Правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана 21 февраля подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы. Об этом объявили главы делегаций стран, вице-премьер — председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.

«Для граждан Кыргызстана и Таджикистана особенный день, исторический день: мы сегодня подписали окончательный протокол о делимитации границы между нашими странами», — сказал Ташиев на церемонии подписания документа в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

Ятимов, в свою очередь, подчеркнул, что подписанный документ является «важнейшим историческим соглашением» и в случае его реализации «будет поставлен конец столетнему спору между двумя братскими республиками».

Теперь документы по границе должны быть направлены в парламенты двух стран, а затем — на подпись президентам, уточняет Kloop.

Общая протяжённость кыргызско-таджикской границы составляет 972 км. Из-за десятков спорных участков там периодически происходили вооружённые конфликты. Последнее крупнейшее обострение произошло в сентябре 2022 года. С обеих сторон тогда пострадали и погибли десятки человек.