Евросоюз принял 16-й пакет санкций в отношении России, приуроченный к третьей годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции введены против 48 физических и 35 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, говорится в заявлении Совета ЕС. Под ограничения попали ещё 74 танкера теневого российского флота, которые перевозят российскую нефть в обход санкций.

ЕС также отключил от системы SWIFT 13 российских банков, которые «считаются важными для российской финансовой и банковской системы», говорится в релизе.

Кроме того, Евросоюз ввёл запрет на транзакции для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — «Систему передачи финансовых сообщений» (СПФС).

Санкционный список ЕС пополнился 53 организациями, которые, как отмечается в релизе, «напрямую поддерживают российский военно-промышленный комплекс». По данным Евросоюза, они участвовали в обходе санкции или занимались закупками секретных товаров, необходимых, например, для беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Треть из этих организаций российские, остальные базируются в Китае, включая Гонконг, в Индии, Казахстане, Сингапуре, Турции, ОАЭ и Узбекистане. Против них вводятся более жёсткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России», сказано в заявлении.

Компанией из Узбекистана, попавшей под санкции, оказалась UZSTANEX LLC. Ранее ограничения против неё вводили США и Великобритания. Министерство финансов США утверждало, что UZSTANEX и ещё одна фирма из Казахстана выступают в качестве номинального получателая партий станков из Европы, а затем отправляют их в расположенную в Китае компанию Shanghai Winsun Imp and Exp Co Ltd (Shanghai Winsun) для доставки в Россию.