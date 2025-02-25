Арнасайский районный суд по уголовным делам Джизакской области на заседании 24 февраля вынес приговор в отношении бывшего депутата и блогера Кабула Дусова, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Согласно материалам дела, Дусов оклеветал и оскорбил четырёх работников в структуре Джизакского областного управления дошкольного и школьного образования — заведующую 16-й школой в Джизаке Нодиру Ялгашеву, главу районного отдела дошкольного и школьного образования Озоду Камолову, директора 18-й школы Джизака Шахнозу Хасанову и экс-сенатор и директора интерната «Умид» Санобар Суярову.

Бывший депутат публиковал о них различную информацию у себя в Telegram-канале.

Судья Ш. Ишимов признал подсудимого виновным по пункту «а» части 3 статьи 139 (клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и пункту «а» части 3 статьи 140 (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга).

Суд посчитал, что вина подсудимого в совершении преступления полностью доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключением судебной лингвистической экспертизы, скриншотом записей.

При этом с Дусова сняли обвинение в клевете и оскорблении начальника отдела культуры Мирзачульского района Мирсаида Эшимкулова, а также некоторым эпизодам, связанным с Хасановой и Камоловой, из-за отсутствия состава преступления.

Суд приговорил Дусова к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

В ноябре прошлого года Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента признал Кабула Дусова виновным в оскорблении заместителя министра дошкольного и школьного образования Узбекистана Фархода Бокиева и приговорил его к 1 году ограничения свободы.

В январе Яшнабадский районный суд по уголовным делам Ташкента заменил оставшиеся 11 месяцев и 2 дня неотбытого наказания на лишение свободы на тот же срок с отбыванием в колонии-поселении, поскольку Дусов нарушил условия ограничения свободы.

Кабул Дусов, бывший депутат от Бостанлыкского района Ташкентской области, — автор ряда скандальных постов в интернете. В одном из них он писал, что если в политике будут господствовать женщины и дети, «страна скоро развалится». «Развитие страны связано с природой мужчин, которые лишены эмоциональных перепадов и могут принимать решения в любой ситуации», — говорил он. Основная тема, которую он поднимает, — образование.