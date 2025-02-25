24 февраля в зале вылета международного аэропорта Ташкента состоялось открытие Anjir Business Lounge. Он расположен в «стерильной» зоне терминала и занимает 427 кв. м.

По данным пресс-службы компании Uzbekistan Airports, на двух этажах предусмотрено единовременное размещение 116 пассажиров.

Зал работает круглосуточно и предлагает бесплатный Wi-Fi, отдельные санузлы и душевые комнаты, разнообразное меню. Для пассажиров, путешествующих с детьми, имеются пеленальные столики и детские кресла.

Бизнес-зал Anjir стал третьим таким залом после CIP Lounge и Anor, сказал директор международного аэропорта «Ташкент» Жасур Пулатов.

«Новый бизнес-зал — это абсолютно новое строительство. Поскольку пассажиропоток с каждым годом растёт — в 2024 году мы обслужили почти 9 миллионов пассажиров — появляется необходимость в том числе в бизнес-залах», — отметил он.

Жасур Пулатов.



Управлять бизнес-залом Anjir будет компания из Азербайджана VIP Services Group, имеющая более 10 лет опыта в предоставлении услуг по обслуживанию пассажиров в международном аэропорту Баку им. Гейдара Алиева и международном аэропорту Гянджи. Договор между Uzbekistan Airports и VIP Services Group был заключён по итогам открытых торгов на электронной площадке E-auksion.

Собир Шукуров.



«Мы гордимся тем, что наш первый бизнес-зал за пределами Азербайджана открыт именно в братской стране — Узбекистане. Anjir Business Lounge — важная часть нашей стратегии глобального расширения. Мы постарались соединить в интерьере теплоту и гостеприимство Востока с технологиями и эргономикой бизнес-зала, необходимыми современному путешественнику», — сказал Сабир Шукюров, генеральный директор VIP Services Group.

Доступ в Anjir Business Lounge открыт пассажирам первого и бизнес-классов авиакомпаний Turkish Airlines и Air Astana, а также держателям карт Priority Pass, LoungeKey, DragonPass, Every Lounge и участникам программ лояльности.

Стоимость пользования залом на два часа:

дети до 2 лет — бесплатно;

дети 2−12 лет — 20 долларов США;

дети от 12 лет и взрослые — 40 долларов.

На втором этаже расположен брендированный лаунж Mastercard на 45 мест для держателей премиальных карт Mastercard, выпущенных банками Узбекистана.



