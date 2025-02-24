«Газета.uz» продолжает публикацию серии «Наша крылатая история» авиационного специалиста и энтузиаста Аброра Сатимова. Первая история была про Ил-114−100, который был постоянным участником международных авиашоу. Не менее популярным является и нынешний герой.

Не знаю, бывали ли в Ургенче, но старшее поколение помнит одну очень интересную достопримечательность, особенно популярную среди молодожёнов 1980−90-х годов. Это некогда знаменитый монумент самолёту Ту-134 — в народе «стиляга» из-за внешнего вида, или «свисток» из-за характерного свиста при взлёте. Сегодня я хочу рассказать вам, как родившийся в Харькове самолёт оказался в Ургенче и как завершилась его история.

Архив К. Г. Удалова. Юрий Дорошенко, LiveJournal.com.

14 августа 1965 года с харьковского заводского аэродрома Сокольники поднялся в небо наш герой — Ту-134 с серийным номером 00−02. То есть он был третьим по счёту самолётом данного типа (00−00, 00−01). И первым серийным самолетом.

Отлетав первую часть испытательных полётов в течение года, он получил новые, более мощные двигатели и увеличенный стабилизатор. На хвосте также установили противоштопорный парашют для испытания самолёта на больших углах атаки.

Юрий Дорошенко, LiveJournal.com.

Вплоть до 1975 года самолёт служил в качестве летающей лаборатории (ЛЛ) и состоял в экспериментальном флоте Министерства авиационной промышленности. В течение всего времени полётов в качестве ЛЛ самолёт неоднократно менял двигатели на более мощные. Менялось и бортовое оборудование. И лишь 20 июня того же года самолёт, наконец, получил свой красивый и знаменитый регистрационный номер 65600 (СССР-65600).

Shutok.ru.

В 1967 году самолёт впервые был представлен на международной авиационной выставке Ле-Бурже в Париже. Я часто пишу про Ле-Бурже, но многие могут не знать, что это такое. Если кратко, то международный аэрокосмический салон берет своё начало с 1908 года. В 1924 году он принял статус международного. Проводится в аэропорту Ле-Бурже раз в два года в 12 км от Парижа.

На сегодняшний день данный аэрокосмический салон является ведущей мировой площадкой для показа достижений в сфере авиации и космонавтики, и в дни проведения салона заключаются многомиллиардные контракты на поставку авиационной продукции между производителями и авиакомпаниями.

Так вот, наш герой, кроме 1967 года, ещё несколько раз показывался в Ле-Бурже и на других авиационных салонах. 8 апреля 1978 года самолёт в связи с истечением эксплуатационного ресурса был списан и поставлен в подмосковном Жуковском на хранение. Но самолёт не стали утилизировать.

Стараниями тогдашнего директора аэропорта Ургенча Валентина Валентиновича Хоменко в 1983 году Ту-134, преодолев по земле около 4000 км, 8 сентября был установлен на постамент возле аэропорта, напротив гостиницы «Парвоз» («Полет»).

Юрий Дорошенко, LiveJournal.com.

Самолёт почти в обязательном порядке посещали молодожёны — в сети много свадебных видео и фото рядом с Ту-134. Позже внутри самолёта организовали видеосалон для детей. Один мой друг рассказывал, как их водили туда с классом и ставили мультфильмы. «Было интересно сидеть в самолёте под углом, будто он взлетает, и смотреть наверх, где был установлен телевизор».

Работавшие в 1995 году сотрудники аэропорта рассказали, что судьба монумента была решена после визита президента Ислама Каримова и начала работ по строительству нового терминала. Тогдашний директор Валентин Хоменко после отъезда президента снял самолёт с постамента и перетащил его на территорию аэропорта. А постамент снесли. Грустная попытка истинного авиатора спасти исторический самолет.

Имя Хоменко упоминается в материалах музея аэропорта Ургенча.

До 2001 года самолёт просуществовал внутри территории аэропорта, после чего был утилизирован. До этого его сначала разобрали, а потом снова собрали и поставили рядом со складскими помещениями подальше от глаз.

Так закончил свою славную историю один из первых самолётов семейства Ту-134. Хотя он бы мог и по сей день радовать прилетающих гостей и молодожёнов, для которых посещение самолёта было традицией, символом взлёта новой семьи, началом новой жизни.

Ту-154 с бортовым номером HK-85050 (слева) и Ту-134АК с бортовым номером UK-63979. Бывшая Лётно-испытательная станция ГАО ТАПОиЧ. Сентябрь 2024 года. Фото: Аброр Сатимов.

Как Ту-134 сохранили в других странах

В ряде городов бывшего Союза Ту-134 установлен как монумент и продолжает украшать эти города.

Худжанд. Фото: Assia-Plus.



Кишинёв. Alexander Marю Фото: Locals.md.



Воронеж. Фото: Aviahistory.



У Узбекистана пока есть шанс спасти уникальные самолёты, которые хранятся в Ташкенте и регионах, чтобы в будущем не жалеть об их утере (таких случаев уже было много). С годами ценность таких экспонатов только растёт. Например, первый А380 сохранён и выставлен в музее Aeroscopia (Аэроскопия) в Тулузе, и ради него люди готовы ехать во Францию.