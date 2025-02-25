Театр «Ильхом» принимает в своих стенах милую и добрую выставку «А что это за порода?». Ею современная художница Ася Lucky из Санкт-Петербурга признаётся в любви собакам и кошкам всех пород, мастей и судеб, а также делает реверанс Пабло Пикассо — известный художник был неравнодушен к животным и часто писал своих питомцев. Его картина «Женщина с собакой», на которой изображены жена Пикассо Жаклин Рок и афганская борзая по кличке Кабул, стоит около 55 млн долларов и считается одной из самых дорогих работ основоположника кубизма.





Если Пикассо любил как породистых псов, так и обычных дворняг, то сердце Аси Lucky покорили чихуахуа. Случилось это пять лет назад и с первого взгляда. Муж подарил ей белого щенка. Со временем у хвостика появилась компания — ещё два чихуахуа и пти-брабансон. Одну собаку взяли из питомника, другую хозяева оставили женщине, когда уехали за границу. Третью приютили, чтобы заботиться о возрастном животном. Митч, Сёма, Галуша и Ася стали не только частью семьи художницы, но и неиссякаемым источником вдохновения.

«Чихуахуа — удивительные создания. Несмотря на крошечные размеры, эти собаки — настоящие долгожители и могут радовать своих хозяев 20−25 лет. Они обладают очень выразительной мимикой, и у каждого — свой неповторимый характер. Один из моих питомцев — настоящий злюка, который вечно всем недоволен, другой — робкий трусишка, а третья — любящая внимание кокетка. Они вдохновляют меня каждый день, и я просто не представляю свою жизнь без них», — делится Ася.

Полтора года назад женщина вместе с мужем и четырьмя собаками переехала из Санкт-Петербурга в Ташкент. За это время она создала более 40 картин, 30 из которых вошли в её пятую персональную выставку. Интересно, что серия с чихуахуа началась как творческий эксперимент, вдохновлённый работами Пабло Пикассо. Изучая биографию любимого художника, Ася узнала, что собаки сопровождали его на протяжении всей жизни и часто становились частью его искусства.

«Пабло Пикассо владел собаками многих пород, включая терьеров, пуделей, боксёров, пиреней, немецких овчарок и афганских борзых. Но у художника не было чихуахуа, поэтому их нет на его картинах. Я решила это „исправить“ и соединить образы своих любимых собак с элементами работ великого мастера. Спустя время мне захотелось „впустить“ в картины собак других пород, дворняжек и даже других животных: кошек и одну обезьяну», — рассказывает автор.





На картинах Аси собаки улыбаются, играют, летают, танцуют и водят хороводы, а коты распускаются, словно цветы. Последние сыграли свою роль в жизни и творчестве художницы. Долгое время она мечтала о мурлыкающем питомце и даже создала целую серию картин под названием «Питомник ориентальных кошек». Однако с появлением дома кошки, существа независимого и своенравного, художница поняла, что её сердце безоговорочно принадлежит собакам.

Основная тема творчества Аси Lucky — осмысление взаимоотношений с собой, с окружающими людьми и животными. Её картины наполнены любовью, хорошим настроением, которыми художница щедро делится с окружающими. Посредством работ автор обращается к людям с призывом заботиться о животных.

«Я бы хотела, чтобы после просмотра моей выставки у зрителей возникло желание приютить собаку или кошку, окружить их заботой и любовью. В Ташкенте много бездомных животных, а приюты переполнены. Каждой собаке или кошке нужен дом и друг. Жизнь с питомцем — это путь к добру, радости и гармонии», — говорит художница.





Выставка «А что это за порода?» продлится до 24 марта. Вход свободный.