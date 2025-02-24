Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля провёл большую пресс-конференцию в Киеве накануне третьей годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину. Он рассказал о перспективах завершения войны, переговорах с США по сделке о полезных ископаемых, отношения с Дональдом Трампом и выборах в Украине. «Газета.uz» приводит главные высказывания Зеленского. Цитаты собраны по украинским изданиям «РБК-Украина», «Суспильне», New Voice и Украинская служба Би-би-си.

О возможности отставки и проведение выборов в Украине

«Если мир для Украины, если вам это очень нужно, чтобы я покинул свой пост — я готов», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли отказаться от должности президента, если это будет означать мир для Украины.

«Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», — добавил он.

«Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, и не собираюсь быть у власти десятилетия», — сказал Зеленский.

Он также прокомментировал требования президента США Дональда Трампа о проведении новых . По его словам, раньше этот вопрос поднимала Россия, а теперь и США.

Зеленский подчеркнул, что для Украины критически важно, чтобы выборы были демократическими и признанными, но на фоне войны это невозможно.

«Как люди будут голосовать на войне? Как голосовать будут люди на фронте, если они не могут вернуться домой? Я не понимаю, как это возможно», — сказал президент Украины.

Он отметил, что таких выборах будет невозможно гарантировать безопасность.

«Как можно голосовать, когда сегодня прилетело 267 дронов? Американцы говорят, что видят, что россияне хотят завершения войны. 267 дронов выпускает человек, желающий завершения войны?» — спросил Зеленский.

Он добавил, что пока нет возможности организовать голосование в прифронтовых регионах и обеспечить безопасность международных наблюдателей.

«Как будут голосовать военные, люди за границей, в Харьковской, Сумской областях? Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения?.. Что будет с Купянском, если оттуда происходит эвакуация людей? А что будут делать люди за границей? Как подготовить инфраструктуру? А наблюдатели приедут на фронт? Какое количество их приедет в Сумскую, Харьковскую область? А в Покровск хотят наблюдатели? Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения, потому что просто не сможет?» — подытожил Зеленский.

О словах Трампа

Зеленский ответил на вопрос о том, как он реагирует на последние резкие заявления Трампа в свой адрес — в частности, то, что тот назвал его «диктатором без выборов».

«Здесь нет возможности для эмоций, поэтому у меня есть прагматичный подход к нашим отношениям с сегодняшней администрацией, и будем продолжать именно так», — заявил он.

«Безусловно, я бы не назвал эти слова в мой адрес от президента Трампа комплиментами, мягко говоря. Я понимаю это, да. Но зачем обижаться? Обижался бы на слово „диктатор“ тот, кто является диктатором», — добавил президент Украины.





Он также отметил, что является законно избранным президентом, но не собирается держаться за власть.

«По окончании военного положения будут выборы, и люди сделают свой выбор. Десятилетие у власти не собираюсь быть. Но и Путину у власти над территориями Украины не дадим быть», — заявил Зеленский.

О соглашении США по минеральным ресурсам Украины

По словам Зеленского, переговоры с США по минеральным ресурсам начались с предложения Киева совместно добывать ископаемые в предложенном им «плане победы» Украины.

«Вы добываете, мы делимся, но сделайте все, чтобы восстановить справедливость для нас. Закончите эту войну, заставьте Путина, — рассказал Зеленский. — Нам нужны гарантии безопасности, среди которых оружие, ракеты ПВО и тому подобное. Я подчёркиваю, это было комплексное предложение».

В первом варианте, предложенном США, не было гарантий безопасности, а ресурсы предлагалось делить пополам, утверждает Зеленский.

«Я сказал, что не пойду на это… Мы не можем просто делить 50 на 50, не понимая, что нас ждёт впереди. Если бы стоял вопрос — давайте делить то, что оккупировано, мы вам помогаем восстановить — это предметный разговор», — сказал президент Украины.

Во втором варианте соглашения, сказал Зеленский, Украина должна была признать долг перед США в размере 500 млрд долларов.

«Я знаю, что у нас было 100 млрд, и это факт. Я не собираюсь признавать 500. При всем уважении к партнёрам, мы правы… И даже 100 млрд я не готов фиксировать, потому что мы не должны признавать гранты как долги. Я договаривался с Байденом и Конгрессом США, и была поддержка грантов. Грант — не долг, и мы не должны отдавать долг. Может это не нравится, но это и есть соглашение, которое было раньше», — заявил Зеленский.

Он отметил, что готов к диалогу с администрацией Трампа, если США хотят вернуть выделенную Украине помощь с прибылью, но хочет знать, сколько готовы предоставить американцы и какой будет цена.

«Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», — также прокомментировал он это соглашение.

О завершении войны

Зеленский также прокомментировал последние заявления Трампа о том, что соглашения о прекращении войны можно добиться уже на этой неделе: «На этой неделе завершить эту войну невозможно. С гарантиями для Украины. По крайней мере, я, честно говоря, не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня».

Он отметил, что США хотят прекращения огня, и что для них это означает прекращение войны — но для Украины этого недостаточно, ей нужны гарантии.

«Я даже уверен, что они считают, что это действительно большой успех, что Путин не рискнёт пойти снова. Мы считаем, что должны быть гарантии безопасности», — сказал президент.





По словам Зеленского, без гарантий безопасности будет царить неопределённость, и всегда будет риск повторного нападения России.

«Проиграют американцы, потому что если через год начнётся война, ты не победитель. А россияне будут готовиться и будет повторное наступление, это очень опасно для всех. Нам не нужны их гарантии, мы не можем, чтобы базой гарантий безопасности было слово Путина», — сказал Зеленский.

Украине нужны такие гарантии, как вступление в ЕС, финансирование украинской армии численностью 800 тысяч солдат и миротворческий контингент, добавил он.

США, как утверждает Зеленский, считают экономическую сделку с Киевом по полезным ископаемым частью гарантий безопасности, но, по его мнению, это не сработает. «Американский бизнес был у нас, офисы были как здесь, так и на территории, которая временно оккупирована. И это говорит о том, что это не даёт 100% гарантии, что россияне не придут туда, куда они уже приходили», — сказал президент Украины.

«Пример с компаниями США, которые уже пострадали, говорит о том, что если Путин захочет повторить агрессию, его ничего не остановит… Это не об уважении или неуважении к Трампу, потому что он не навсегда, а мир нам нужен на много лет», — добавил Зеленский.