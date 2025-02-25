22 февраля в Уйчинском районе Наманганской области водитель Lacetti на высокой скорости сбил 11-летнюю девочку, которая впоследствии скончалась. Как сообщило областное УБДД, девочка ходила через дорогу в магазин.

В сообщении говорится, что она переходила дорогу в неположенном месте. На видео видно, что место является людным — там припаркован ряд машин. Положенных мест перехода дороги не видно.

УБДД провело собрание с участием родителей, на котором, как говорится в сообщении, их призвали сопровождать детей, «не быть безразличными» к ним, а также показали фильм, на котором видно, как детей сбивают автомобили. Родители пообещали не позволять детям ходить по дорогам одним.

По факту происшествия ведётся доследственная проверка, отмечается в сообщении.