Узбекистан разместил очередные суверенные еврооблигации на 1,5 млрд долларов на Лондонской фондовой бирже 18 и 20 февраля, сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов.

Страна, как и в прошлом году, выпустила облигации в трёх валютах — 7-летние евробонды в долларах США, 4-летние бонды в евро для финансирования задач Целей устойчивого развития (ЦУР) и 3-летние облигации в национальной валюте.

В течение размещения поступили заявки на общую сумму 4,2 млрд долларов: 2 млрд долларов, 1,6 млрд евро и 7,3 трлн сумов. Отметим, что в прошлом году спрос был выше — 5,5 млрд долларов.

Ставка купона по 7-летним облигациям на 500 млн долларов составила 6,95%;

по 4-летним облигациям на 500 млн евро — 5,1%;

по 3-летним облигациям на 6 трлн сумов — 15,5%.

На что пойдут привлечённые средства?

Деньги в евро планируется направить на развитие «зелёных» проектов, включая водосберегающие технологии и санитарную очистку.

С 2021 по 2024 год Узбекистан уже выпускал суверенные облигации на 1,2 млрд долларов в рамках Целей устойчивого развития и «зелёного» финансирования. В отборе проектов участвует Программа развития ООН (ПРООН), а независимые заключения предоставляют международные эксперты.

Средства в долларах и сумах направят на финансирование дефицита госбюджета, развитие жилищных программ и ипотеки через коммерческие банки, а также на покрытие расходов, связанных со строительством, ремонтом и реконструкцией общеобразовательных школ, детских садов и других социальных объектов.

Согласно данным инвесткомпании Avesta Investment Group, в 2024 году Узбекистан выпустил рекордный объем еврооблигаций на 4 млрд долларов. Из этой суммы чуть больше трети пришлось на правительство ($1,5 млрд), а оставшаяся сумма в 2,6 млрд долларов распределилась между Навоийским горно-металлургическим комбинатом и банками: «Узпромстройбанк», «Агробанк», НБУ, «Ипотека-банк».

На совещании в январе президент сообщил, что в этом году Алмалыкскому ГМК поручено разместить дебютные еврооблигации на 1 млрд долларов, НГМК — дополнительный выпуск на 500 млн долларов. «Навоийуран» и Узметкомбинат также должны привлечь по 300 млн долларов за счёт евробондов.

Еврооблигация — долгосрочные ценные бумаги в валюте, иностранной для эмитента. Евробонды выпускают международные организации, правительства, крупные корпорации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок — от 1 года до 40 лет. Через определённое время должен произойти обратный выкуп. Несмотря на приставку «евро» (первые такие ценные бумаги появились в Европе), сегодня их выпускают на разных рынках в разной валюте.