24 февраля в зале вылета международного аэропорта Ташкента состоялось открытие Anjir Business Lounge. Он расположен в «стерильной» зоне терминала и занимает 427 кв. м.

По данным пресс-службы компании Uzbekistan Airports, на двух этажах предусмотрено единовременное размещение 116 пассажиров.

Зал работает круглосуточно и предлагает бесплатный Wi-Fi, отдельные санузлы и душевые комнаты, разнообразное меню. Для пассажиров, путешествующих с детьми, имеются пеленальные столики и детские кресла.

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Бизнес-зал Anjir стал третьим таким залом после CIP Lounge и Anor, сказал директор международного аэропорта «Ташкент» Жасур Пулатов.

«Новый бизнес-зал — это абсолютно новое строительство. Поскольку пассажиропоток с каждым годом растёт — в 2024 году мы обслужили почти 9 миллионов пассажиров — появляется необходимость в том числе в бизнес-залах», — отметил он.

Жасур Пулатов.Жасур Пулатов.

Управлять бизнес-залом Anjir будет компания из Азербайджана VIP Services Group, имеющая более 10 лет опыта в предоставлении услуг по обслуживанию пассажиров в международном аэропорту Баку им. Гейдара Алиева и международном аэропорту Гянджи. Договор между Uzbekistan Airports и VIP Services Group был заключён по итогам открытых торгов на электронной площадке E-auksion.

Собир Шукуров.Собир Шукуров.

«Мы гордимся тем, что наш первый бизнес-зал за пределами Азербайджана открыт именно в братской стране — Узбекистане. Anjir Business Lounge — важная часть нашей стратегии глобального расширения. Мы постарались соединить в интерьере теплоту и гостеприимство Востока с технологиями и эргономикой бизнес-зала, необходимыми современному путешественнику», — сказал Сабир Шукюров, генеральный директор VIP Services Group.

Доступ в Anjir Business Lounge открыт пассажирам первого и бизнес-классов авиакомпаний Turkish Airlines и Air Astana, а также держателям карт Priority Pass, LoungeKey, DragonPass, Every Lounge и участникам программ лояльности.

anjir business lounge, uzbekistan airports, vip services group, аэропорт ташкента, фото

Стоимость пользования залом на два часа:

  • дети до 2 лет — бесплатно;
  • дети 2−12 лет — 20 долларов США;
  • дети от 12 лет и взрослые — 40 долларов.

anjir business lounge, uzbekistan airports, vip services group, аэропорт ташкента, фото

anjir business lounge, uzbekistan airports, vip services group, аэропорт ташкента, фото

На втором этаже расположен брендированный лаунж Mastercard на 45 мест для держателей премиальных карт Mastercard, выпущенных банками Узбекистана.

anjir business lounge, uzbekistan airports, vip services group, аэропорт ташкента, фото

anjir business lounge, uzbekistan airports, vip services group, аэропорт ташкента, фото