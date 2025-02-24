Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Суринамом было подписано 21 февраля в Нью-Йорке (США), сообщает ИА «Дунё».

От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Суринама при ООН Сунил Алграм Ситалдин.

Они договорились активизировать контакты по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Страны также намерены укреплять взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН и её учреждения.

Расположенная на северо-востоке Южной Америки Республика Суринам стала 158-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.

Подписание документа рассматривается Узбекистаном как очередной шаг в активизации взаимодействия со странами Латинской Америки.