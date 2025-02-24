Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра временного правительства Афганистана по экономическим вопросам Мулла Абдул Гани Барадар 22−23 февраля посетил Узбекистан.

В состав афганской делегации вошли представители министерств промышленности и торговли, горнорудной и нефтяной отрасли, транспорта и гражданской авиации, сельского хозяйства, ирригации и животноводства, а также Центрального банка и Министерства финансов.

Фото: УзА



Барадара в аэропорту Ташкента встретил заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Эргашев, глава дипломатической миссии Афганистана в Ташкенте Абдула Гаффара Терави.

22 февраля в Ташкенте премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провёл с ним двусторонние переговоры, сообщила пресс-служба правительства.

Фото: gov.uz.



Премьер подчеркнул, что президент Шавкат Мирзиёев уделяет особое внимание развитию конструктивных и взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех сферах.

В рамках визита афганская делегация также ознакомится с деятельностью ряда промышленных предприятий в Ташкенте.

Что обсуждалось

Фото: УзА



Как сообщает TOLO News, в первый день своего визита Барадар встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым для обсуждения укрепления торговых и транзитных отношений, а также создания совместных торговых зон.

Во время встречи он подчеркнул необходимость скорейшего запуска Трансафганского железнодорожного проекта и линии электропередачи мощностью 500 кВ «Сурхан — Пули-Хумри» из Узбекистана в Афганистан.

По данным УзА, стороны также обсуждали использование национальных валют во взаимных расчётах, соглашение по углеводородным и минеральным ресурсам, возможности инвестиций узбекского бизнеса в Афганистане, обеспечение благоприятных условий для иностранных инвесторов.

Джамшид Ходжаев подтвердил, что узбекские предприниматели готовы вкладывать в ключевые сектора Афганистана, включая: разведку и добычу нефти и газа развитие промышленности строительство цементного завода в провинции Саманган.

Фото: УзА



Отмечается, что уже достигнуты значительные результаты в разведке газового месторождения «Тоти Майдон», и в ближайшее время начнутся буровые работы. Ранее мы сообщали, что компания Eriell KAM подписала контракт на освоение газового месторождения в Афганистане. Ожидается, что Узбекистан инвестирует в проект по 100 млн долларов в год в течение 25 лет, а также будет перерабатывать добытый газ.

Барадар назвал визит продуктивным, отметив, что в ходе переговоров с узбекскими официальными лицами были достигнуты соглашения по ряду ключевых вопросов, включая расширение торговли, импорту электроэнергии, экспорту сельскохозяйственной продукции Афганистана, развитию транспортной инфраструктуры, строительству железной дороги.

По его словам, стоимость проекта строительства ЛЭП удалось снизить с 252 млн до 222 млн долларов.

«Были проведены несколько встреч с соответствующими министрами в сферах торговли, энергетики, авиации, сельского хозяйства и железнодорожного транспорта. В этих направлениях возможен дальнейший прогресс», — цитирует Барадара TOLO News.

Также объявлено о предстоящем визите технической делегации из Узбекистана в Афганистан для предварительных исследований проекта железной дороги Хайратан-Герат.

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи отметил снижение объёмов афганского экспорта в Узбекистан. По его словам, в ходе визита стороны договорились о «балансе торговли и преференциальных торговых соглашениях».

Также обсуждалось развитие банковского сотрудничества, снижение налогов на афганский экспорт в Узбекистан и создание совместных торговых центров.