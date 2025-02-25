Ботир Бахромович Кудратходжаев назначен новым министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана. Указ об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Ботир Кудратходжаев с ноября 2022 года работал заместителем генерального прокурора — военным прокурором Узбекистана.

Ранее, с 2020 года, был прокурором Хорезмской области, с 2017 года — директора Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре, в 2016—2017 годах служил прокурором Ташкента, с 2014 по 2016 год — прокурором Сурхандарьинской области.

Предыдущим главой МЧС был Абдулла Хамидуллаевич Кулдашев, назначенный на этот пост в марте 2022 года.