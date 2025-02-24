Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля подписал указ о дополнительных мерах по дальнейшему развитию рынка жилья и ипотечного кредитования, сообщило Министерство экономики и финансов.

Документом утверждены целевые показатели по выплате ипотечных субсидий на 2025 год. Количество субсидий по ипотечным кредитам увеличено в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом — до 30 тысяч заявителей получат поддержку по ипотеке, говорится в сообщении.

При этом изначально на 2024 год планировалось выделить 27 тысяч субсидий.

Приём заявок на получение ипотечных субсидий начнётся 3 марта в 09:00.

Средний доход заявителя и/или поручителя должен составлять:

Каракалпакстан и области — от 2,7 МРОТ (3,12 млн сумов) до 8 МРОТ (9,24 млн сумов);

Ташкент — от 2,7 МРОТ (3,12 млн сумов) до 9,2 МРОТ (до 10,63 млн сумов).

Кроме того, заявитель и его супруг (а) не должны владеть жильём на территории Узбекистана на правах собственности. С другими требованиями можно ознакомиться по ссылке.

Для подачи заявления можно обратиться непосредственно в Центры государственных услуг (лично) или сделать это самостоятельно через Единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz (онлайн).

В ноябре правительство внесло поправки в порядок получения ипотечных субсидий в Узбекистане. Процесс рассмотрения заявки сократился с 14 до 5 рабочих дней.

Субсидии для покрытия первоначального взноса и части процентов будут выплачиваться Минэкономфином в течение пяти рабочих дней. Ранее выплаты проводились до 25 числа отчётного месяца.

Также изменился объем процентных выплат, покрываемых субсидиями. С 2025 года компенсируется часть сверх основной ставки Центробанка, которая сейчас составляет 13,5%.