывать доходы соотечественников, работающих за границей и регулярно отправляющих денежные переводы (в течение шести месяцев).

В Узбекистане 3 марта стартует приём заявок на получение ипотечной субсидии. Указом президента число субсидий увеличено в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

«Газета.uz» писала про охлаждение рынка ипотеки в Узбекистане по итогам января-сентября 2024 года. За этот период объём ипотечных кредитов снизился на 4,1% к аналогичному периоду предыдущего года — до 11,7 трлн сумов, а число получателей — почти на 20%. При этом средняя сумма выделяемой ипотеки выросла на 19,9% — до 274 млн сумов, как и процентные ставки банков — с 23,8% до 25%.