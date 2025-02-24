Евросоюз принял 16-й пакет санкций в отношении России, приуроченный к третьей годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Уже три года Россия беспрестанно бомбит Украину, пытаясь украсть землю, которая ей не принадлежит. Этот новый раунд санкций нацелен не только на российский теневой флот, но и на тех, кто поддерживает эксплуатацию небезопасных нефтяных танкеров, контроллеров видеоигр, используемых для управления беспилотниками, банков, используемых для обхода наших санкций, и пропагандистских каналов, используемых для распространения лжи. Нет никаких сомнений в том, кто является агрессором, кто должен заплатить и понести ответственность за эту войну. Каждый пакет санкций лишает Кремль средств на ведение войны. В условиях переговоров о прекращении российской агрессии мы должны поставить Украину в максимально сильную позицию. Санкции дают рычаги воздействия», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Санкции введены против 48 физических и 35 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, говорится в заявлении Совета ЕС. Под ограничения попали ещё 74 танкера теневого российского флота, которые перевозят российскую нефть в обход санкций.

ЕС также отключил от системы SWIFT 13 российских банков, которые «считаются важными для российской финансовой и банковской системы», говорится в релизе.

Кроме того, Евросоюз ввёл запрет на транзакции для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — «Систему передачи финансовых сообщений» (СПФС).

Санкционный список ЕС пополнился 53 организациями, которые, как отмечается в релизе, «напрямую поддерживают российский военно-промышленный комплекс». По данным Евросоюза, они участвовали в обходе санкции или занимались закупками секретных товаров, необходимых, например, для беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Треть из этих организаций российские, остальные базируются в Китае, включая Гонконг, в Индии, Казахстане, Сингапуре, Турции, ОАЭ и Узбекистане. Против них вводятся более жёсткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России», сказано в заявлении.

Компанией из Узбекистана, попавшей под санкции, оказалась UZSTANEX LLC. Ранее ограничения против неё вводили США и Великобритания. Министерство финансов США утверждало, что UZSTANEX и ещё одна фирма из Казахстана выступают в качестве номинального получателая партий станков из Европы, а затем отправляют их в расположенную в Китае компанию Shanghai Winsun Imp and Exp Co Ltd (Shanghai Winsun) для доставки в Россию.

Евросоюз также расширил список запрещённых к экспорту в Россию товаров, которые могут использоваться для «разработки и производства российских военных систем. В их числе контроллеры, используемые для управления БПЛА, включая игровые приставки.

Восьми российским СМИ приостановили лицензии на вещание в Евросоюзе: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и телеканал «Звезда». «Эти СМИ сыграли важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов», — говорится в заявлении.